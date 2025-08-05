"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
13:26 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 13:44 GMT 05.08.2025)
© Sputnik"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
© Sputnik
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وقعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الليبية "لانا"، اتفقتا بموجبها على تبادل الأخبار باللغة العربية، والعمل المشترك في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجال الإذاعة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي مدير إدراة التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، وعن الجانب الليبي رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية، عبد الباسط أحمد أبو دية.
© Sputnik"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
© Sputnik
وحضر مراسم التوقيع المدير العام لوكالة الأنباء الليبية، إبراهيم هدية المجبري، والقائمة بأعمال مديرة القسم العربي في "سبوتنيك"، كارينا مهنا، ومدير ترويج المحتوى (المشاريع الدولية)، نواف إبراهيم.
© Sputnik"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
© Sputnik
وتُعد هذه المذكرة الموقعة أول وثيقة للتعاون مع وسائل الإعلام الليبية لوكالة "سبوتنيك".
وخلال حفل التوقيع، قال فاسيلي بوشكوف: "عملنا مع شركائنا الليبيين بدأ منذ زمن بعيد، وقد اتخذت الخطوات الأولى حتى قبل الجائحة. إن توقيع الاتفاقية اليوم دليل على الاهتمام المتزايد بين موسكو وطرابلس. آمل حقا أن يكون لدينا العديد من المشاريع الشيقة والمفيدة لكلا الجانبين في مجالات متنوعة، وفي المستقبل القريب ستتاح لنا فرصة اللقاء شخصيا ومناقشة خطة عمل مستقبلية".
© Sputnik"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
© Sputnik
من جانبه، أكد عبد الباسط أحمد أبو دية أن توقيع الاتفاقية سيمهد لبناء جسور جديدة للتعاون، معربا عن أمله في زيادة وتيرة اللقاءات الشخصية وإمكانية افتتاح مكتب مراسلين، مما سيسمح لروسيا وليبيا بتبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية والتواصل بشكل أوثق مع بعضهما بعضا. وتقوية العلاقات بين روسيا وليبيا.
© Sputnik"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
© Sputnik
وأعرب إبراهيم هادية المجبيري عن فخره بالتعاون المتطور، مرحبًا بفريق "سبوتنيك" ومشيرًا إلى أن هناك أساسًا قويًا لتعزيز العلاقات بين الوكالتين.
وأشاد إبراهيم هدية المجبري مع زملائه، بفريق "سبوتنيك"، مشيرا إلى فخره الكبير بالتعاون المتنامي، مؤكدا أن وكالتي "لانا" و"سبوتنيك" تتمتعان بأسس متينة لتعزيز العلاقات.
© Sputnik"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
© Sputnik
واختتمت كارينا مهنا حديثها قائلة: "نطمح لتطوير الشراكة بين وكالتينا، ونأمل أن نتمكن من إنشاء منصة لتبادل المعلومات التي تهم الشعبين الروسي والليبي".
وفي وقت سابق، نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، محاضرة وورشة عمل حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين من دول عربية عدة، وذلك في إطار مشروع "سبوتنيك برو".