https://sarabic.ae/20250825/جماعة-أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-صنعاء-إلى-92-قتيلا-وجريحا-1104100014.html

جماعة "أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 92 قتيلا وجريحا

جماعة "أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 92 قتيلا وجريحا

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات جوية إسرائيلية على منشآت حيوية في صنعاء، إلى 92 قتيلا وجريحا. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T04:12+0000

2025-08-25T04:12+0000

2025-08-25T04:12+0000

قصف اليمن

الحرب على اليمن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009762_0:121:2308:1419_1920x0_80_0_0_e4c59843de7d74184406eeca866a2e7e.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "عدد ضحايا العدوان الصهيوني على محطة كهرباء حزيز، ومحطة شركة النفط في شارع الستين بصنعاء، ارتفع إلى 6 قتلى و86 جريحا في حصيلة نهائية".يأتي ذلك غداة تنفيذ مقاتلات إسرائيلية، 13 غارة جوية على صنعاء، توزعت؛ بـ 4 غارات على محطة شركة النفط في شارع الستين جنوب غربي صنعاء، و4 غارات أخرى على معسكر النهدين في المجمع الرئاسي جنوبي صنعاء، وثلاث غارات على محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، وغارتين على صهريج للغاز في شارع الجزائر جنوبي صنعاء، حسب ما أفاد مصدر لـ"سبوتنيك".ويوم الأحد الماضي، نفذت إسرائيل قصفا جويا على محطة حزيز لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء، ألحق أضرارا واسعة بها وأخرجها عن الخدمة.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-الضربات-العسكرية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1104090079.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قصف اليمن, الحرب على اليمن, العالم العربي