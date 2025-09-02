https://sarabic.ae/20250902/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مبنى-هيئة-الأركان-العامة-للجيش-الإسرائيلي-في-تل-أبيب-للمرة-الأولى---عاجل-1104427204.html

"أنصار الله" تعلن استهداف مبنى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب للمرة الأولى

"أنصار الله" تعلن استهداف مبنى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب للمرة الأولى

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، مهاجمة مقر هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بطائرة مسيرة من نوع "صماد 4". 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T15:03+0000

2025-09-02T15:03+0000

2025-09-02T16:03+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

ونقلت قناة "المسيرة نت" التابعة للجماعة عن المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "نفذنا 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي".وأكد بيان جماعة "أنصار الله" أنها استهدفت "إضافة إلى مقر هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، كل من محطة كهرباء الخضيرة ومطار بن غوريون وميناء أسدود بأربع طائرات مسيرة".وقالت "أنصار الله": "نفذنا 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي، حيث استهدفنا بـ3 طائرات مسيرة محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة".وشددت الجماعة على استمرارها في "إسنادنا لإخواننا في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم"، مضيفة أن "عمليات الطيران المسير أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله".ولم يكتف بيان جماعة "أنصار الله" بذلك، بل أكد أنه تم استهداف "سفينة (MSC ABY) شمالي البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي".كما أضافت الجماعة اليمنية: "استهدفنا السفينة (MSC ABY) بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح وقد حققنا إصابة مباشرة بفضل الله".وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، أنها استهدفت سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العملية تمثل جزءا من عمليات إسناد الشعب الفلسطيني في غزة.وتابعت: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الصهيونية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي".وبحسب البيان، فإنه تمت إصابة السفينة بشكل مباشر، بينما أكدت "أنصار الله" مواصلة "دعم الشعب الفلسطيني بمنع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)، كما أكدت استمرار العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان والحصار على قطاع غزة".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، أمس الأحد إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250830/أنصار-الله-تتعهد-بالثأر-من-إسرائيل-إثر-مقتل-رئيس-الحكومة-1104327361.html

https://sarabic.ae/20250831/بعد-اغتيال-رئيس-حكومة-أنصار-الله-نقل-اجتماعات-الحكومة-الإسرائيلية-إلى-مكان-محصن-وسري--1104333344.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة