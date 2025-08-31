https://sarabic.ae/20250831/-غوتيريش-يطالب-بالإفراج-عن-موظفي-المنظمة-المحتجزين-في-اليمن-لدى-أنصار-الله-1104362060.html
غوتيريش يطالب بالإفراج عن موظفي المنظمة المحتجزين في اليمن لدى "أنصار الله"
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، احتجاز 11 موظفا من المنظمة الدولية على يد ممثلين عن حركة "أنصار الله" في شمال اليمن، وطالب بالإفراج عنهم
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأحد، إن "أنصار الله" احتجزوا أحد موظفيه في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى عدد من العاملين في مناطق أخرى من البلاد.كما أدان "الاستيلاء على ممتلكات" تابعة للأمم المتحدة واقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي.وأضاف غوتيريش، "أكرر بشدة مطالبتي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تم احتجازهم اليوم، وكذلك عن سائر موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تم اعتقالهم تعسفا منذ يونيو 2024، وأولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. إن استمرار هذا الاحتجاز التعسفي أمر غير مقبول".وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، كان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، قد أفاد بأن 11 موظفا محليا من المنظمة في اليمن احتجزوا من قبل سلطات شمال اليمن، وطالب حينها بالإفراج غير المشروط عنهم.وفي الوقت ذاته، أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عمليات الاحتجاز في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي طالت أكثر من عشرة موظفين من مختلف وكالات الأمم المتحدة، بينهم موظفات من مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأحد، إن "أنصار الله" احتجزوا أحد موظفيه في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى عدد من العاملين في مناطق أخرى من البلاد.
وجاء في بيان للأمين العام: "أدين بشدة عمليات الاحتجاز التعسفي في 31 أغسطس لما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الحوثيين الفعلية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
كما أدان "الاستيلاء على ممتلكات" تابعة للأمم المتحدة واقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي.
وأضاف غوتيريش، "أكرر بشدة مطالبتي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تم احتجازهم اليوم، وكذلك عن سائر موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تم اعتقالهم تعسفا منذ يونيو 2024، وأولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. إن استمرار هذا الاحتجاز التعسفي أمر غير مقبول".
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، كان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، قد أفاد بأن 11 موظفا محليا من المنظمة في اليمن احتجزوا من قبل سلطات شمال اليمن، وطالب حينها بالإفراج غير المشروط عنهم.
وفي الوقت ذاته، أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عمليات الاحتجاز في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي طالت أكثر من عشرة موظفين من مختلف وكالات الأمم المتحدة، بينهم موظفات من مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن.