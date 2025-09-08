الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية قرب القدس وتؤكد تضامنها مع دولة إسرائيل وشعبها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية قرب القدس وتؤكد تضامنها مع دولة إسرائيل وشعبها
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه استنكار الدولة الشديد لهذه الأفعال الإرهابية، معبرة عن رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.وكانت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، قد جددت، اليوم الإثنين، موقف بلادها الرافض لأي خطوات إسرائيلية تتعلق بضم أراض من الضفة الغربية. وشددت في كلمتها أمام "منتدى هيلي" السنوي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت شعار "إعادة ضبط النظام الدولي: التجارة والتكنولوجيا والحوكمة"، على أن هذه الخطوة تمثل "خطا أحمر" من وقالت، موضحةً: "إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إن مضت فيه، فإنه لن يغلق باب السلام والتكامل فحسب، بل سيخون روح اتفاقيات إبراهيم، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، هذه ليست مسألة سياسية فحسب، بل هي مسألة مبدأ، ومسألة سلام في منطقتنا، وهي أيضا خط أحمر". وأكدت نسيبة أن "مستقبل القضية الفلسطينية يعد حجر الزاوية لضمان مستقبل سلمي في منطقة الشرق الأوسط"، داعية في الوقت ذاته إلى وقف الحرب الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إنهاء هذه الحرب "لا يحتمل المزيد من التأخير".وشهدت اتفاقيات إبراهيم - التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبتمبر/ أيلول 2020 - تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، مع إسرائيل، بعد وساطة من الحكومة الأمريكية.يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان. وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.
14:30 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 14:58 GMT 08.09.2025)
© AP Photo / Mahmoud Illeanقوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025
قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بأشد العبارات حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت بالقرب من مدينة القدس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه استنكار الدولة الشديد لهذه الأفعال الإرهابية، معبرة عن رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت في مواجهة هذه الأعمال التي تهدد سلامة الأبرياء، مؤكدة تضامنها مع دولة إسرائيل وشعبها. كما قدمت الوزارة خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، قد جددت، اليوم الإثنين، موقف بلادها الرافض لأي خطوات إسرائيلية تتعلق بضم أراض من الضفة الغربية.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
الإمارات تجدد دعمها للجهود المصرية وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
6 سبتمبر, 16:53 GMT
وشددت في كلمتها أمام "منتدى هيلي" السنوي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت شعار "إعادة ضبط النظام الدولي: التجارة والتكنولوجيا والحوكمة"، على أن هذه الخطوة تمثل "خطا أحمر" من وقالت، موضحةً: "إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إن مضت فيه، فإنه لن يغلق باب السلام والتكامل فحسب، بل سيخون روح اتفاقيات إبراهيم، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، هذه ليست مسألة سياسية فحسب، بل هي مسألة مبدأ، ومسألة سلام في منطقتنا، وهي أيضا خط أحمر".
وقالت، موضحة: "إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إن مضت فيه، فإنه لن يغلق باب السلام والتكامل فحسب، بل سيخون روح اتفاقيات إبراهيم، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، هذه ليست مسألة سياسية فحسب، بل هي مسألة مبدأ، ومسألة سلام في منطقتنا، وهي أيضا خط أحمر".
وأكدت نسيبة أن "مستقبل القضية الفلسطينية يعد حجر الزاوية لضمان مستقبل سلمي في منطقة الشرق الأوسط"، داعية في الوقت ذاته إلى وقف الحرب الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إنهاء هذه الحرب "لا يحتمل المزيد من التأخير".
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مسؤولة: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات
3 سبتمبر, 11:30 GMT
وشهدت اتفاقيات إبراهيم - التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبتمبر/ أيلول 2020 - تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، مع إسرائيل، بعد وساطة من الحكومة الأمريكية.
يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.
وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.
وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.
