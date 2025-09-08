https://sarabic.ae/20250908/الإمارات-تدين-بشدة-حادثة-إطلاق-النار-الإرهابية-قرب-القدس-وتؤكد-تضامنها-مع-دولة-إسرائيل-وشعبها-1104630150.html

الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية قرب القدس وتؤكد تضامنها مع دولة إسرائيل وشعبها

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بأشد العبارات حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت بالقرب من مدينة القدس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

آخر أخبار القدس الأن

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622147_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_9767a6dbbc98abd9fddb5e06022c6f25.jpg

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه استنكار الدولة الشديد لهذه الأفعال الإرهابية، معبرة عن رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.وكانت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، قد جددت، اليوم الإثنين، موقف بلادها الرافض لأي خطوات إسرائيلية تتعلق بضم أراض من الضفة الغربية. وشددت في كلمتها أمام "منتدى هيلي" السنوي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت شعار "إعادة ضبط النظام الدولي: التجارة والتكنولوجيا والحوكمة"، على أن هذه الخطوة تمثل "خطا أحمر" من وقالت، موضحةً: "إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إن مضت فيه، فإنه لن يغلق باب السلام والتكامل فحسب، بل سيخون روح اتفاقيات إبراهيم، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، هذه ليست مسألة سياسية فحسب، بل هي مسألة مبدأ، ومسألة سلام في منطقتنا، وهي أيضا خط أحمر". وأكدت نسيبة أن "مستقبل القضية الفلسطينية يعد حجر الزاوية لضمان مستقبل سلمي في منطقة الشرق الأوسط"، داعية في الوقت ذاته إلى وقف الحرب الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إنهاء هذه الحرب "لا يحتمل المزيد من التأخير".وشهدت اتفاقيات إبراهيم - التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبتمبر/ أيلول 2020 - تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، مع إسرائيل، بعد وساطة من الحكومة الأمريكية.يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان. وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.

آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة