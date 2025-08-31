غوتيريش يطالب بالإفراج عن موظفي المنظمة المحتجزين في اليمن لدى "أنصار الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
غوتيريش يطالب بالإفراج عن موظفي المنظمة المحتجزين في اليمن لدى "أنصار الله"
غوتيريش يطالب بالإفراج عن موظفي المنظمة المحتجزين في اليمن لدى "أنصار الله"

23:44 GMT 31.08.2025
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، احتجاز 11 موظفا من المنظمة الدولية على يد ممثلين عن حركة "أنصار الله" في شمال اليمن، وطالب بالإفراج عنهم فورا.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأحد، إن "أنصار الله" احتجزوا أحد موظفيه في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى عدد من العاملين في مناطق أخرى من البلاد.

وجاء في بيان للأمين العام: "أدين بشدة عمليات الاحتجاز التعسفي في 31 أغسطس لما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الحوثيين الفعلية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

كما أدان "الاستيلاء على ممتلكات" تابعة للأمم المتحدة واقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي.
وأضاف غوتيريش، "أكرر بشدة مطالبتي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تم احتجازهم اليوم، وكذلك عن سائر موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تم اعتقالهم تعسفا منذ يونيو 2024، وأولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. إن استمرار هذا الاحتجاز التعسفي أمر غير مقبول".
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، كان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، قد أفاد بأن 11 موظفا محليا من المنظمة في اليمن احتجزوا من قبل سلطات شمال اليمن، وطالب حينها بالإفراج غير المشروط عنهم.
وفي الوقت ذاته، أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عمليات الاحتجاز في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي طالت أكثر من عشرة موظفين من مختلف وكالات الأمم المتحدة، بينهم موظفات من مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن.
