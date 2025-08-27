https://sarabic.ae/20250827/آلاف-اليمنيين-يتظاهرون-في-جامعة-صنعاء-دعما-لغزة-1104213429.html

آلاف اليمنيين يتظاهرون في جامعة صنعاء دعما لغزة

تجمع آلاف اليمنيين، بينهم طلاب وأكاديميون وموظفون، في حرم جامعة صنعاء، اليوم الأربعاء، للتأكيد على استمرار دعمهم لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل...

ونظمت جماعة "أنصار الله" اليمنية المظاهرة تحت شعار "ثابتون مع غزة رغم العدوان الصهيوني"، حيث رفع المتظاهرون لافتات تدين استمرار إسرائيل في ارتكاب "الإبادة الجماعية" والتجويع الممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. وأكد البيان التزام الطلاب والجامعة بدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل، معتبرين ذلك "واجبا إسلاميا وأخلاقيا وإنسانيا".كما حمّل البيان الولايات المتحدة والداعمين لإسرائيل "المسؤولية المباشرة عن دماء الشهداء ومعاناة المحاصرين في غزة"، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يثني اليمنيين عن مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني.وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته العسكرية هاجمت مطار بن غوريون بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

