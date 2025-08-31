https://sarabic.ae/20250831/بعد-الضربات-الأخيرة-هل-اخترقت-إسرائيل-المنظومة-الأمنية-لـأنصار-الله-في-اليمن؟-خبراء-يوضحون-1104358563.html

بعد الضربات الأخيرة… هل اخترقت إسرائيل المنظومة الأمنية لـ"أنصار الله" في اليمن؟... خبراء يوضحون

بعد الضربات الأخيرة… هل اخترقت إسرائيل المنظومة الأمنية لـ"أنصار الله" في اليمن؟... خبراء يوضحون

أعادت الضربة الإسرائيلية الأخيرة في صنعاء، والتي استهدفت حكومة البناء والتنمية وأودت بحياة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، إلى الأذهان، ما قامت به من قبل بضربتها...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

ما الذي جرى في صنعاء وهل عمليات الاغتيالات سوف تغير من استراتيجية المواجهة خلال الفترة المقبلة وماذا لدى صنعاء يمكن أن تكشفه خلال الفترة القادمة وإلى أي مدى يمكن أن تستمر تلك المواجهات؟ وهل هناك خيانات وعملاء بالفعل وراء تلك الواقعة وماذا سيكون عقابهم لو تم كشفهم؟ بداية، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، عضو مجلس الشورى في صنعاء، اللواء عبد الله الجفري: "أولا نعزي أنفسنا ونعزي القيادة الثورية والسياسية والعسكرية وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم في هذا المصاب الجلل، باستشهاد عدد من حكومة التغيير والبناء، على رأسهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي، وذلك في عملية جبانة غادرة ارتكبها الكيان الإسرائيلي المجرم في حق هؤلاء الشرفاء والأبطال الذين يسطرون اليوم أروع الملاحم والانتصارات".عملية جبانةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تلك العملية الإسرائيلية الجبانة جاءت لإثنائهم عن موقفهم المبدئي والثابت الأخوي والإنساني والقومي والديني والهوية الإيمانية، التي تربطنا مع اخواننا المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وحول ما إذا كان هناك اختراق قد تم للمنظومة الأمنية في صنعاء، يقول الجفري: "بالقطع نحن في مواجهة مع عدو تاريخي غادر وجبان، وفي معركة استراتيجية ذات بعد تاريخي بعقيدة ايمانية، ونحن ندرك أن العدو يمارس كل أساليب الخداع والرذيلة، عبر عملائه وجواسيسه ومرتزقته نشاهدهم اليوم يتشفون عبر وسائل الإعلام بهذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبت في حق هؤلاء الشرفاء، مسألة الاختراق للمنظومة الأمنية قد تكون واردة ولكن بطرق مختلفة".وتابع: "نحن ندرك ونشعر أن أمريكا وإسرائيل ودول أوروبا وحلف الناتو يمتلكون من القدرات والإمكانيات الكبيرة والضخمة وعبر أقمار صناعية، وعبر أموال يضخوها لجواسيسهم، وأيضا عبر وسائل مختلفة، وبكل أسف أصبحت اليوم شبكات التواصل الاجتماعي التي يحرص عليها الجميع والإنسان البسيط العادي في كل مجالات الحياة، هذه الشبكات أصبحت تشكل خطورة كبيرة جدا من حيث المراقبة والمتابعة وأيضا الاطلاع عن كل صغيرة وكبيرة عن حياة الإنسان وأين يتواجد، هذا جزء مهم جدا يجب أن يفهم".وقال الخبير العسكري : "لا ننسى أن كثير من تلك البرامج تمتلكها وتديرها الشركات العالمية وهى في الحقيقة صهيونية أمريكية وإسرائيلية وبريطانية وغيرها، وهنا لا بد أن يكون هناك حذر شديد ،نحن حقيقة لدينا قدرات كبيرة جدا ولدينا جهات مختصة تستطيع أن تكتشف كل من تسول له نفسه المساس والتعامل مع هذا المجرم ، وبإذن الله ستكون الأيام كاشفة للكثير من الذين تورطوا في هذه الجريمة من المرتزقة والعملاء والخونة، إن كان هناك اختراق أمني".اختراقات أمنيةوأشار الجفري، إلى أن "اليمن من الناحية الجغرافية يحيط به أعداء تاريخيين يقدمون الدعم والمساندة اللوجستية والمعلومات الاستخباراتية والأمنية للعدو، علاوة على إمداده بالأموال الطائلة لشراء نفوس وذمم العملاء الذين يتم تجنيدهم وتسخيرهم في العمل الأمني والاستخباراتي لزعزعة الجبهة الداخلية وتمزيقها بعد أن فشلوا عسكريا واقتصاديا، هذا من حيث الأهمية بمكان، ولا ننسى أن مسألة الاختراقات واردة في كل دول العالم، أمريكا كلها اخترقت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 رغم ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات ضخمة،الاختراقات واردة في كل دول العالم ونحن نجتهد ونعمل ما في استطاعتنا من أجل حماية الجبهة الداخلية والذود عن السيادة والكرامة لكل أبناء اليمن".وحول الاستراتيجية القادمة لصنعاء بعد هذا الحدث، يقول الجفري: "نحن مستمرون في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي ولن نتخلى عن غزة مهما كان الثمن حتى النصر باذن الله وتحرير كل شبر من الأراضي الفلسطينية، وما حدث ما هو إلا جول سوف تليها جولات، و استراتيجيتنا ثابتة لن تتزحزح قيد أنملة بشأن غزة ومستعدون للتضحية والفداء، وهذا هو مشروعنا في سبيل الله ونصرة المظلومين وإعلاء كلمة الحق".الرد قاسيوأكد الخبير العسكري: "مهما حاول العدو أن يكسر شوكة أبناء الشعب اليمني الذي جاهد اليوم بكل الطرق وبكل السبل وبكل الإمكانيات على المستوى الرسمي والشعبي لن ينجح، وكذلك قواته المسلحة اليمنية التي تلعب دورا كبيرا،وستكون الأيام القادمة إن شاء الله ضربات مؤلمة وموجعة وخيارات لم تخطر على بال هذا الكيان الإسرائيلي من أجل القصاص لكل قطرة دم يمني سفكت".وجدد الجفري تأكيده أن "معركة اليمن وخياراته التصعيدية مستمرة،أسلحتنا على جهوزية كاملة وفي أتم الاستعداد وفي يقظة عالية، وهناك تصريح لوزيرالدفاع يوم أمس بهذا الشأن ، وصرح أيضا قائد الثورة بأنه لا مناص ولا تحول ولا تراجع ولا استسلام ولا انهزام في مواجهة هذا العدو أو التخلي عن قضيتنا المركزية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف إطلاق النار ورفع الحصار، هذه من الثوابت التي رسمتها ثورة 21 سبتمبر".خندق المواجهةمن جانبه، يقول العميد حميد عبد القادر، مستشار مجلس الوزراء في صنعاء، الكاتب والمحلل السياسي: "في البداية نعزي قائد قائد الثورة والقيادة السياسية والثورية والشعب اليمني البطل الصامد ونعزي كل شعوب وأحرار العالم الذين هم في خندق المواجهة ضد قوى الاستكبار باستشهاد رئيس الحكومة ورفاقة من الوزراء إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين، وهذه ترتقي الى جرائم حرب يحاكم مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، لأن القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية تحرم استهداف الوزراء والمدنيين الذين هم في خدمة الشعب اليمني".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا لا يمثل انتصار للكيان الصهيوني بل يمثل إفلاس وهزيمة للكيان الذي لم يستطيع أن يحقق أي أهداف عسكرية، أو أن يمنع مساندة اليمن لقطاع غزة، كان يفترض أن نسمع بيان إدانة واستنكار من كل الأنظمة العربية والإسلامية لما أقدم عليه الكيان الصهيوني من استهداف مدنيين، لكن للأسف لم نسمع أي بيان إدانه من وهذا يمثل إفلاس وسقوط وعار على كل الأنظمة المطبعة والمنبطحة".جريمة حربوحول ما إذا كان هناك اختراق أمني أدى إلى وقوع تلك الحادثة وبهذا الشكل، يقول عبد القادر: "إذا قلنا أن هناك اختراق أساسا، هؤلاء وزراء مدنيين يتحركون بين المواطنين بكل بساطة وليسوا عسكريين، هذا الاستهداف عمل جبان ومدان بكل المقاييس"، مشيرا إلى تصريح رئيس المجلس السياسي، أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى ولابد من رد وعقاب قاسي ومدمر،الكيان حكم على نفسه بحرب مفتوحة مع كل دول المحور ومع كل شرفاء وأحرار العالم".وأوضح عبد القادر أن "القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية تحرم استهداف المدنيين من وزراء وغيره، يجب تدويل هذه الاغتيالات السياسية التي نفذها الكيان المجرم بحق المدنيين ونطالب بالإدانة من كافة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وكل المؤسسات الدولية، وتقديم المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية لينال جزاءه الرادع".أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية،أمس السبت، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر، في لقاء جمعهم الخميس الماضي".وأضاف: "العدو الغادر آلمنا بهذا المصاب إلا أننا نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر وسنصنع من عمق الجراح النصر".وتابع مخاطبا إسرائيل: "ثأرنا لا يبات وتنتظركم أيام سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة، وندعو جميع المواطنين حول العالم الابتعاد عن أي تعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، والفرصة لا زالت سانحة لعودة المستوطنين إلى بلدانهم".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في اليمن، في وقت سابق من أمس السبت، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها".وأضاف البيان أن عددا من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية.ووصفت "أنصار الله" عملية الاغتيال بأنها "جريمة غادرة ارتكبها العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن استهداف الرهوي ورفاقه يأتي في إطار ما وصفتها بـ"المعركة المفتوحة مع كيان العدو نصرة لفلسطين".ويوم الخميس الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.

