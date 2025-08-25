عربي
جماعة "أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 92 قتيلا وجريحا
جماعة "أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 92 قتيلا وجريحا
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات جوية إسرائيلية على منشآت حيوية في صنعاء، إلى 92 قتيلا وجريحا. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
جماعة "أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 92 قتيلا وجريحا

04:12 GMT 25.08.2025
© -تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© -
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات جوية إسرائيلية على منشآت حيوية في صنعاء، إلى 92 قتيلا وجريحا.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "عدد ضحايا العدوان الصهيوني على محطة كهرباء حزيز، ومحطة شركة النفط في شارع الستين بصنعاء، ارتفع إلى 6 قتلى و86 جريحا في حصيلة نهائية".
وأضاف أن "من بين الجرحى 7 أطفال وثلاث نساء". مؤكدا أن "حالة 21 جريحا حرجة".
يأتي ذلك غداة تنفيذ مقاتلات إسرائيلية، 13 غارة جوية على صنعاء، توزعت؛ بـ 4 غارات على محطة شركة النفط في شارع الستين جنوب غربي صنعاء، و4 غارات أخرى على معسكر النهدين في المجمع الرئاسي جنوبي صنعاء، وثلاث غارات على محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، وغارتين على صهريج للغاز في شارع الجزائر جنوبي صنعاء، حسب ما أفاد مصدر لـ"سبوتنيك".
وجاء القصف الجوي الإسرائيلي على صنعاء، بعد يومين من إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" على مطار بن غوريون في تل أبيب "وسط إسرائيل"، ومهاجمة هدفين عسكري و"حيوي" في تل أبيب وعسقلان بطائرتين مسيرتين.
ويوم الأحد الماضي، نفذت إسرائيل قصفا جويا على محطة حزيز لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء، ألحق أضرارا واسعة بها وأخرجها عن الخدمة.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الضربات العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء
أمس, 14:58 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
