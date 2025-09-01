عربي
"أنصار الله" تكشف قائمة الوزراء الذين قتلوا بضربة إسرائيلية قبل أيام
"أنصار الله" تكشف قائمة الوزراء الذين قتلوا بضربة إسرائيلية قبل أيام
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أسماء مسؤولي حكومتها الذين قتلتهم إسرائيل في غارة جوية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة في صنعاء الخميس الماضي. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
"أنصار الله" تكشف قائمة الوزراء الذين قتلوا بضربة إسرائيلية قبل أيام

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أسماء مسؤولي حكومتها الذين قتلتهم إسرائيل في غارة جوية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة في صنعاء الخميس الماضي.
ونشرت قناة "المسيرة نت"، التابعة للجماعة، اليوم الإثنين، مراسم تشييع جنازة المسؤولين الراحلين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي.
ونشرت القناة صورا لأبرز الوزراء الذين قتلوا في الهجوم وهم وزير العدل مجاهد عبد الله، ووزير الاقتصاد معين المحاقري، ووزير الزراعة رضوان الرباعي، ووزير الخارجية جمال عامر، ووزير الكهرباء علي سيف محمد حسن، إضافة إلى وزير الثقافة علي اليافعي.
كما أشارت القناة إلى وزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والشباب والرياض لقوا مصرعهم أيضا في الهجوم مع مسؤولين آخرين.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.
وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بضربة قاضية، قضى جيش الدفاع الإسرائيلي على معظم أعضاء حكومة الحوثيين وكبار قادة الجيش، لقد وجهنا ضربة قاسية للحوثيين وهذه فقط البداية".
وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أمس الأحد إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.
واليوم الإثنين، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي، مشيرة إلى أنها حققت إصابة مباشرة للهدف.
