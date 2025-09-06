https://sarabic.ae/20250906/الإمارات-تجدد-دعمها-للجهود-المصرية-وتدين-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-1104577179.html

الإمارات تجدد دعمها للجهود المصرية وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

الإمارات تجدد دعمها للجهود المصرية وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، مشيدة بالدور المصري في السعي لوقف إطلاق النار وتخفيف... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T16:53+0000

2025-09-06T16:53+0000

2025-09-06T16:53+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110245_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_09d7ae9c7bda49b29717cb0cb6aa3607.jpg

وأعربت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، واصفة إياها بـ"الامتداد الخطير" لسياسات الاحتلال.واعتبرت أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.وأضافت أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب التزاما بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250906/مباحثات-مصرية-أمريكية-لدفع-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة--1104575496.html

https://sarabic.ae/20250906/ساندرز-يدعو-لوقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لإسرائيل-وسط-أزمة-غزة-الإنسانية-1104574704.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة