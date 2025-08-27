https://sarabic.ae/20250827/نتنياهو-يتحدى-العالم-ويلمح-بضم-الضفة-ما-موقف-المجتمع-الدولي-وما-خيارات-وقف-الاستيطان-والتهجير؟-1104211285.html

نتنياهو يتحدى العالم ويلمح بضم الضفة.. ما موقف المجتمع الدولي وما خيارات وقف الاستيطان والتهجير؟

وأعلن وزراء إسرائيليون عن مخططات ضم الضفة بشكل علني، رافضين الانصياع لأية مطالب أو ضغوط دولية، لوقف عمليات الاستيطان، والجلوس على طاولة تفاوض، أو الحديث عن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، بمناسبة بناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة، إن بلاده أقرب لأي وقت مضى من فرض السيادة على الضفة الغربية.وصرح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن فرض السيادة على الضفة الغربية أولوية ورد على أعداء بلاده ومن يتحدثون عن إقامة دولة فلسطينية.وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات تحدث الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي في مسألة ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين، وحول إمكانية مواجهة هذه المخططات على المستوى العربي والدولي والفلسطيني.فكرة إسرائيل الكبرىقال حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن فكرة "دولة إسرائيل الكبرى" لها جذور تاريخية متأصلة في الكتب الدينية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الأفكار الدينية في التلمود والتوراة تحدد حدود إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما تم إثباته في العلم الإسرائيلي عبر الخطين الأزرقين، وفي النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" (الأمل) الذي يتحدث عن "الشمس التي ستسطع على شعب إسرائيل في الأرض الممتدة ما بين النهرين من النيل إلى الفرات".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تجسد هذه الفكرة الانطلاق من فلسطين لتحقيق النبوءة الدينية التوراتية بدولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وتوجد خارطة تمثل الحدود التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو مؤخرًا، والتي تمتد إلى العراق والكويت والأردن وسوريا ولبنان وأجزاء من السعودية ومصر وفلسطين بالكامل.وذكر الديك أن رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين، والذي تلاه رفض أمريكي لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، يعكس موقفًا إسرائيليًا وأمريكيًا يرفض بشكل مطلق هذا الحل.وأشار إلى أن هذا يخلق اصطفافًا جديدًا، حيث تقف الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في موقف مختلف تمامًا عن الموقف الأوروبي، الذي كان يتسم بنوع من التوافق تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.واختتم الديك حديثه بالتأكيد على أن هذا التمايز بين الموقف الأوروبي والأمريكي يعبر بوضوح عن عدم إيمان الحكومة الإسرائيلية بأي أفق سياسي أو حل لأي دولة.تصفية القضيةفي السياق، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، منذ بداية تشكيلها، وضعت هدفاً أساسياً هو تصفية القضية الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.وأشار العابد في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن المخططات تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، لاعتقاد هذه الحكومة المتطرفة أن جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون في أراضي الضفة.وأضاف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كان كل مخططاته السيطرة على الضفة الغربية وتوفير الأموال لإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية، وأوضح أن هذه الأهداف تتضمن الاستيلاء على أكبر مساحة من الضفة الغربية، وتجذير الاستيطان لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات في الضفة وبين الأراضي المحتلة عام 1948، مما سيؤدي إلى فصل المدن والبلدات الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات منعزلة، وبالتالي استحالة قيام دولة فلسطينية.ولفت العابد إلى أن هذه الأفكار تجذرت وتزايد عنفها ووحشيتها بعد السابع من أكتوبر، مما دفع إلى الإسراع في تنفيذها، سواء عبر الإبادة الجماعية أو تدمير الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.وذكر أن ما يجري الآن في الضفة الغربية والقدس الشرقية هو مخطط مسبق من حكومة نتنياهو، كان يُنفذ ببطء قبل السابع من أكتوبر، لكن بعده، أصبحت وتيرة التنفيذ أكثر صراحة ووضوحاً.وقال إن هذه الاقتحامات للضفة الغربية تهدف إلى تقويض عمل نواة الدولة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال الحصار المالي ومنع الأجهزة الأمنية والسيادية والإدارية الفلسطينية من العمل بحرية.وأشار العابد إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تذويب السلطة الوطنية أو إنهائها كلياً، أو حصر عملها في بعض النواحي الإدارية والشرطية البسيطة، دون أن تكون وحدة مترابطة.ودعا العابد المجتمع الدولي، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والدول الغربية وروسيا والصين، إلى ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب في غزة، ووقف الاستيطان ومحاولات التهجير في الضفة الغربية.وأكد أنه إذا لم تقم الجهات الدولية الفاعلة بمحاصرة ومعاقبة وإلزام حكومة نتنياهو عبر المقاطعة الاقتصادية والعسكرية، فإنها لن تستجيب لمتطلبات السلام ووقف العدوان ووقف هذا "غول الاستيطان".ونوه العابد إلى أن قوة ووحشية حكومة نتنياهو تكمن في تلقيها الدعم الأساسي من الإدارة الأمريكية، مما يجعلها غير مبالية بمتطلبات الدول الغربية.وطالب بتنسيق موحد من خلال مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو دول البريكس، لمحاصرة ومعاقبة ومقاطعة وإجبار حكومة نتنياهو على وقف مخططاتها، ودعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية للصمود على الأرض.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة. واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.وتحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان حتى الآن، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الخامس من يونيو 1967.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 153 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.

