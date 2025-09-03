https://sarabic.ae/20250903/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-عرفنا-كيف-نصطاد-قيادة-الحوثي-وسنكرر-ذلك-مستقبلا-1104450077.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: عرفنا كيف نصطاد قيادة الحوثي وسنكرر ذلك مستقبلا

وزير الدفاع الإسرائيلي: عرفنا كيف نصطاد قيادة الحوثي وسنكرر ذلك مستقبلا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "بقايا قيادة الحوثي تفر من صنعاء في اليمن". 03.09.2025

وأضاف كاتس، عبر حسابه على منصة إكس، أن "مثل جميع زعماء الإرهاب الإسلامي المتطرف، فإنهم يهتمون بأنفسهم ويتخلون عن السكان"، متابعا: "عرفنا كيف نصطاد قيادة الحوثي وسنكرر ذلك مستقبلا".وأوضح أن "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها قادة حماس في غزة وفي الفنادق الفاخرة، وهذه هي الطريقة التي يتصرف بها الحوثيون في اليمن".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، مهاجمة مقر هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بطائرة مسيرة من نوع "صماد 4".ونقلت قناة "المسيرة نت" التابعة للجماعة عن المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "نفذنا 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي".وأكد بيان جماعة "أنصار الله" أنها استهدفت "إضافة إلى مقر هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، كل من محطة كهرباء الخضيرة ومطار بن غوريون وميناء أسدود بأربع طائرات مسيرة".وقالت "أنصار الله": "نفذنا 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي، حيث استهدفنا بـ3 طائرات مسيرة محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة".وشددت الجماعة: "الاستمرار في إسنادنا لإخواننا في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم"، مضيفة أن "عمليات الطيران المسير أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله".ولم يكتف بيان جماعة "أنصار الله" بذلك، بل أكد أنه تم استهداف "سفينة (MSC ABY) شمالي البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي".كما أضافت الجماعة اليمنية: "استهدفنا السفينة (MSC ABY) بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح وقد حققنا إصابة مباشرة بفضل الله".وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الإثنين، أنها استهدفت سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العملية تمثل جزءا من عمليات إسناد الشعب الفلسطيني في غزة.وتابعت: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الصهيونية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي".وبحسب البيان، فإنه تمت إصابة السفينة بشكل مباشر، بينما أكدت "أنصار الله" مواصلة "دعم الشعب الفلسطيني بمنع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)، كما أكدت استمرار العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان والحصار على قطاع غزة".وأعلنت "أنصار الله"، السبت الماضي، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أمس الأحد إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

