السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
مصر تؤكد ضرورة التصدي للسياسات الإسرائيلية المنذرة باتساع دائرة العنف
وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية، إن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير المصري من نظيره البريطاني ناقش الجانبان خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأشاد عبد العاطي بالتطور الملحوظ في العلاقات المصرية البريطانية مؤخرا، مؤكدا سعي الجانبين لرفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية، مع التركيز على تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.كما تناول الاتصال الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الوزير المصري ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية "غير المسؤولة"، محذراً من تداعيات التصريحات والممارسات التي تهدد بتصعيد العنف وتنتهك القانون الدولي. وأشار إلى الجهود الإقليمية والدولية الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان إدخال المساعدات دون عوائق.وفي سياق متصل، رحب عبد العاطي بإعلان المملكة المتحدة وعدد من الدول الغربية نيتها دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، معتبرا أن هذا المسار هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما استعرض الوزير المصري جهود بلاده لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة الإنسانية الكارثية، مؤكدا أهمية الضغط الدولي لإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين. وأطلع نظيره البريطاني على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة فور تحقيق وقف إطلاق النار. من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن تقديره للجهود المصرية في إدارة الأزمة الإنسانية ودعم عملية السلام.وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خططه الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"الخرق الفاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية".وأكد بيان للخارجية المصرية اليوم أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".
https://sarabic.ae/20250815/عضو-بـ-الشيوخ-المصري-مصر-ستدفن-أوهام-إسرائيل-الكبرى-كما-فعلت-مع-مشاريعها-السابقة-1103769496.html
https://sarabic.ae/20250815/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-موعد-هجومه-البري-الجديد-على-غزة-1103758799.html
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره البريطاني، ديفيد لامي، على ضرورة تصدى المجتمع الدولى للسياسات والتصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة وغير المقبولة والتي تنذر باتساع دائرة العنف والتصعيد في المنطقة.
وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية، إن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير المصري من نظيره البريطاني ناقش الجانبان خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشاد عبد العاطي بالتطور الملحوظ في العلاقات المصرية البريطانية مؤخرا، مؤكدا سعي الجانبين لرفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية، مع التركيز على تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
كما تناول الاتصال الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الوزير المصري ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية "غير المسؤولة"، محذراً من تداعيات التصريحات والممارسات التي تهدد بتصعيد العنف وتنتهك القانون الدولي. وأشار إلى الجهود الإقليمية والدولية الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان إدخال المساعدات دون عوائق.
وفي سياق متصل، رحب عبد العاطي بإعلان المملكة المتحدة وعدد من الدول الغربية نيتها دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، معتبرا أن هذا المسار هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرض الوزير المصري جهود بلاده لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة الإنسانية الكارثية، مؤكدا أهمية الضغط الدولي لإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين.
وأطلع نظيره البريطاني على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة فور تحقيق وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن تقديره للجهود المصرية في إدارة الأزمة الإنسانية ودعم عملية السلام.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خططه الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"الخرق الفاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية".
وأكد بيان للخارجية المصرية اليوم أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".
