السلطات الإسرائيلية تسلم 17 عائلة في بلدة "أم طوبا" جنوب القدس قرارات بإخلاء منازلها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزعمت السلطات الإسرائيلية، أن الأراضي المقامة عليها هذه المنازل، تعود لما يسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأوضحت محافظة القدس أن "بلدية الاحتلال علقت يافطات موقعة باسم ما تعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، تمنع دخول الأهالي إلى أراض في الحي، بذريعة مصادرتها والاستيلاء على البيوت المقامة فيها".وكانت إسرائيل أعلنت استعدادها لحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال وقت قريب، لتنفيذ خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.وأعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (إي 1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
السلطات الإسرائيلية تسلم 17 عائلة في بلدة "أم طوبا" جنوب القدس قرارات بإخلاء منازلها

19:39 GMT 21.08.2025
سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 17 عائلة من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، إخطارات تقضي بإخلاء منازلها.
وزعمت السلطات الإسرائيلية، أن الأراضي المقامة عليها هذه المنازل، تعود لما يسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وأوضحت محافظة القدس أن "بلدية الاحتلال علقت يافطات موقعة باسم ما تعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، تمنع دخول الأهالي إلى أراض في الحي، بذريعة مصادرتها والاستيلاء على البيوت المقامة فيها".
وكانت إسرائيل أعلنت استعدادها لحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال وقت قريب، لتنفيذ خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (إي 1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
