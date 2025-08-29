https://sarabic.ae/20250829/مستشار-الدائرة-القانونية-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-لا-استهداف-لقيادات-الحركة--1104266467.html
وأشار المرتضى في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى حالة "التخبط الإسرائيلي ومحاولته تحقيق الانتصارات الآنية من دون الوصول إلى أي أهداف حقيقية"، نافيًا "أي استهداف لقيادات الحركة".وشدد مستشار الدائرة القانونية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "الإرادة اليمنية ماضية في مسارها، وأن الإعداد جارٍ للمعركة الحاسمة مع إسرائيل، التي تهدف إلى إزالة الكيان الإسرائيلي".ويوم أمس الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب "حماس" في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارات التي شنها الجيش على صنعاء في اليمن، "هدفها اغتيال قيادات سياسية من جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "بعض الهجمات في صنعاء استهدفت مبان يعتقد أن فيها قادة من جماعة "أنصار الله".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من قادة جماعة "أنصار الله" كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي، أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع الجاري، ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.
مستشار الدائرة القانونية لجماعة "أنصار الله" اليمنية: لا استهداف لقيادات الحركة
أكد عبد الرب المرتضى، مستشار الدائرة القانونية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "الشعب اليمني يخوض معركة إنسانية ودينية مقدسة تهدف إلى إزالة الكيان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "القرار السياسي في هذه المواجهة يُتخذ أسبوعيًا بعد استفتاء شعبي".
وأشار المرتضى في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى حالة "التخبط الإسرائيلي ومحاولته تحقيق الانتصارات الآنية من دون الوصول إلى أي أهداف حقيقية"، نافيًا "أي استهداف لقيادات الحركة".
وأوضح أن "الجيش اليمني لم يُؤسس إلا قبل 50 عاما، والشعب هو المقاتل وهو القائد"، معتبرًا أن "اليمن صانع المتغيرات على مستوى التاريخ البشري".
وشدد مستشار الدائرة القانونية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "الإرادة اليمنية ماضية في مسارها، وأن الإعداد جارٍ للمعركة الحاسمة مع إسرائيل، التي تهدف إلى إزالة الكيان الإسرائيلي".
وتابع المرتضى: "نحن في المرحلة الرابعة من المواجهة مع إسرائيل، ومعركتنا ليست آنية ولا مرحلية، فنحن أهل الحرب، نخوضها بتكتيك ناجح ومستعدون للتضحيات من أجل استعادة الحق"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تتمكن من خرق المجتمع اليمني استخباراتيًا".
ويوم أمس الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.
وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".
وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".
وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب "حماس" في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارات التي شنها الجيش على صنعاء في اليمن، "هدفها اغتيال قيادات سياسية من جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "بعض الهجمات في صنعاء استهدفت مبان يعتقد أن فيها قادة من جماعة "أنصار الله".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من قادة جماعة "أنصار الله" كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي، أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع الجاري، ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"
عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.