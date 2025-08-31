عربي
أمساليوم
بث مباشر
المبعوث الأممي: لا يمكن أن يصبح اليمن ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقا
المبعوث الأممي: لا يمكن أن يصبح اليمن ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقا
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن "بالغ القلق إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة". 31.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال غروندبرغ، في تصريحات له، إنه "لا يمكن أن يصبح اليمن ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقاً"، مشددا على ضرورة توقف هذه الهجمات.ويوم الخميس الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب "حماس" في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن "بالغ القلق إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة".
وقال غروندبرغ، في تصريحات له، إنه "لا يمكن أن يصبح اليمن ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقاً"، مشددا على ضرورة توقف هذه الهجمات.
ويوم الخميس الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
الحوثي: جريمة استهداف وزراء وعاملين مدنيين تضاف إلى رصيد إسرائيل الإجرامي في المنطقة
13:44 GMT
وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".
وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".
وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب "حماس" في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
