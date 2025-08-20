https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-حضرموت-تعتبر-أساس-المشروع-السياسي-الجنوبي-لاستعادة-الدولة-1103959338.html
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: حضرموت تعتبر أساس المشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: حضرموت تعتبر أساس المشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة
سبوتنيك عربي
أكد متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أنور التميمي، اليوم الأربعاء، أن "المشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة"، يعتبر حضرموت "أساس المشروع". 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T13:14+0000
2025-08-20T13:14+0000
2025-08-20T13:14+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال التميمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "حضرموت جنوبية الهوى والهوية، والمشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة يعتبر حضرموت أس المشروع، وتأسيسا على ذلك فإن حضرموت ليس جزءا من مشروع الانتقالي الجنوبي، بل هي المرتكز والعمق الحضاري، وحضرموت هي أكثر مناطق الجنوب حاجة لاستعادة الدولة".وشهدت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الغنية بالنفط، أخيرا، احتجاجات شعبية على تدهور الخدمات الأساسية وفي المقدمة التيار الكهربائي، إذ تعاني المحافظة الأكبر مساحة في اليمن، من انقطاعات لساعات طويلة للكهرباء، جراء شح الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء.وجاءت الاحتجاجات في حضرموت التي ظلت بمنأى عن الصراع الذي يشهده اليمن منذ أواخر 2014، وسط توتر سياسي وعسكري، تعانيه المحافظة منذ عام، حيث سيطر "حلف قبائل حضرموت" وهو مكون من بعض قبائل المحافظة على آبار النفط فيها واستحدث نقاطا لمسلحيه على الطريق الرئيسة ومداخل المدن، مشترطاً على مجلس القيادة اليمني جعل مكون "مؤتمر حضرموت الجامع" ممثلاً لحضرموت، ويمنع الحلف تزويد مناطق ساحل حضرموت بالمشتقات النفطية للضغط على السلطات ما زاد من أزمة الكهرباء.وأضاف بن ماضي معترفا بـ "صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع في حضرموت، والظروف المعيشية صعبة جدا"، مشيرا إلى أن "هناك أيضا استغلال للظروف المعيشية من قبل (الميليشيات) وبعض المكونات".وبشأن تدخلات تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وجماعة "أنصار الله" اليمنية في الأحداث الأخيرة بمحافظة حضرموت، قال بن ماضي: "دون شك لهم تدخلاتهم ليس في حضرموت فقط بل في كل محافظات اليمن، وسنقف لهم بالمرصاد".وشدد المحافظ على "ضرورة التهدئة حتى لا تتضرر المنشآت والمنجزات التي تحققت ولا تتأثر مصالح المواطنين والقطاع الخاص".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.هل يدخل الصراع بين "أنصار الله" اليمنية وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري؟المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": نتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة باليمن
https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-نتطلع-لدور-روسي-فاعل-لحل-الأزمة-باليمن--1103958714.html
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-واليمن-تعززان-شراكتهما-الإعلامية-سبوتنيك-وسبأ-توقعان-اتفاقية-تعاون-1103950515.html
https://sarabic.ae/20250529/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الأوضاع-المعيشية-القاسية-تشكل-تحديا-خطيرا-للشرعية-اليمنية-والمجلس-الانتقالي-1101111754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e717d07c4209f95784a3de2843b2b159.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: حضرموت تعتبر أساس المشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة
حصري
أكد متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أنور التميمي، اليوم الأربعاء، أن "المشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة"، يعتبر حضرموت "أساس المشروع".
القاهرة- سبوتنيك. وقال التميمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "حضرموت جنوبية الهوى والهوية، والمشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة يعتبر حضرموت أس المشروع، وتأسيسا على ذلك فإن حضرموت ليس جزءا من مشروع الانتقالي الجنوبي، بل هي المرتكز والعمق الحضاري، وحضرموت هي أكثر مناطق الجنوب حاجة لاستعادة الدولة".
وأضاف أن "المظاهرات والاحتجاجات (في محافظة حضرموت) مشروعة، وقد وفرت القوات المسلحة الجنوبية والأمن الجنوبي، الحماية للمتظاهرين، في عدن والمكلا ومناطق أخرى، رغم ارتكاب بعض المندسين بينهم أعمالا خارجة عن القانون".
وشهدت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الغنية بالنفط، أخيرا، احتجاجات شعبية على تدهور الخدمات الأساسية وفي المقدمة التيار الكهربائي، إذ تعاني المحافظة الأكبر مساحة في اليمن، من انقطاعات لساعات طويلة للكهرباء، جراء شح الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء.
وجاءت الاحتجاجات في حضرموت التي ظلت بمنأى عن الصراع الذي يشهده اليمن منذ أواخر 2014، وسط توتر سياسي وعسكري، تعانيه المحافظة منذ عام، حيث سيطر "حلف قبائل حضرموت" وهو مكون من بعض قبائل المحافظة على آبار النفط فيها واستحدث نقاطا لمسلحيه على الطريق الرئيسة ومداخل المدن، مشترطاً على مجلس القيادة اليمني جعل مكون "مؤتمر حضرموت الجامع" ممثلاً لحضرموت، ويمنع الحلف تزويد مناطق ساحل حضرموت بالمشتقات النفطية للضغط على السلطات ما زاد من أزمة الكهرباء.
وبشأن التطورات في محافظة حضرموت، قال محافظ المحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، لـ"سبوتنيك"، في تصريحات سابقة: "تم التواصل مع المتظاهرين الغاضبين من نقص الخدمات، وشرحنا لهم الظروف الحالية وتفهموا وانتهت التظاهرات في المحافظة التي تقع في أقصى شرق اليمن، على الحدود مع سلطنة عُمان".
وأضاف بن ماضي معترفا بـ "صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع في حضرموت، والظروف المعيشية صعبة جدا"، مشيرا إلى أن "هناك أيضا استغلال للظروف المعيشية من قبل (الميليشيات) وبعض المكونات".
وبشأن تدخلات تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وجماعة "أنصار الله" اليمنية في الأحداث الأخيرة بمحافظة حضرموت، قال بن ماضي: "دون شك لهم تدخلاتهم ليس في حضرموت فقط بل في كل محافظات اليمن، وسنقف لهم بالمرصاد".
وشدد المحافظ على "ضرورة التهدئة حتى لا تتضرر المنشآت والمنجزات التي تحققت ولا تتأثر مصالح المواطنين والقطاع الخاص".
ورداً على ما إذا تم اتخاذ إجراءات بمساعدات عربية لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية، قال محافظ محافظة حضرموت: "الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ودولة الإمارات لا يألون جهدا لمساعدتنا".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.