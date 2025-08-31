https://sarabic.ae/20250831/-غوتيريش-يطالب-بالإفراج-عن-موظفي-المنظمة-المحتجزين-في-اليمن-لدى-أنصار-الله-1104362060.html

غوتيريش يطالب بالإفراج عن موظفي المنظمة المحتجزين في اليمن لدى "أنصار الله"

غوتيريش يطالب بالإفراج عن موظفي المنظمة المحتجزين في اليمن لدى "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، احتجاز 11 موظفا من المنظمة الدولية على يد ممثلين عن حركة "أنصار الله" في شمال اليمن، وطالب بالإفراج عنهم... 31.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-31T23:44+0000

2025-08-31T23:44+0000

2025-08-31T23:44+0000

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

انطونيو غوتيريش

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4682e7ad57e338f563f4175a287dc2.jpg

الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأحد، إن "أنصار الله" احتجزوا أحد موظفيه في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى عدد من العاملين في مناطق أخرى من البلاد.كما أدان "الاستيلاء على ممتلكات" تابعة للأمم المتحدة واقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي.وأضاف غوتيريش، "أكرر بشدة مطالبتي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تم احتجازهم اليوم، وكذلك عن سائر موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تم اعتقالهم تعسفا منذ يونيو 2024، وأولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. إن استمرار هذا الاحتجاز التعسفي أمر غير مقبول".وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، كان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، قد أفاد بأن 11 موظفا محليا من المنظمة في اليمن احتجزوا من قبل سلطات شمال اليمن، وطالب حينها بالإفراج غير المشروط عنهم.وفي الوقت ذاته، أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عمليات الاحتجاز في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي طالت أكثر من عشرة موظفين من مختلف وكالات الأمم المتحدة، بينهم موظفات من مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن.

https://sarabic.ae/20250728/غوتيريش-الوضع-في-غزة-وصل-إلى-الانهيار-1103127876.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, انطونيو غوتيريش, أخبار اليمن الأن, أنصار الله