https://sarabic.ae/20250824/غارات-إسرائيلية-تستهدف-المجمع-الرئاسي-وقواعد-صاروخية-في-صنعاء-فيديو-1104088646.html
غارات إسرائيلية تستهدف المجمع الرئاسي وقواعد صاروخية في صنعاء... فيديو
غارات إسرائيلية تستهدف المجمع الرئاسي وقواعد صاروخية في صنعاء... فيديو
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عدة، مساء اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات إسرائيلية. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T13:27+0000
2025-08-24T13:27+0000
2025-08-24T13:27+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e33ca2ba9791dd31809445364360551.jpg
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القصف الإسرائيلي استهداف منطقة قرب المجمع الرئاسي بصنعاء"، مشيرة إلى أن "موجة الغارات هذه تأتي ردا على هجمات الحوثي الصاروخية".وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن "القصف استهدف أيضا قواعد صواريخ ومحطة للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء"، فيما استهدفت 3 غارات أخرى الناحية الجنوبية الغربية للعاصمة.من جهتها، قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "العدوان الإسرائيلي استهدف صنعاء"، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، الجمعه الماضي، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، وذلك بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية هجمات تشنها الجماعة عليها، تبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وأضاف: "صاروخ (فلسطين2) تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو الإسرائيلي وحقق هدفه بنجاح، وتسبب في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
https://sarabic.ae/20250823/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يحقق-في-احتواء-صاروخ-يمني-على-مكونات-عنقودية-1104061875.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a900567597be9f6e0d5bf00c6f48c3fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
غارات إسرائيلية تستهدف المجمع الرئاسي وقواعد صاروخية في صنعاء... فيديو
هزت انفجارات عدة، مساء اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات إسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القصف الإسرائيلي استهداف منطقة قرب المجمع الرئاسي بصنعاء"، مشيرة إلى أن "موجة الغارات هذه تأتي ردا على هجمات الحوثي الصاروخية".
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن "القصف استهدف أيضا قواعد صواريخ ومحطة للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء"، فيما استهدفت 3 غارات أخرى الناحية الجنوبية الغربية للعاصمة.
من جهتها، قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "العدوان الإسرائيلي استهدف صنعاء"، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، الجمعه الماضي، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، وذلك بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية هجمات تشنها الجماعة عليها، تبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)".
وأضاف: "صاروخ (فلسطين2) تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو الإسرائيلي
وحقق هدفه بنجاح، وتسبب في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".
واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله"
هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.