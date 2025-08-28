مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل رئيس حكومة "أنصار الله" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

عربي
تابعنا عبر
قُتل رئيس حكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية أحمد غالب الرهوي، في قصف جوي إسرائيلي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر يمني مقرب من عائلة الرهوي لـ"سبوتنيك" إن مقاتلات جوية إسرائيلية قصفت خلال الساعات الماضية منزلا في منطقة حدة جنوبي صنعاء، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم رئيس حكومة "أنصار الله" أحمد غالب الرهوي وعدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون.
الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
هجوم إسرائيلي ضخم يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
14:25 GMT
وأضاف أن الجماعة "تجري ترتيبات لإعلان خبر مقتل الرهوي"، وذلك بعد اختيارها رئيسا جديدا للحكومة، خلفا له عقب عام من تعيينه في 10 أغسطس الماضي.
وأمس الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.
وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".
وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
"أنصار الله" تصف الضربات الإسرائيلية بـ"الفاشلة" وتتوعد تل أبيب بالرد
19:16 GMT
وأضاق: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الغارات التي شنها على صنعاء في اليمن هدفها اغتيال قيادات سياسية من جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "بعض الهجمات في صنعاء استهدفت مبان يعتقد أن فيها قادة من جماعة "أنصار الله".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من قادة جماعة "أنصار الله" كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
