هدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها

وفي مدينة الظاهرية جنوبي الخليل، هدم الجيش الإسرائيلي عشرات المنشآت والمحال التجارية، التي كانت تشكل سوقا تجارية في المنطقة، يعج بالمتسوقين من الظاهرية ومن العرب القادمين من إسرائيل، ليتحول بعد هدمه إلى مكان مهجور.ويقف المواطنون أمام الدمار ليطالعوا حجم خسائرهم الكبيرة، وقوت يومهم ومصدر دخل مئات العمال الذي أصبح ركاما، بعدما هدمت الجرافات الإسرائيلية المنشآت والمحال التجارية، ومن بين هؤلاء فخري أبو شرخ، الذي خسر عددا من المحال التجارية، ولم يبق له مصدر دخل، ولقرابة 100 عامل كانوا يعملون معه.ويقول فخري أبو شرخ لوكالة "سبوتنيك": "لقد هدم جيش الاحتلال المنشآت التجارية في هذه المنطقة، ربما يصل عددها إلى 100 منشأة، وكنت من الذين خسروا عدة محال تجارية، يعمل بها 100 عامل، كلهم خسروا عملهم، وأنا خسرت مشروعي الذي يقدر بمبلغ 2 مليون شيكل (600 ألف دولار)، وتنقسم المنشآت إلى محال للمواد الغذائية والمنظفات، وورش تصليح وعمل قطع غيار للسيارات، وقرار الهدم جاء بحجة أن هذه المنطقة تصنف "ج"، ولا يوجد ترخيص للمحال التجارية، ولكن هذه حجة لتغطية الهدف الرئيسي وهو تدمير مصدر رزق الفلسطينيين وتهجيرهم".وأضاف: "هدف الاحتلال هو الاستيلاء على المنطقة القريبة من المعابر الإسرائيلية، وبالقرب من هذه المنطقة. قام الاحتلال ببناء بؤرة استيطانية، حيث يعتدي المستوطنون على الفلسطينيين يوميًا، وحتى على السيارات التي تمر من الطريق العام، والوضع صعب جدا، لذلك أناشد العالم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والتدمير المستمر، وما أصاب هذه المنطقة يشبه الزلزال، لقد تدمرت المحال، والاحتلال لا يريد أن نعيش في أرضنا ويدمر مصادر دخلنا ويستولي على الأرض".ويقول علي البطاط عضو مجلس بلدية الظاهرية لـ"سبوتنيك": "منذ 4 أشهر، جاء قرار من الاحتلال لإغلاق المنشآت التجارية جنوبي الظاهرية بشكل كامل، وحاولنا بكل الطرق رفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية لوقف قرار الهدم، لكن القرار نُفذ بسرعة، وهدمت المحال التجارية القريبة من المعابر، والضرر لحق بمئات المنشآت، وتقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وهي خسائر كبيرة جدا".وأشار البطاط إلى أن "مدينة الظاهرية كانت سوقا تجاريا كبيرا لمنطقة النقب وعدد من المدن في داخل إسرائيل، وكان قرابة 15 ألف متسوق يأتون يوميا إليها، وما حدث منذ حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الاول 2023، دمر هذا السوق وزاد في نسبة البطالة والتي ارتفعت بعد تدمير المحال التجارية جنوبي الظاهرية".وتعتقل الشرطة الإسرائيلية، بشكل يومي، عشرات العمال الفلسطينيين، بذريعة التواجد من دون تصاريح أو محاولة التسلل عبر الجدار والمعابر، وتشير معطيات اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدًا في حملات ملاحقة العمال واعتقالهم، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 11 ألف عامل فلسطيني، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.ويوسّع الجيش الإسرائيلي مشاريع الاستيطان جنوبي الضفة الغربية، ويقوم بتنفيذ أعمال تجريف للأراضي ومصادرتها وهدم لمنشآت، والتمهيد لبناء بؤر استيطانية رعوية أو زراعية أو سكنية، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية.وتشير معطيات "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إلى أن "عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بلغ حتى نهاية عام 2024، نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه. ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يُستهدف الفلسطينيون وتُصادر أراضيهم، وتُهدم المنازل ويُهجر سكانها قسرًا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

