https://sarabic.ae/20250906/الإمارات-تجدد-دعمها-للجهود-المصرية-وتدين-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-1104577179.html
الإمارات تجدد دعمها للجهود المصرية وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
الإمارات تجدد دعمها للجهود المصرية وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، مشيدة بالدور المصري في السعي لوقف إطلاق النار وتخفيف... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T16:53+0000
2025-09-06T16:53+0000
2025-09-06T16:53+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110245_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_09d7ae9c7bda49b29717cb0cb6aa3607.jpg
وأعربت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، واصفة إياها بـ"الامتداد الخطير" لسياسات الاحتلال.واعتبرت أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.وأضافت أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب التزاما بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250906/مباحثات-مصرية-أمريكية-لدفع-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة--1104575496.html
https://sarabic.ae/20250906/ساندرز-يدعو-لوقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لإسرائيل-وسط-أزمة-غزة-الإنسانية-1104574704.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110245_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_d331d854a19770dfd4fca3f21bc6e6b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
الإمارات تجدد دعمها للجهود المصرية وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، مشيدة بالدور المصري في السعي لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وأعربت الإمارات
، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، واصفة إياها بـ"الامتداد الخطير" لسياسات الاحتلال.
واعتبرت أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.
وأكدت الإمارات رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، مشددة على أن حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة ليست مجرد خيار سياسي، بل واجب أخلاقي وإنساني وقانوني.
وأضافت أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب التزاما بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة
، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.