الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة محل صرافة في رام الله واعتقال 5 متهمين بتمويل "حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة محل صرافة في رام الله واعتقال 5 متهمين بتمويل "حماس"
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت، اليوم الثلاثاء، مداهمة نهارية في مركز مدينة رام الله، بعد تداول مقاطع مصورة لانتشار قوات ومركبات عسكرية إسرائيلية في... 26.08.2025
أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت، اليوم الثلاثاء، مداهمة نهارية في مركز مدينة رام الله، بعد تداول مقاطع مصورة لانتشار قوات ومركبات عسكرية إسرائيلية في المدينة.
وأوضح في بيان له، أن "جنود لواء بنيامين الإقليمي ووحدة الكوماندوز "دوفدوفان" وقوات حرس الحدود، اقتحموا مكتب صرافة متهما بتحويل أموال إلى عناصر حركة "حماس" الفلسطينية لتمويل أنشطة إرهابية، وذلك بتوجيه استخباراتي من القيادة المركزية والشاباك".
وأشار الجيش إلى أنه "تم خلال العملية اعتقال 5 مشتبه بهم يُزعم تورطهم في أنشطة إرهابية، ومصادرة مئات الآلاف من الشواكل كأموال مرتبطة بالإرهاب".
وجدد الجيش الإسرائيلي في بيانه تأكيده على "تنفيذ المداهمة والاعتقالات في رام الله، ومصادرة الأموال المخصصة للإرهاب".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "بدء عملية حاسمة وغير اعتيادية وسط مدينة رام الله".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، شملت بيت لحم والخليل ورام الله، ضمن حملة على شركات الصرافة الفلسطينية".
واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي تقوع والعساكرة في محافظة بيت لحم، وأصيب عدد من الفلسطينيين قرب مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما أفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بأن "القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 24 إصابة".
وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل بعد مداهمتها محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط مدينتي رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته.