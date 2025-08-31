عربي
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي أخبر روبيو باستعداد تل أبيب لضم الضفة الغربية قريبا
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي أخبر روبيو باستعداد تل أبيب لضم الضفة الغربية قريبا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أن إسرائيل تستعد لاتخاذ خطوة نحو فرض سيادتها على الضفة... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T18:26+0000
2025-08-31T18:27+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg
وبحسب ما نقل موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، فإن النقاش بين الجانبين، جرى خلال لقائهما الأخير في واشنطن، وتركز على ملفات غزة ولبنان وسوريا وإيران، لكن ساعر ناقش أيضا خلف الأبواب المغلقة ملف ضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إسرائيل "تسير نحو الإعلان قريبا".ولفت الموقع إلى أن إسرائيل تحضر لهذه لخطوة بعيدا عن الأضواء، وسط توافق داخلي على ضرورة فرض السيادة، مشيرا إلى وجود خلاف حول ما إذا كان الإعلان يجب أن يأتي كخطوة أيديولوجية بحتة أو كرد فعل على تحركات دولية متزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "اتخاذ قرار تاريخي" بشأن ضم الضفة الغربية، مؤكدا أن "السيادة لا تمنحها واشنطن أو الأمم المتحدة أو أوروبا، بل هي قرار يجب أن يتخذ في القدس"، على حد وصفه.يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.وفي كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة بناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة، قال نتنياهو إن إسرائيل أقرب لأي وقت مضى من فرض السيادة على الضفة الغربية.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.وتحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان حتى الآن، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الخامس من يونيو 1967.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي أخبر روبيو باستعداد تل أبيب لضم الضفة الغربية قريبا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أن إسرائيل تستعد لاتخاذ خطوة نحو فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما نقل موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، فإن النقاش بين الجانبين، جرى خلال لقائهما الأخير في واشنطن، وتركز على ملفات غزة ولبنان وسوريا وإيران، لكن ساعر ناقش أيضا خلف الأبواب المغلقة ملف ضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إسرائيل "تسير نحو الإعلان قريبا".
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
21 دولة توقع على بيان مشترك يدين مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
21 أغسطس, 16:05 GMT
ولفت الموقع إلى أن إسرائيل تحضر لهذه لخطوة بعيدا عن الأضواء، وسط توافق داخلي على ضرورة فرض السيادة، مشيرا إلى وجود خلاف حول ما إذا كان الإعلان يجب أن يأتي كخطوة أيديولوجية بحتة أو كرد فعل على تحركات دولية متزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "اتخاذ قرار تاريخي" بشأن ضم الضفة الغربية، مؤكدا أن "السيادة لا تمنحها واشنطن أو الأمم المتحدة أو أوروبا، بل هي قرار يجب أن يتخذ في القدس"، على حد وصفه.
يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.
وفي كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة بناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة، قال نتنياهو إن إسرائيل أقرب لأي وقت مضى من فرض السيادة على الضفة الغربية.
وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
وزير الطاقة الإسرائيلي: فرض السيادة على الضفة الغربية أولوية
27 أغسطس, 15:16 GMT
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
وتحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان حتى الآن، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الخامس من يونيو 1967.
وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.
