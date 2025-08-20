روسيا واليمن تعززان شراكتهما الإعلامية... "سبوتنيك" و"سبأ" توقعان اتفاقية تعاون
"سبوتنيك" و"سبأ" توقعان اتفاقية تعاون
© Sputnik . Anastasia Petrova
شراكة إعلامية جديدة، تفتح من خلالها وكالة "سبوتنيك" جسور التواصل مع العالم العربي، الذي يحتل موقعا متقدما في قائمة اهتمامات السياسة الخارجية الروسية التي كانت دائما داعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية.
الشراكة الجديدة مع اليمن، حيث وقعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تتضمن تبادل المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وفعاليات إعلامية مشتركة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي، مدير إدراة التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، وعن الجانب اليمني، المدير العام ورئيس التحرير، عبد الله حزام.
وقال بوشكوف، عقب توقيع الاتفاقية: "تاريخ العلاقات بين روسيا واليمن يمتد إلى ما يقارب 100 عام، وخلال هذه الفترة، نجح بلدانا في التقارب على مختلف المستويات، واليوم، يواصل تعاوننا التطور في الإعلام، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تشكل جسرًا بين ثقافتي روسيا واليمن".
وأعرب بوشكوف عن أمله، أن "تمثل هذه الاتفاقية الموقعة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتوحيد اليمن، خطوة أخرى نحو بناء شراكة وصداقة طويلة الأمد بين البلدين".