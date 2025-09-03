https://sarabic.ae/20250903/مسؤولة-ضم-إسرائيل-للضفة-الغربية-سيشكل-خطا-أحمر-للإمارات-1104461536.html

مسؤولة: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات

مسؤولة: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات

سبوتنيك عربي

دعت مسؤولة إماراتية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تعليق أي خطط للضم، مشددة على ضرورة عدم السماح للمتطرفين بإملاء السياسات الإقليمية. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T11:30+0000

2025-09-03T11:30+0000

2025-09-03T11:30+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102757617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f76cb165bd1ca6c5379272f9d160482a.jpg

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة، إنه "منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة". وأضافت نسيبة، إن "ضم الضفة الغربية سيقوض بشدة روح اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدة أن "ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطًا أحمر للإمارات".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك بشكل جاد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لبحث إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تقرر تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.وأوضحت الصحيفة أنه "على خلفية موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لهذا الأمر، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يصدر إعلان مشترك لعدة دول غربية تقودها فرنسا بشأن اعترافها بدولة فلسطينية".وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل جهودها المضنية لمنع إقامة هذا الحدث على أراضيها، في ظل قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بعدم السماح بدخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة".يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.

https://sarabic.ae/20250831/إعلام-وزير-خارجية-إسرائيل-أخبر-روبيو-باستعداد-تل-أبيب-لضم-الضفة-الغربية-قريبا-1104357578.html

https://sarabic.ae/20250831/إعلام-عن-مسؤولين-أمريكيين-قرار-ضم-الضفة-الغربية-بيد-إسرائيل-1104361182.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي