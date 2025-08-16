https://sarabic.ae/20250816/مستوطنون-إسرائيليون-يحرقون-مركبات-في-هجوم-على-قرية-المغير-شمال-رام-الله-بالضفة-الغربية-1103822590.html
مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات في هجوم على قرية المغير شمال رام الله بالضفة الغربية
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المصادر، بأن المستوطنين اقتحموا أيضا سهل مرج سيع، الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، حيث تصدى لهم الأهالي.يشار إلى أن المنطقة شهدت اقتحاما مماثلا أمس الجمعة، قام خلاله مستوطنون بقطع عشرات أشجار الزيتون المملوكة للمواطن عاطف حمايل.وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيام دولة فلسطين.وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنًا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية، التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".
هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الل بالضفة الغربية، حيث أحرقوا عددا من المركبات، واعتدوا على منازل مواطنين فلسطينيين، وفقا لمصادر محلية.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المصادر، بأن المستوطنين اقتحموا أيضا سهل مرج سيع، الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، حيث تصدى لهم الأهالي.
يشار إلى أن المنطقة شهدت اقتحاما مماثلا أمس الجمعة، قام خلاله مستوطنون بقطع عشرات أشجار الزيتون المملوكة للمواطن عاطف حمايل.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"،
الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيام دولة فلسطين.
وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عامًا من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدًا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنًا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية، التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".