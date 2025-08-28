"أنصار الله" تصف الضربات الإسرائيلية بـ"الفاشلة" وتتوعد تل أبيب بالرد

عربي
وصفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء وسط اليمن بـ "الفاشلة"، متوعدةً بتلقين إسرائيل "درساً" رداً عليها. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
19:16 GMT 28.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
وصفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء وسط اليمن بـ "الفاشلة"، متوعدةً بتلقين إسرائيل "درساً" رداً عليها.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في تصريح نقله تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة: "الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة وذراعنا الطولى ستلقنهم الدرس اللازم".

وأضاف المشاط: أن "قيادة الصهاينة تكذب على المغتصبين (يقصد المستوطنين) بأخبار مزيفة والمجرم نتنياهو يجر الكيان إلى نهايته"، معتبرا أن "المنطقة لن تهدأ بوجود هذا الكيان الطارئ والزائل والمجرم"، وفق وصفه.

الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
هجوم إسرائيلي ضخم يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
14:25 GMT
ورأى المشاط أن "الكيان الصهيوني هو المشكلة وعلى جميع أبناء المنطقة توحيد الجهود والموقف لمواجهة هذه الغدة السرطانية واستئصالها"، على حد قوله.

وتوجه القيادي في "أنصار الله"، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقول: "دخلت في تحدٍ مع شعب لست بمستوى نزاله".

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت مقاتلات إسرائيلية، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
آلاف اليمنيين يتظاهرون في جامعة صنعاء دعما لغزة
أمس, 18:59 GMT
وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "شنت مقاتلات إسرائيلية 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".
وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
هل تشتعل الحرب مجددا بين أنصار الله والشرعية اليمنية بعد الحديث عن الحشود العسكرية على الجبهات؟
أمس, 18:47 GMT
وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة اي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الغارات التي شنها على صنعاء في اليمن هدفها اغتيال قيادات سياسية من جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "بعض الهجمات في صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من جماعة "أنصار الله".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من قادة جماعة "أنصار الله" كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي، أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ونشر الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، أنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الضربات العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء
24 أغسطس, 14:58 GMT
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.

وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
