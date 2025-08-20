https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-نتطلع-لدور-روسي-فاعل-لحل-الأزمة-باليمن--1103958714.html
المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": نتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة باليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": نتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة باليمن
أعرب متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، عن تطلع المجلس لدور فاعل لروسيا لحل "الأزمة المركبة" في اليمن، لافتًا إلى أن حضور موسكو الوازن في العلاقات الدولية يمثل ضرورة لحفظ الأمن والاستقرار في العالم.
القاهرة- سبوتنيك. وقال التميمي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إن "روسيا دولة عظمى، ويمثل حضورها الوازن في العلاقات الدولية ضرورة لحفظ الأمن والاستقرار في العالم.. والمجلس الانتقالي الجنوبي يتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية، وهي أزمة مركبة ألقت بظلالها السلبية على المنطقة عموما وعلى الأمن والاستقرار في العالم".وأضاف: "تطلعاتنا تنسجم تماما مع توجهات روسيا لإحلال الأمن والسلم الدوليين، ومنسجم كذلك مع مصالح روسيا كدولة عظمى".ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.هل يدخل الصراع بين "أنصار الله" اليمنية وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري؟
القاهرة- سبوتنيك. وقال التميمي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إن "روسيا دولة عظمى، ويمثل حضورها الوازن في العلاقات الدولية ضرورة لحفظ الأمن والاستقرار في العالم.. والمجلس الانتقالي الجنوبي يتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية، وهي أزمة مركبة ألقت بظلالها السلبية على المنطقة عموما وعلى الأمن والاستقرار في العالم".
وأضاف: "تطلعاتنا تنسجم تماما مع توجهات روسيا لإحلال الأمن والسلم الدوليين، ومنسجم كذلك مع مصالح روسيا كدولة عظمى".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.