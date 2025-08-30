https://sarabic.ae/20250830/أنصار-الله-تؤكد-اغتيال-رئيس-الحكومة-ووزراء-في-ضربة-إسرائيلية-1104320459.html

"أنصار الله" تؤكد اغتيال رئيس الحكومة ووزراء في ضربة إسرائيلية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في اليمن، اليوم السبت، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_0:314:3016:2011_1920x0_80_0_0_107b45bc5816c283f63cc181ae1963f0.jpg

وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها".وأكدت الجماعة أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم فقدان رئيسها وعدد من وزرائها، مشددة على أن المؤسسات ستستمر في أداء مهامها وخدمة المواطنين، وأن "دماء القادة الشهداء ستكون وقودا ودافعا لمواصلة السير على درب المقاومة".كما جددت "أنصار الله" التزامها بمواصلة إسناد غزة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، معتبرة أن استهداف قادتها لن يثنيها عن تعزيز قدرات قواتها المسلحة في مواجهة التحديات والأخطار.وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارات التي شنها الجيش على صنعاء في اليمن، "هدفها اغتيال قيادات سياسية من جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "بعض الهجمات في صنعاء استهدفت مبان يعتقد أن فيها قادة من جماعة "أنصار الله".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من قادة جماعة "أنصار الله" كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي، أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع الجاري، ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

