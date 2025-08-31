https://sarabic.ae/20250831/الحوثي-جريمة-استهداف-وزراء-وعاملين-مدنيين-تضاف-إلى-رصيد-إسرائيل-الإجرامي-في-المنطقة-1104347866.html

الحوثي: جريمة استهداف وزراء وعاملين مدنيين تضاف إلى رصيد إسرائيل الإجرامي في المنطقة

سبوتنيك عربي

قال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل... 31.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg

وأوضح الحوثي، في كلمة له، أن "شهداء الاعتداء الإسرائيلي هم شهداء اليمن"، مؤكدا أن "كل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية".وأضاف أن "العدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح"، متابعا: "جريمة استهداف وزراء وعاملين مدنيين يضاف إلى رصيد العدو الإسرائيلي الإجرامي في المنطقة".وأمس السبت، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله"، مهدي المشاط، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر، في لقاء جمعهم الخميس الماضي".وتابع مخاطباً إسرائيل: "ثأرنا لا يبات وتنتظركم أيام سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة، وندعو جميع المواطنين حول العالم الابتعاد عن أي تعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، والفرصة لا زالت سانحة لعودة المستوطنين إلى بلدانهم".ووجه المشاط، نداء لجميع الشركات المتواجدة في إسرائيل مطالبا إياها بـ"المغادرة قبل فوات الأوان"، مضيفا: "سنواصل ونواجه التحدي بالتحدي ولن تذوقوا طعم الأمن بعد اليوم أيها الصهاينة".كما شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"، على استمرار الهجمات ضد إسرائيل، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في غزة بمواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي، مضيفا: "لأهلنا في غزة الموقف هو الموقف، وسيظل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنكم، مهما بلغ حجم التحدي".ويوم الخميس الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب "حماس" في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".

