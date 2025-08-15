عربي
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديو
بث مباشر
بث مباشر
31 دولة عربية وإسلامية تصدر بيانا مشتركا بشأن تصريحات "إسرائيل الكبرى"
31 دولة عربية وإسلامية تصدر بيانا مشتركا بشأن تصريحات "إسرائيل الكبرى"
سبوتنيك عربي
أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية بيانا جماعيا، اليوم الجمعة، أدانت فيه بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"،
31 دولة عربية وإسلامية تصدر بيانا مشتركا بشأن تصريحات "إسرائيل الكبرى"

19:30 GMT 15.08.2025
© Photo / وزارة الإعلام السعوديةالقمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
© Photo / وزارة الإعلام السعودية
تابعنا عبر
أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية بيانا جماعيا، اليوم الجمعة، أدانت فيه بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، ووصفتها بأنها تهديد مباشر للأمن القومي العربي وسيادة الدول.
وحصلت "سبوتنيك" على نسخة من البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمناء العامين لهذه المنظمات، وعبر البيان عن رفضه القاطع لتصريحات نتنياهو، معتبرًا إياها "استهانة بالغة بقواعد القانون الدولي، وخرقًا صارخًا لأسس العلاقات الدولية المستقرة".
وأكد البيان أن الدول العربية والإسلامية "ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تعزز السلام وتحقق الأمن والاستقرار للشعوب، بعيدًا عن سياسات الهيمنة والقوة"، كما شدد على رفض أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة.
المسجد الأقصى
مستشار محافظ القدس يكشف لـ "سبوتنيك" مخاطر وتداعيات تنفيذ إسرائيل مشروع "إي 1" الاستيطاني
18:07 GMT
إلى ذلك، أدان البيان "بأشد العبارات" موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطط التوسع الاستيطاني في منطقة "إي 1"، معتبرًا تصريحاته المعادية لفكرة الدولة الفلسطينية "عنصرية وتتناقض مع جهود السلام".
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
مصر تؤكد ضرورة التصدي للسياسات الإسرائيلية المنذرة باتساع دائرة العنف
17:43 GMT
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".
وأضاف سموتريتش أن المصادقة على المشروع تأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة على الأرض، معتبرا الخطوة "تجسيدا للصهيونية في أبهى صورها".
يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.
