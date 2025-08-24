https://sarabic.ae/20250824/قيادي-في-الحراك-الجنوبي-باليمن-لـسبوتنيك-نعيش-حالة-من-المتناقضات-المتقاتلة-وليس-الاختلاف-السياسي-1104096334.html

قيادي في الحراك الجنوبي باليمن لـ"سبوتنيك": نعيش حالة من المتناقضات المتقاتلة وليس الاختلاف السياسي

صرح عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن، بأن "الحالة السياسية في اليمن، خاصة فيما يسمى...

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "تلك الحالة التي يعيشها الجنوب وفقا لبرامج وشعارات كل طرف فيها، والأغرب أن اجتماع تلك الأطراف (الأدوات) لا يحاكي برامجها ولا أهدافها، ولكنه يعبر عن رغبة الأطراف الإقليمية الموجهة والمحركة لتلك الأدوات، ومع ذلك يمضي الوقت ولا نرى لتلك الأطراف وأدواتها أي إنجازات تتحقق على مستوى معركة استعادة مؤسسات الدولة، أو حتى على المستوى المعيشي للمواطنين الواقعين تحت سطوة وسلطة تلك الأطراف وأدواتها وما نراه ماثلا اليوم من الفقر والجوع والمرض والصراع".وقال السعدي: "فيما يخص جماعة الانتقالي فأعتقد أننا نجافي المنطق عندما نتحدث عن إمكانية استمرارها في طريقين لايلتقيان في أن واحد، وإنما بالإمكان العودة إلى الصيغ التي قامت عليها اتفاقات الرياض، وكذلك ما أفرزته مشاورات الرياض، وسنجد أن الجماعة قد حددت هدفا واحدا وهو التواجد في إطار الشرعية وتخلت عن الهدف الآخر وهو تحرير واستقلال الجنوب واستعادة دولته، وهو الهدف الذي حولته الجماعة إلى شعار ثم إلى وسيلة للوصول إلى الشراكة اليمنية".وأشار رئيس "تجمع القوى المدنية"، إلى أن "جماعة الانتقالي تخوض معركة واحدة وهي معركة التمكين للطرف الخليجي الداعم له في مواجهة بقية الأطراف الإقليمية بما في ذلك الطرف الخليجي المقابل، وهي المعركة التي استلمت ثمنها الجماعة بالوعد بالتمكين لها بتمثيل الجنوب في إطار الشراكة اليمنية، وذلك في مواجهة القوى الجنوبية الأخرى المواجهة لها".وتابع السعدي: "جاءت مشاورات الرياض وافقت فيها الجماعة على إقصاء طرف جنوبي وهو الرئيس عبدربه منصور هادي، وهذا طبعا له ثمنه وهو تواجد الجماعة وتمثيلها في مجلس مشاورات الرياض القيادي، وإقصاء خصومها الجنوبيين وتمكينها من التحكم بالوظيفة العامة الخاصة بالجنوب وغيرها من الامتيازات، بما في ذلك صمت أطراف التدخل وأعضاء مجلس المشاورات على تجاوزات جماعة الانتقالي وقيادتها وعلى فسادهم وإفسادهم وعلى نهبهم للمال العام والخاص، وإثارة الفوضى والتغاضي عنها وهي ترتكب جرائم القتل والاختطافات والاعتقالات خارج القانون وغيرها"، وفقا له.واختتم: "كل تلك الامتيازات تمثل ثمنا استلمته الجماعة مقابل تخليها عن شعارات لم تؤمن بها يوما، ولهذا فالسؤال هو هل ستنجح الجماعة في الحفاظ على شراكتها مع قوى الشمال في ظل حربها على شركائها في الجنوب، وفي ظل استمرارها في تمزيق الجنوب، وأعتقد أن الجواب تضعه أمامنا تجربة الحزب الاشتراكي اليمني جناح (الطغمة) الذي ذهب لتوقيع الاتفاق والشراكة والوحدة مع الشمال قبل أن يقبل بالشراكة مع الفرقاء الجنوبيين، وكانت النهاية هي مانشاهده اليوم على الواقع الجنوبي".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

