آلاف اليمنيين يتظاهرون في جامعة صنعاء دعما لغزة
تجمع آلاف اليمنيين، بينهم طلاب وأكاديميون وموظفون، في حرم جامعة صنعاء، اليوم الأربعاء، للتأكيد على استمرار دعمهم لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على اليمن وفلسطين.
ونظمت جماعة "أنصار الله" اليمنية المظاهرة تحت شعار "ثابتون مع غزة رغم العدوان الصهيوني"، حيث رفع المتظاهرون لافتات تدين استمرار إسرائيل في ارتكاب "الإبادة الجماعية" والتجويع الممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
وأصدرت المظاهرة بيانا ندد بـ"العدوان الصهيوني الوحشي" على غزة، واصفا إياه بـ"الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم".
25 أغسطس, 19:53 GMT
وأكد البيان التزام الطلاب والجامعة بدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل، معتبرين ذلك "واجبا إسلاميا وأخلاقيا وإنسانيا".
كما حمّل البيان الولايات المتحدة والداعمين لإسرائيل "المسؤولية المباشرة عن دماء الشهداء ومعاناة المحاصرين في غزة"، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يثني اليمنيين عن مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل بصاروخ باليستي فرص صوتي.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته العسكرية هاجمت مطار بن غوريون بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".
وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".
كما أفاد سريع في بيانه بأن "العملية حققت أهدافها بدقة، وأسفرت عن حالة من الذعر في صفوف المستوطنين الصهاينة الذين فرّوا إلى الملاجئ، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة المطار بالكامل".
واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
