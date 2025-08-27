https://sarabic.ae/20250827/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-بن-غوريون-بإسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1104210848.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار بن غوريون بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي

"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار بن غوريون بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل بصاروخ باليستي فرص صوتي. 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T17:50+0000

2025-08-27T17:50+0000

2025-08-27T17:50+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته العسكرية هاجمت مطار بن غوريون بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة". كما أفاد سريع في بيانه بأن "العملية حققت أهدافها بدقة، وأسفرت عن حالة من الذعر في صفوف المستوطنين الصهاينة الذين فرّوا إلى الملاجئ، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة المطار بالكامل".واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، الأحد قبل الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، بعد ساعات من قصف إسرائيل محطة حزيز جنوب صنعاء (وسط اليمن)، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

https://sarabic.ae/20250817/اليمن-قصف-جوي-إسرائيلي-يستهدف-محطة-لتوليد-الكهرباء-جنوب-صنعاء-1103834668.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار