00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
نتنياهو يتحدى العالم ويلمح بضم الضفة.. ما موقف المجتمع الدولي وما خيارات وقف الاستيطان والتهجير؟
نتنياهو يتحدى العالم ويلمح بضم الضفة.. ما موقف المجتمع الدولي وما خيارات وقف الاستيطان والتهجير؟
سبوتنيك عربي
وسط غضب عربي ودولي، تستمر إسرائيل في تحدي المجتمع والقانون الدولي عبر المضي قدما في مخططات التهويد والاستيطان والتهجير بالضفة الغربية، في خطوة ألمح نتنياهو... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T18:19+0000
2025-08-27T18:19+0000
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
إسرائيل
فلسطين المحتلة
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102404394_0:13:1152:661_1920x0_80_0_0_28d5660822457c6f8b68a5abfbfe95a3.jpg
وأعلن وزراء إسرائيليون عن مخططات ضم الضفة بشكل علني، رافضين الانصياع لأية مطالب أو ضغوط دولية، لوقف عمليات الاستيطان، والجلوس على طاولة تفاوض، أو الحديث عن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، بمناسبة بناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة، إن بلاده أقرب لأي وقت مضى من فرض السيادة على الضفة الغربية.وصرح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن فرض السيادة على الضفة الغربية أولوية ورد على أعداء بلاده ومن يتحدثون عن إقامة دولة فلسطينية.وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات تحدث الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي في مسألة ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين، وحول إمكانية مواجهة هذه المخططات على المستوى العربي والدولي والفلسطيني.فكرة إسرائيل الكبرىقال حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن فكرة "دولة إسرائيل الكبرى" لها جذور تاريخية متأصلة في الكتب الدينية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الأفكار الدينية في التلمود والتوراة تحدد حدود إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما تم إثباته في العلم الإسرائيلي عبر الخطين الأزرقين، وفي النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" (الأمل) الذي يتحدث عن "الشمس التي ستسطع على شعب إسرائيل في الأرض الممتدة ما بين النهرين من النيل إلى الفرات".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تجسد هذه الفكرة الانطلاق من فلسطين لتحقيق النبوءة الدينية التوراتية بدولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وتوجد خارطة تمثل الحدود التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو مؤخرًا، والتي تمتد إلى العراق والكويت والأردن وسوريا ولبنان وأجزاء من السعودية ومصر وفلسطين بالكامل.وذكر الديك أن رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين، والذي تلاه رفض أمريكي لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، يعكس موقفًا إسرائيليًا وأمريكيًا يرفض بشكل مطلق هذا الحل.وأشار إلى أن هذا يخلق اصطفافًا جديدًا، حيث تقف الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في موقف مختلف تمامًا عن الموقف الأوروبي، الذي كان يتسم بنوع من التوافق تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.واختتم الديك حديثه بالتأكيد على أن هذا التمايز بين الموقف الأوروبي والأمريكي يعبر بوضوح عن عدم إيمان الحكومة الإسرائيلية بأي أفق سياسي أو حل لأي دولة.تصفية القضيةفي السياق، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، منذ بداية تشكيلها، وضعت هدفاً أساسياً هو تصفية القضية الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.وأشار العابد في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن المخططات تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، لاعتقاد هذه الحكومة المتطرفة أن جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون في أراضي الضفة.وأضاف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كان كل مخططاته السيطرة على الضفة الغربية وتوفير الأموال لإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية، وأوضح أن هذه الأهداف تتضمن الاستيلاء على أكبر مساحة من الضفة الغربية، وتجذير الاستيطان لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات في الضفة وبين الأراضي المحتلة عام 1948، مما سيؤدي إلى فصل المدن والبلدات الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات منعزلة، وبالتالي استحالة قيام دولة فلسطينية.ولفت العابد إلى أن هذه الأفكار تجذرت وتزايد عنفها ووحشيتها بعد السابع من أكتوبر، مما دفع إلى الإسراع في تنفيذها، سواء عبر الإبادة الجماعية أو تدمير الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.وذكر أن ما يجري الآن في الضفة الغربية والقدس الشرقية هو مخطط مسبق من حكومة نتنياهو، كان يُنفذ ببطء قبل السابع من أكتوبر، لكن بعده، أصبحت وتيرة التنفيذ أكثر صراحة ووضوحاً.وقال إن هذه الاقتحامات للضفة الغربية تهدف إلى تقويض عمل نواة الدولة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال الحصار المالي ومنع الأجهزة الأمنية والسيادية والإدارية الفلسطينية من العمل بحرية.وأشار العابد إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تذويب السلطة الوطنية أو إنهائها كلياً، أو حصر عملها في بعض النواحي الإدارية والشرطية البسيطة، دون أن تكون وحدة مترابطة.ودعا العابد المجتمع الدولي، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والدول الغربية وروسيا والصين، إلى ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب في غزة، ووقف الاستيطان ومحاولات التهجير في الضفة الغربية.وأكد أنه إذا لم تقم الجهات الدولية الفاعلة بمحاصرة ومعاقبة وإلزام حكومة نتنياهو عبر المقاطعة الاقتصادية والعسكرية، فإنها لن تستجيب لمتطلبات السلام ووقف العدوان ووقف هذا "غول الاستيطان".ونوه العابد إلى أن قوة ووحشية حكومة نتنياهو تكمن في تلقيها الدعم الأساسي من الإدارة الأمريكية، مما يجعلها غير مبالية بمتطلبات الدول الغربية.وطالب بتنسيق موحد من خلال مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو دول البريكس، لمحاصرة ومعاقبة ومقاطعة وإجبار حكومة نتنياهو على وقف مخططاتها، ودعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية للصمود على الأرض.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة. واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.وتحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان حتى الآن، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الخامس من يونيو 1967.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 153 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.
نتنياهو يتحدى العالم ويلمح بضم الضفة.. ما موقف المجتمع الدولي وما خيارات وقف الاستيطان والتهجير؟

18:19 GMT 27.08.2025
© AP Photo / Amir Cohenالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Amir Cohen
تابعنا عبر
حصري
وسط غضب عربي ودولي، تستمر إسرائيل في تحدي المجتمع والقانون الدولي عبر المضي قدما في مخططات التهويد والاستيطان والتهجير بالضفة الغربية، في خطوة ألمح نتنياهو أنها تهدف إلى ضم الضفة الغربية بشكل كامل.
وأعلن وزراء إسرائيليون عن مخططات ضم الضفة بشكل علني، رافضين الانصياع لأية مطالب أو ضغوط دولية، لوقف عمليات الاستيطان، والجلوس على طاولة تفاوض، أو الحديث عن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، بمناسبة بناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة، إن بلاده أقرب لأي وقت مضى من فرض السيادة على الضفة الغربية.
وصرح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن فرض السيادة على الضفة الغربية أولوية ورد على أعداء بلاده ومن يتحدثون عن إقامة دولة فلسطينية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات تحدث الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي في مسألة ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين، وحول إمكانية مواجهة هذه المخططات على المستوى العربي والدولي والفلسطيني.

فكرة إسرائيل الكبرى

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
وزير الطاقة الإسرائيلي: فرض السيادة على الضفة الغربية أولوية
15:16 GMT
قال حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن فكرة "دولة إسرائيل الكبرى" لها جذور تاريخية متأصلة في الكتب الدينية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الأفكار الدينية في التلمود والتوراة تحدد حدود إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما تم إثباته في العلم الإسرائيلي عبر الخطين الأزرقين، وفي النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" (الأمل) الذي يتحدث عن "الشمس التي ستسطع على شعب إسرائيل في الأرض الممتدة ما بين النهرين من النيل إلى الفرات".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تجسد هذه الفكرة الانطلاق من فلسطين لتحقيق النبوءة الدينية التوراتية بدولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وتوجد خارطة تمثل الحدود التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو مؤخرًا، والتي تمتد إلى العراق والكويت والأردن وسوريا ولبنان وأجزاء من السعودية ومصر وفلسطين بالكامل.
وذكر الديك أن رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين، والذي تلاه رفض أمريكي لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، يعكس موقفًا إسرائيليًا وأمريكيًا يرفض بشكل مطلق هذا الحل.
وأشار إلى أن هذا يخلق اصطفافًا جديدًا، حيث تقف الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في موقف مختلف تمامًا عن الموقف الأوروبي، الذي كان يتسم بنوع من التوافق تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
واختتم الديك حديثه بالتأكيد على أن هذا التمايز بين الموقف الأوروبي والأمريكي يعبر بوضوح عن عدم إيمان الحكومة الإسرائيلية بأي أفق سياسي أو حل لأي دولة.

تصفية القضية

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
بين "إسرائيل الكبرى" و"مستوطنة الفصل"... هل تكون نهاية حلم الدولة الفلسطينية؟
15 أغسطس, 07:18 GMT
في السياق، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، منذ بداية تشكيلها، وضعت هدفاً أساسياً هو تصفية القضية الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار العابد في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن المخططات تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، لاعتقاد هذه الحكومة المتطرفة أن جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون في أراضي الضفة.
وأضاف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كان كل مخططاته السيطرة على الضفة الغربية وتوفير الأموال لإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية، وأوضح أن هذه الأهداف تتضمن الاستيلاء على أكبر مساحة من الضفة الغربية، وتجذير الاستيطان لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات في الضفة وبين الأراضي المحتلة عام 1948، مما سيؤدي إلى فصل المدن والبلدات الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات منعزلة، وبالتالي استحالة قيام دولة فلسطينية.
ولفت العابد إلى أن هذه الأفكار تجذرت وتزايد عنفها ووحشيتها بعد السابع من أكتوبر، مما دفع إلى الإسراع في تنفيذها، سواء عبر الإبادة الجماعية أو تدمير الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذكر أن ما يجري الآن في الضفة الغربية والقدس الشرقية هو مخطط مسبق من حكومة نتنياهو، كان يُنفذ ببطء قبل السابع من أكتوبر، لكن بعده، أصبحت وتيرة التنفيذ أكثر صراحة ووضوحاً.
وقال إن هذه الاقتحامات للضفة الغربية تهدف إلى تقويض عمل نواة الدولة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال الحصار المالي ومنع الأجهزة الأمنية والسيادية والإدارية الفلسطينية من العمل بحرية.
وأشار العابد إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تذويب السلطة الوطنية أو إنهائها كلياً، أو حصر عملها في بعض النواحي الإدارية والشرطية البسيطة، دون أن تكون وحدة مترابطة.
ودعا العابد المجتمع الدولي، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والدول الغربية وروسيا والصين، إلى ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب في غزة، ووقف الاستيطان ومحاولات التهجير في الضفة الغربية.
وأكد أنه إذا لم تقم الجهات الدولية الفاعلة بمحاصرة ومعاقبة وإلزام حكومة نتنياهو عبر المقاطعة الاقتصادية والعسكرية، فإنها لن تستجيب لمتطلبات السلام ووقف العدوان ووقف هذا "غول الاستيطان".
ونوه العابد إلى أن قوة ووحشية حكومة نتنياهو تكمن في تلقيها الدعم الأساسي من الإدارة الأمريكية، مما يجعلها غير مبالية بمتطلبات الدول الغربية.
وطالب بتنسيق موحد من خلال مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو دول البريكس، لمحاصرة ومعاقبة ومقاطعة وإجبار حكومة نتنياهو على وقف مخططاتها، ودعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية للصمود على الأرض.
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي الرافض لمشروع "إي 1" لا يكفي
23 أغسطس, 18:03 GMT
وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
وتحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان حتى الآن، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الخامس من يونيو 1967.
وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 153 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.
