"أنصار الله" اليمنية تتهم المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة بالتورط في اغتيال رئيس حكومتها

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إن "الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم، ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافاً لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم".وحذرت من أن تصبح مثل تلك البيانات غطاء "لتلك الجرائم"، واعتبرت أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ينسجم مع القوانين الوطنية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.وجددت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "التأكيد على الاستعداد في استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن"، معربة عن "تقديرها للجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الإنسانية التي تعمل بحيادية واستقلالية لتخفيف الوضع الإنساني الناجم عن العدوان والحصار".ويأتي اتهام "أنصار الله"، غداة إعلان الأمم المتحدة ارتفاع عدد المعتقلين لدى الجماعة إلى 18 موظفا، بالإضافة إلى 23 معتقلاً آخرين، بعضهم منذ عام 2021.ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة."أنصار الله" تكشف قائمة الوزراء الذين قتلوا بضربة إسرائيلية قبل أيام
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، موظفين في الأمم المتحدة، بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومتها وعدد من وزرائها في صنعاء (وسط اليمن).
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إن "الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم، ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافاً لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم".
وحذرت من أن تصبح مثل تلك البيانات غطاء "لتلك الجرائم"، واعتبرت أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ينسجم مع القوانين الوطنية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت "احترام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مشيرة إلى "أن هذه الحصانات لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني".
وجددت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "التأكيد على الاستعداد في استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن"، معربة عن "تقديرها للجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الإنسانية التي تعمل بحيادية واستقلالية لتخفيف الوضع الإنساني الناجم عن العدوان والحصار".
ويأتي اتهام "أنصار الله"، غداة إعلان الأمم المتحدة ارتفاع عدد المعتقلين لدى الجماعة إلى 18 موظفا، بالإضافة إلى 23 معتقلاً آخرين، بعضهم منذ عام 2021.
وجاءت اعتقالات "أنصار الله"، بعد إعلانها رسمياً، يوم السبت الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، دون تحديدهم، جراء قصف جوي إسرائيلي على صنعاء، قالت الجماعة إنه "استهدف الخميس، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".
ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.