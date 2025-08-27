عربي
آلاف اليمنيين يتظاهرون في جامعة صنعاء دعما لغزة
آلاف اليمنيين يتظاهرون في جامعة صنعاء دعما لغزة
تجمع آلاف اليمنيين، بينهم طلاب وأكاديميون وموظفون، في حرم جامعة صنعاء، اليوم الأربعاء، للتأكيد على استمرار دعمهم لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
آلاف اليمنيين يتظاهرون في جامعة صنعاء دعما لغزة

18:59 GMT 27.08.2025
تجمع آلاف اليمنيين، بينهم طلاب وأكاديميون وموظفون، في حرم جامعة صنعاء، اليوم الأربعاء، للتأكيد على استمرار دعمهم لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على اليمن وفلسطين.
ونظمت جماعة "أنصار الله" اليمنية المظاهرة تحت شعار "ثابتون مع غزة رغم العدوان الصهيوني"، حيث رفع المتظاهرون لافتات تدين استمرار إسرائيل في ارتكاب "الإبادة الجماعية" والتجويع الممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأصدرت المظاهرة بيانا ندد بـ"العدوان الصهيوني الوحشي" على غزة، واصفا إياه بـ"الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم".

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
خبراء لـ"سبوتنيك": المواجهة بين "أنصار الله" وإسرائيل دخلت منعطفا جديدا
25 أغسطس, 19:53 GMT
وأكد البيان التزام الطلاب والجامعة بدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل، معتبرين ذلك "واجبا إسلاميا وأخلاقيا وإنسانيا".

كما حمّل البيان الولايات المتحدة والداعمين لإسرائيل "المسؤولية المباشرة عن دماء الشهداء ومعاناة المحاصرين في غزة"، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يثني اليمنيين عن مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل بصاروخ باليستي فرص صوتي.

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته العسكرية هاجمت مطار بن غوريون بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 92 قتيلا وجريحا
25 أغسطس, 04:12 GMT
وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".

كما أفاد سريع في بيانه بأن "العملية حققت أهدافها بدقة، وأسفرت عن حالة من الذعر في صفوف المستوطنين الصهاينة الذين فرّوا إلى الملاجئ، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة المطار بالكامل".

واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
