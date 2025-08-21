https://sarabic.ae/20250821/الاستيطان-يلتهم-التجمعات-البدوية-جنوبي-الضفة-الغربية---1103959700.html

الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية

وصوت الكنيست الإسرائيلي، الشهر الماضي، على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء.الاستيطان يلتهم أراضي "مسافر يطا"يقوم المستوطنون جنوبي الضفة الغربية بفرض أمر واقع جديد، وحصار البلدات الفلسطينية، مما ينذر بمخاطر على مستقبل الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كما هو الحال في قرية أم الخير شرق مدينة يطا جنوبي الضفة الغربية.وبات الاستيطان يحيط بهذه القرية، كما هو الحال في باقي البلدات المجاورة، ويتعرض السكان لعمليات تضييق الخناق، من خلال تدمير خط المياه المغذي للقرية، ومنع المواطنين من رعاية الأغنام أو الوصول إلى أراضيهم، في ظل التخطيط لتنفيذ توسعة لمستوطنة "كرمل" المقامة على أراضي خربة أم الخير.ويقول الشاب طارق الهذالين لوكالة "سبوتنيك": "على مسافة قريبة، توجد مستوطنة كرمل، التي بنيت على أراضي قرية أم الخير في مسافر يطا، وهي تتوسع مع مرور الوقت حتى أصبحت تحيط بالقرية من ثلاث جهات".وأضاف: "تتعمد سلطات الاحتلال قتلنا، حيث دهست جرافة إسرائيلية أحمد الهذالين، كما قتل مستوطنون الناشط عودة الهذالين، قبل نحو أسبوعين، ولا تتوقف الاقتحامات لهذه البلدة وجميع البلدات في المنطقة".وتضم "مسافر يطا" جنوبي الضفة الغربية، 23 بلدة وخربة، يعيش سكانها تحت تهديد مستمر بالتهجير، وأدت الممارسات الإسرائيلية إلى السيطرة على أكثر من 90% من أراضيها الرعوية، وهدم عشرات المساكن، وتدمير البنى التحتية الأساسية، في محاولة لإفراغ المنطقة من أهلها لصالح الاستيطان.ويقول خليل الهذالين، عضو مجلس قروي أم الخير، لـ "سبوتنيك": "يعتمد سكان البلدة على رعاية الأغنام، وبعدما تم مصادرة المراعي والأراضي الزراعية، انخفضت نسبة الثروة الحيوانية في المنطقة، حيث يضطر الكثير من المزارعين إلى شراء الأعلاف، وبالتالي لم تعد هذه المصادر فيها منفعة مالية تساعد المزارعين على الصمود في المنطقة، وكل الأراضي الرعوية التي صادرها الاحتلال، يستغلها المستوطنون، وفي المقابل يقومون بالاعتداء على المواطنين ومنعهم من الحركة بحرية، ومنعهم من الزراعة ورعي الأغنام، وأكثر من هذا الاعتداء على الممتلكات".ويقول إبراهيم الهذالين، رئيس مجلس قروي خشم الدرج في "مسافر يطا"، لوكالة "سبوتنيك": "هذه القرية أصبحت داخل المستوطنة، بسبب التوسع الاستيطاني الذي يحدث بوتيرة سريعة، ومع استمرار هذا الوضع يمكن أن يتم تهجير البلدة وجميع البلدات المحيطة"، مؤكدا أن "حجم التغيير الذي يجري على الأرض كبير جدا، حيث تم مصادرة أراضي الفلسطينيين في المنطقة".ويشير الهذالين إلى أن "السلطات الإسرائيلية شرعت منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى إقامة سلسلة مستوطنات متصلة من جنوب غرب مسافر يطا، مرورا بمستوطنات (كرمئيل، ماعون، سوسيا، بيت يئير، متسئير، ونيشر، أفي جال)، لفرض واقع جغرافي جديد على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين".ويؤكد الهذالين أنه "منذ مطلع عام 2024، أقيمت ثماني بؤر استيطانية جديدة على التلال والمرتفعات في مسافر يطا، وأغلقت الطرق الزراعية، ومنع الأهالي من استخدامها، ضمن ما يعرف بـخطة "الاستيطان الرعوي"، ومع خطة الضم الأخيرة تزداد وتيرة الاستيطان والاعتداء على المواطنين".ويتيح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، استخدام الأراضي الفلسطينية المستولى عليها ضمن مشاريع استثمارية وتجارية، سواء عبر البنية التحتية أو التوسع الزراعي، مما يتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، مما يفاقم من استغلال الأراضي الفلسطينية لأغراض استيطانية.وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية، خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ارتفع عدد البؤر الاستيطانية بنسبة 40%، ووفقا للقناة، فإن عدد المستوطنات ارتفع من 128 إلى 178 مستوطنة.ووافقت اسرائيل بشكل نهائي على مخطط البناء في منطقة E1، والتي تقطع فعليا التواصل الجغرافي الفلسطيني بين مدينتي رام الله وبيت لحم، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشأهل" وتشمل إقامة 342 وحدة سكنية ومبان عامة والذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.وتثير هذه المخططات جدلا دوليا واسعا، وتحمل آثارا بعيدة المدى على القدرة على التوصل إلى حل الدولتين، ووافقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" على خطوة تتضمن المضي قدما في خطة البناء في منطقة E1 في مستوطنة معاليه أدوميم، التي تشمل ما يقرب من 3400 وحدة استيطانية جديدة.

