https://sarabic.ae/20250827/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-اليمن-1104173638.html

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. 27.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

الأخبار

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102217/52/1022175261_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_1168aad4173860fdd24ec2edcf316485.jpg

ونشر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".وأكد بيان للجيش الإسرائيلي أن دوي صفارات الإنذار سمع في عدة مناطق في إسرائيل، خاصة في مدينة القدس ومحيطها إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.ومن جهتها، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية، أنه سمع صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى وفي منطقة القدس، بما في ذلك داخل المدينة نفسها وفي مناطق أخرى حولها.وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض الصاروخ اليمني، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

