مصر: نحذر من تداعيات الغطرسة الإسرائيلية وسعيها لتوسيع دائرة الصراع

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لاقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله واستهدافها المدنيين الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيدا... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، من خلال ممارساتها الاستفزازية وعرقلتها لكل فرص السلام".وحذرت مصر من "العواقب الوخيمة للغطرسة الإسرائيلية، التي تهيمن على توجهات وسياسات الاحتلال وسعيه لتوسيع دائرة الصراع"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل.وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "بدء عملية حاسمة وغير اعتيادية وسط مدينة رام الله".وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، شملت بيت لحم والخليل ورام الله، ضمن حملة على شركات الصرافة الفلسطينية".واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي تقوع والعساكرة في محافظة بيت لحم، وأصيب عدد من الفلسطينيين قرب مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". كما أفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بأن "القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 24 إصابة".ووافقت إسرائيل، في وقت سابق، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس. وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.

