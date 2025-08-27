الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-اليمن-1104173638.html
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T04:27+0000
2025-08-27T04:27+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102217/52/1022175261_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_1168aad4173860fdd24ec2edcf316485.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".وأكد بيان للجيش الإسرائيلي أن دوي صفارات الإنذار سمع في عدة مناطق في إسرائيل، خاصة في مدينة القدس ومحيطها إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.ومن جهتها، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية، أنه سمع صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى وفي منطقة القدس، بما في ذلك داخل المدينة نفسها وفي مناطق أخرى حولها.وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض الصاروخ اليمني، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-الضربات-العسكرية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1104090079.html
https://sarabic.ae/20250824/إعلام-إسرائيل-تحضر-بنك-أهداف-لاستهداف-الحوثيين-في-اليمن-1104077404.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102217/52/1022175261_99:0:1580:1111_1920x0_80_0_0_3fbd511e87f854a5c55262d899ec37a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, غزة
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, غزة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

04:27 GMT 27.08.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
ونشر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".
وأكد بيان للجيش الإسرائيلي أن دوي صفارات الإنذار سمع في عدة مناطق في إسرائيل، خاصة في مدينة القدس ومحيطها إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الضربات العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء
24 أغسطس, 14:58 GMT
ومن جهتها، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية، أنه سمع صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى وفي منطقة القدس، بما في ذلك داخل المدينة نفسها وفي مناطق أخرى حولها.
وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض الصاروخ اليمني، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
إعلام: إسرائيل تحضر "بنك أهداف" لاستهداف "الحوثيين" في اليمن
24 أغسطس, 06:58 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала