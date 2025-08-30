عربي
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن بلاده وجهت "ضربة ساحقة وغير مسبوقة" استهدفت كبار القادة الأمنيين والسياسيين في جماعة "أنصار الله"... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T20:55+0000
2025-08-30T20:55+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg
ونشر يسرائيل كاتس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن "الحوثيين سيتعلمون درسا قاسيا ومصير اليمن سيكون كمصير إيران، وهذه مجرد بداية".وأضاف كاتس" في علم جرئ تم استهداف رئيس الوزراء الحوثي ومعظم وزرائه وعدد من كبار المسؤولين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان إن عددا من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، ووصفت الجماعة عملية الاغتيال بأنها "جريمة غادرة ارتكبها العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن استهداف الرهوي ورفاقه يأتي في إطار ما وصفتها بـ"المعركة المفتوحة مع كيان العدو نصرة لفلسطين".وأكدت الجماعة أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم فقدان رئيسها وعدد من وزرائها، مشددة على أن المؤسسات ستستمر في أداء مهامها وخدمة المواطنين، وأن "دماء القادة الشهداء ستكون وقودا ودافعا لمواصلة السير على درب المقاومة".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-الضربات-العسكرية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1104090079.html
https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-حاولنا-اغتيال-رئيس-أركان-ووزير-دفاع-أنصار-الله-1104278012.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_116:0:1227:833_1920x0_80_0_0_43ed911ea84fb83725da78094e3c8683.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران

20:55 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن بلاده وجهت "ضربة ساحقة وغير مسبوقة" استهدفت كبار القادة الأمنيين والسياسيين في جماعة "أنصار الله" اليمنية.
ونشر يسرائيل كاتس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن "الحوثيين سيتعلمون درسا قاسيا ومصير اليمن سيكون كمصير إيران، وهذه مجرد بداية".
وأضاف كاتس" في علم جرئ تم استهداف رئيس الوزراء الحوثي ومعظم وزرائه وعدد من كبار المسؤولين".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الضربات العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء
24 أغسطس, 14:58 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.
وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان إن عددا من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، ووصفت الجماعة عملية الاغتيال بأنها "جريمة غادرة ارتكبها العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن استهداف الرهوي ورفاقه يأتي في إطار ما وصفتها بـ"المعركة المفتوحة مع كيان العدو نصرة لفلسطين".
وأكدت الجماعة أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم فقدان رئيسها وعدد من وزرائها، مشددة على أن المؤسسات ستستمر في أداء مهامها وخدمة المواطنين، وأن "دماء القادة الشهداء ستكون وقودا ودافعا لمواصلة السير على درب المقاومة".
كما جددت "أنصار الله" التزامها بمواصلة إسناد غزة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، معتبرة أن استهداف قادتها لن يثنيها عن تعزيز قدرات قواتها المسلحة في مواجهة التحديات والأخطار.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الجيش الإسرائيلي: حاولنا اغتيال رئيس أركان ووزير دفاع "أنصار الله"
أمس, 13:40 GMT
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
