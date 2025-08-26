عربي
https://sarabic.ae/20250826/مصر-نحذر-من-تداعيات-الغطرسة-الإسرائيلية-وسعيها-لتوسيع-دائرة-الصراع-1104154217.html
مصر: نحذر من تداعيات الغطرسة الإسرائيلية وسعيها لتوسيع دائرة الصراع
مصر: نحذر من تداعيات الغطرسة الإسرائيلية وسعيها لتوسيع دائرة الصراع
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لاقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله واستهدافها المدنيين الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيدا... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T13:41+0000
2025-08-26T13:41+0000
مصر
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، من خلال ممارساتها الاستفزازية وعرقلتها لكل فرص السلام".وحذرت مصر من "العواقب الوخيمة للغطرسة الإسرائيلية، التي تهيمن على توجهات وسياسات الاحتلال وسعيه لتوسيع دائرة الصراع"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل.وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "بدء عملية حاسمة وغير اعتيادية وسط مدينة رام الله".وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، شملت بيت لحم والخليل ورام الله، ضمن حملة على شركات الصرافة الفلسطينية".واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي تقوع والعساكرة في محافظة بيت لحم، وأصيب عدد من الفلسطينيين قرب مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". كما أفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بأن "القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 24 إصابة".ووافقت إسرائيل، في وقت سابق، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس. وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
https://sarabic.ae/20250816/مستوطنون-إسرائيليون-يحرقون-مركبات-في-هجوم-على-قرية-المغير-شمال-رام-الله-بالضفة-الغربية-1103822590.html
https://sarabic.ae/20250826/قطر-ننتظر-ردا-رسميا-من-إسرائيل-على-المقترح-الأخير-بشأن-غزة-1104147257.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_a0e0fff449a870ee7a0613ea51e631c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر: نحذر من تداعيات الغطرسة الإسرائيلية وسعيها لتوسيع دائرة الصراع

13:41 GMT 26.08.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لاقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله واستهدافها المدنيين الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا للانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، من خلال ممارساتها الاستفزازية وعرقلتها لكل فرص السلام".
وحذرت مصر من "العواقب الوخيمة للغطرسة الإسرائيلية، التي تهيمن على توجهات وسياسات الاحتلال وسعيه لتوسيع دائرة الصراع"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات في هجوم على قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية
16 أغسطس, 12:52 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "بدء عملية حاسمة وغير اعتيادية وسط مدينة رام الله".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، شملت بيت لحم والخليل ورام الله، ضمن حملة على شركات الصرافة الفلسطينية".
واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي تقوع والعساكرة في محافظة بيت لحم، وأصيب عدد من الفلسطينيين قرب مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
قطر: ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح الأخير بشأن غزة
12:10 GMT
كما أفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بأن "القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 24 إصابة".
ووافقت إسرائيل، في وقت سابق، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.
وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".
كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
