مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات في هجوم على قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/مستوطنون-إسرائيليون-يحرقون-مركبات-في-هجوم-على-قرية-المغير-شمال-رام-الله-بالضفة-الغربية-1103822590.html
مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات في هجوم على قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية
مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات في هجوم على قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الل بالضفة الغربية، حيث أحرقوا عددا من المركبات، واعتدوا على منازل مواطنين فلسطينيين، وفقا... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T12:52+0000
2025-08-16T12:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01fcd8a0cac5fd72e69aab47c1b5116e.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المصادر، بأن المستوطنين اقتحموا أيضا سهل مرج سيع، الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، حيث تصدى لهم الأهالي.يشار إلى أن المنطقة شهدت اقتحاما مماثلا أمس الجمعة، قام خلاله مستوطنون بقطع عشرات أشجار الزيتون المملوكة للمواطن عاطف حمايل.وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيام دولة فلسطين.وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنًا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية، التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250810/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-قواتنا-ستبقى-في-الضفة-الغربية-حتى-نهاية-العام-على-الأقل-1103565463.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911395_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_38bf9ccc65664e098278a7ac7a06ea11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات في هجوم على قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية

12:52 GMT 16.08.2025
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الل بالضفة الغربية، حيث أحرقوا عددا من المركبات، واعتدوا على منازل مواطنين فلسطينيين، وفقا لمصادر محلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المصادر، بأن المستوطنين اقتحموا أيضا سهل مرج سيع، الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، حيث تصدى لهم الأهالي.
يشار إلى أن المنطقة شهدت اقتحاما مماثلا أمس الجمعة، قام خلاله مستوطنون بقطع عشرات أشجار الزيتون المملوكة للمواطن عاطف حمايل.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل
10 أغسطس, 09:15 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيام دولة فلسطين.

وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عامًا من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدًا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنًا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية، التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала