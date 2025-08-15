https://sarabic.ae/20250815/31-دولة-عربية-وإسلامية-تصدر-بيانا-مشتركا-بشأن-تصريحات-إسرائيل-الكبرى-1103781127.html

31 دولة عربية وإسلامية تصدر بيانا مشتركا بشأن تصريحات "إسرائيل الكبرى"

وحصلت "سبوتنيك" على نسخة من البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمناء العامين لهذه المنظمات، وعبر البيان عن رفضه القاطع لتصريحات نتنياهو، معتبرًا إياها "استهانة بالغة بقواعد القانون الدولي، وخرقًا صارخًا لأسس العلاقات الدولية المستقرة".وأكد البيان أن الدول العربية والإسلامية "ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تعزز السلام وتحقق الأمن والاستقرار للشعوب، بعيدًا عن سياسات الهيمنة والقوة"، كما شدد على رفض أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة.إلى ذلك، أدان البيان "بأشد العبارات" موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطط التوسع الاستيطاني في منطقة "إي 1"، معتبرًا تصريحاته المعادية لفكرة الدولة الفلسطينية "عنصرية وتتناقض مع جهود السلام".وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".وأضاف سموتريتش أن المصادقة على المشروع تأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة على الأرض، معتبرا الخطوة "تجسيدا للصهيونية في أبهى صورها".يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.

