مكتب نتنياهو: إسرائيل سترد على أي محاولة لـ"أنصار الله" لاستهداف مواطنيها بالأسلحة الكيميائية
مكتب نتنياهو: إسرائيل سترد على أي محاولة لـ"أنصار الله" لاستهداف مواطنيها بالأسلحة الكيميائية
قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن "رئيس الحكومة أكد مرة أخرى أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا بالشروط التي وضعتها إسرائيل". 06.09.2025, سبوتنيك عربي
مكتب نتنياهو: إسرائيل سترد على أي محاولة لـ"أنصار الله" لاستهداف مواطنيها بالأسلحة الكيميائية

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن "رئيس الحكومة أكد مرة أخرى أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا بالشروط التي وضعتها إسرائيل".
وأوضح ديوان نتنياهو، في بيان له، أن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب هي إعادة المخطوفين ونزع سلاح حماس وسيطرة أمنية إسرائيلية وحكومة لا تهددنا".
وبشأن جماعة أنصار الله في اليمن.. أكد البيان أن "إسرائيل تعتزم الرد على أي محاولة للجماعة، التي تسيطر على صنعاء، لاستهداف مواطنيها بالأسلحة الكيميائية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
نتنياهو يتحدث عن "تقدم كبير" في مفاوضات غزة ويكشف تفاصيل "ضربة اليمن"
10 يونيو, 14:14 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرًا إلى أنه سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجومين ضد هدفين "حساس" و"حيوي" في إسرائيل، في عملية هي الثانية من نوعها خلال أقل من 24 ساعة، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل منذ أواخر 2023 وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
نتنياهو: ربما لم يعد هناك في "حماس" من يعلن مقتل أبو عبيدة
31 أغسطس, 11:14 GMT
وجاء في بيان تلاه المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً مهماً وحساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ غربَ مدينةِ القدسِ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين 2... ونفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً استهدفتْ هدفًا حيويًّا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ حيفا المحتلَّةِ وذلكَ بِطائرةٍ مسيّرةٍ".
ويأتي هجوم "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان الجماعة مهاجمة أهداف وصفتها بـ "الحساسة" في تل أبيب بصاروخين باليستيين أحدهما نوع (فلسطين2) انشطاري ذو رؤوس متعددة قالت إنه يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع (ذو الفقار).
وجاء الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله" غداة إعلانها مهاجمة مبنى هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في تل أبيب بطائرة مُسيرة نوع "صماد 4"، واستهداف محطة كهرباء الخضيرة، ومطار بن غوريون وميناء أسدود بثلاث طائرات مُسيرة، وقصف السفينة التجارية "إم إس سي آبي" شمالي البحر الأحمر، بطائرتين مُسيرتين وصاروخ مجنح.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بعد شن غارات إسرائيلية عليهم في عمق اليمن
10 يناير, 15:26 GMT
سبق ذلك تبني "أنصار الله"، يوم الإثنين الماضي، مهاجمة سفينة نفط إسرائيلية اسمها "سكارليت راي" بصاروخ باليستي شمالي البحر الأحمر.
وصعدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل منذ إعلانها يوم السبت الماضي مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في قصف جوي إسرائيلي قالت إنه "استهدف، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".
ونفذت إسرائيل، يوم الخميس قبل الماضي، 12 غارة جوية على ثكنات ومواقع لـ "أنصار الله" في صنعاء، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
عضو القيادة السياسية لحركة "حماس":علامات استفهام حول إمكانية موافقة نتنياهو على مقترح الهدنة
19 أغسطس, 10:25 GMT
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
