https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-جاهزيته-لمفاوضات-الحل-النهائي-للأزمة-اليمنية-1103960436.html
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن جاهزيته لمفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن جاهزيته لمفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني أنور التميمي، اليوم الأربعاء، عن جاهزية المجلس للمشاركة في مفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية، مشددا على... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T13:26+0000
2025-08-20T13:26+0000
2025-08-20T13:26+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103959167_0:119:3203:1921_1920x0_80_0_0_edb902e46b1599e6ef4aa50d9e67ec3f.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال التميمي لوكالة "سبوتنيك"، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي جاهز للمشاركة في مفاوضات "الحل النهائي"، متى توافرت الترتيبات اللازمة لجعل التفاوض يفضي إلى حل دائم، ويلبي تطلعات الجنوبيين في "استعادة دولتهم".وأشار التميمي إلى أن "كل الحروب تفضي إلى حل سياسي واليمن ليس استثناء، ولكن الأمر مرتبط بتعقيدات عدة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.هل يدخل الصراع بين "أنصار الله" اليمنية وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري؟المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": نتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة باليمن
https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-حضرموت-تعتبر-أساس-المشروع-السياسي-الجنوبي-لاستعادة-الدولة-1103959338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103959167_242:0:2962:2040_1920x0_80_0_0_b6a4ba288dffb15d3040d3a6db88ff22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن جاهزيته لمفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية
حصري
صرح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني أنور التميمي، اليوم الأربعاء، عن جاهزية المجلس للمشاركة في مفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية، مشددا على ضرورة تخصيص إطار خاص للقضية الجنوبية لضمان حل دائم يلبي تطلعات الجنوبيين.
القاهرة- سبوتنيك. وقال التميمي لوكالة "سبوتنيك"، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي جاهز للمشاركة في مفاوضات "الحل النهائي"، متى توافرت الترتيبات اللازمة لجعل التفاوض يفضي إلى حل دائم، ويلبي تطلعات الجنوبيين في "استعادة دولتهم".
وأضاف أنه من "غير المنطقي والمعقول" البحث عن حلول مستدامة للأزمة في اليمن ولا تصبح للقضية الجنوبية "إطارا خاصا للتفاوض".
وأشار التميمي إلى أن "كل الحروب تفضي إلى حل سياسي واليمن ليس استثناء، ولكن الأمر مرتبط بتعقيدات عدة".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.