مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات في هجوم على قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الل بالضفة الغربية، حيث أحرقوا عددا من المركبات، واعتدوا على منازل مواطنين فلسطينيين، وفقا... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المصادر، بأن المستوطنين اقتحموا أيضا سهل مرج سيع، الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، حيث تصدى لهم الأهالي.يشار إلى أن المنطقة شهدت اقتحاما مماثلا أمس الجمعة، قام خلاله مستوطنون بقطع عشرات أشجار الزيتون المملوكة للمواطن عاطف حمايل.وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيام دولة فلسطين.وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنًا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية، التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".

