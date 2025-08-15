عربي
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
عضو بـ "الشيوخ" المصري: مصر ستدفن أوهام إسرائيل الكبرى كما فعلت مع مشاريعها السابقة
عضو بـ "الشيوخ" المصري: مصر ستدفن أوهام إسرائيل الكبرى كما فعلت مع مشاريعها السابقة
قال عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" تثير الشفقة على الحلم...
وأضاف سمير، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن رد وزارة الخارجية المصرية كان حاسما، وأن ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مهمة تاريخية وروحية تشمل السيطرة على أراضٍ فلسطينية وأجزاء من دول عربية، ليس سوى خطاب استعلائي يفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي، ويعكس مشروعا احتلاليا يرفض السلام ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.ويرى سمير أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي وصفه بأنه "رد وطني رفيع المستوى"، أعاد التأكيد على الثوابت السياسية المصرية القائمة على إنهاء الاحتلال، ووقف الحرب على غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم وحقيقي. وشدد بقوله: "إن مصر ستظل هي الدرع الحصين لحماية القضية الفلسطينية، وتنكسر عندها أحلام التوسع الإسرائيلي، وأن التاريخ أثبت أن إرادة الشعوب قادرة على إسقاط أي مشروع احتلالي مهما طال الزمن، وأن مصر ستدفن أوهام إسرائيل الكبرى كما دفنت مشاريعها السابقة، وأن حلم نتنياهو سينتهي على صخرة الإرادة المصرية والعربية". وأكد بيان للخارجية المصرية أمس الخميس، أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".وحذر البيان من أن "الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها"، معرباً عن رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من "الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية أو تجسيد ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'"، مؤكدةً أن "أي محاولة لطمس الحقوق الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي مصيرها الفشل".وأشار البيان إلى أن "التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "استمرار إسرائيل في رفض خيار السلام هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة".وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".
عضو بـ "الشيوخ" المصري: مصر ستدفن أوهام إسرائيل الكبرى كما فعلت مع مشاريعها السابقة

قال عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" تثير الشفقة على الحلم الإسرائيلي الوهمي الذي هو بعيد المنال عن التحقق في أي وقت، وفق قوله.
وأضاف سمير، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن رد وزارة الخارجية المصرية كان حاسما، وأن ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مهمة تاريخية وروحية تشمل السيطرة على أراضٍ فلسطينية وأجزاء من دول عربية، ليس سوى خطاب استعلائي يفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي، ويعكس مشروعا احتلاليا يرفض السلام ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.

وأكد النائب على ضرورة أن يكون التنسيق العربي أكثر توافقا، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي أصبح يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

ويرى سمير أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي وصفه بأنه "رد وطني رفيع المستوى"، أعاد التأكيد على الثوابت السياسية المصرية القائمة على إنهاء الاحتلال، ووقف الحرب على غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم وحقيقي.
وشدد بقوله: "إن مصر ستظل هي الدرع الحصين لحماية القضية الفلسطينية، وتنكسر عندها أحلام التوسع الإسرائيلي، وأن التاريخ أثبت أن إرادة الشعوب قادرة على إسقاط أي مشروع احتلالي مهما طال الزمن، وأن مصر ستدفن أوهام إسرائيل الكبرى كما دفنت مشاريعها السابقة، وأن حلم نتنياهو سينتهي على صخرة الإرادة المصرية والعربية".
وأدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خططه الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"الخرق الفاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية".
وأكد بيان للخارجية المصرية أمس الخميس، أن "إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي"، مشدداً على أن "مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي".
وحذر البيان من أن "الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها"، معرباً عن رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.
وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من "الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية أو تجسيد ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'"، مؤكدةً أن "أي محاولة لطمس الحقوق الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي مصيرها الفشل".
وأشار البيان إلى أن "التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "استمرار إسرائيل في رفض خيار السلام هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة".
وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".
