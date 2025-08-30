وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن بلاده وجهت "ضربة ساحقة وغير مسبوقة" استهدفت كبار القادة الأمنيين والسياسيين في جماعة "أنصار الله" اليمنية.
ونشر يسرائيل كاتس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن "الحوثيين سيتعلمون درسا قاسيا ومصير اليمن سيكون كمصير إيران، وهذه مجرد بداية".
שלשום הנחתנו מהלומת מחץ חסרת תקדים על בכירי הבכירים בצמרת הביטחונית-מדינית של ארגון הטרור החות'י בתימן, בפעולה נועזת ומבריקה של צה"ל.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 30, 2025
רה"מ החות'י ומרבית שריו ובכירים נוספים סוכלו ונפגעו.
הזהרתי שאחרי מכת החושך תבוא גם מכת הבכורות וכעת מימשנו את האזהרה.
דין תימן כדין טהרן - וזוהי…
وأضاف كاتس" في علم جرئ تم استهداف رئيس الوزراء الحوثي ومعظم وزرائه وعدد من كبار المسؤولين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.
وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان إن عددا من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، ووصفت الجماعة عملية الاغتيال بأنها "جريمة غادرة ارتكبها العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن استهداف الرهوي ورفاقه يأتي في إطار ما وصفتها بـ"المعركة المفتوحة مع كيان العدو نصرة لفلسطين".
وأكدت الجماعة أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم فقدان رئيسها وعدد من وزرائها، مشددة على أن المؤسسات ستستمر في أداء مهامها وخدمة المواطنين، وأن "دماء القادة الشهداء ستكون وقودا ودافعا لمواصلة السير على درب المقاومة".
كما جددت "أنصار الله" التزامها بمواصلة إسناد غزة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، معتبرة أن استهداف قادتها لن يثنيها عن تعزيز قدرات قواتها المسلحة في مواجهة التحديات والأخطار.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.