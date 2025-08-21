https://sarabic.ae/20250821/السلطات-الإسرائيلية-تسلم-17-عائلة-في-بلدة-أم-طوبا-جنوب-القدس-قرارات-بإخلاء-منازلها-1104011425.html

السلطات الإسرائيلية تسلم 17 عائلة في بلدة "أم طوبا" جنوب القدس قرارات بإخلاء منازلها

سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 17 عائلة من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، إخطارات تقضي بإخلاء منازلها. 21.08.2025, سبوتنيك عربي

وزعمت السلطات الإسرائيلية، أن الأراضي المقامة عليها هذه المنازل، تعود لما يسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأوضحت محافظة القدس أن "بلدية الاحتلال علقت يافطات موقعة باسم ما تعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، تمنع دخول الأهالي إلى أراض في الحي، بذريعة مصادرتها والاستيلاء على البيوت المقامة فيها".وكانت إسرائيل أعلنت استعدادها لحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال وقت قريب، لتنفيذ خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.وأعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (إي 1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".

