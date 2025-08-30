https://sarabic.ae/20250830/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سيتعلم-الحوثيون-درسا-قاسيا-ومصير-اليمن-كمصير-إيران-1104327568.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن بلاده وجهت "ضربة ساحقة وغير مسبوقة" استهدفت كبار القادة الأمنيين والسياسيين في جماعة "أنصار الله"... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

ونشر يسرائيل كاتس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن "الحوثيين سيتعلمون درسا قاسيا ومصير اليمن سيكون كمصير إيران، وهذه مجرد بداية".وأضاف كاتس" في علم جرئ تم استهداف رئيس الوزراء الحوثي ومعظم وزرائه وعدد من كبار المسؤولين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان إن عددا من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، ووصفت الجماعة عملية الاغتيال بأنها "جريمة غادرة ارتكبها العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن استهداف الرهوي ورفاقه يأتي في إطار ما وصفتها بـ"المعركة المفتوحة مع كيان العدو نصرة لفلسطين".وأكدت الجماعة أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم فقدان رئيسها وعدد من وزرائها، مشددة على أن المؤسسات ستستمر في أداء مهامها وخدمة المواطنين، وأن "دماء القادة الشهداء ستكون وقودا ودافعا لمواصلة السير على درب المقاومة".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

