وزير الخارجية الإيراني: مخطط "إسرائيل الكبرى" يهدد سيادة دول المنطقة بما فيها السعودية

وزير الخارجية الإيراني: مخطط "إسرائيل الكبرى" يهدد سيادة دول المنطقة بما فيها السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "أي تهاون أو ثقة بوعود خادعة مثل اتفاقيات التطبيع سيلحق ضررًا كبيرًا بالأمة الإسلامية"، مشددًا على أن...

واعتبر عراقجي، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "التصريحات والإجراءات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق تنفيذ المخطط التوسّعي والعدواني لما يُسمى "إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات"، ليست مجرد ادعاء عابر، بل هي إعلان صريح ومباشر عن سياسة واستراتيجية تهدف إلى انتهاك السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وأمن الدول المستقلة في المنطقة، بما في ذلك سوريا والأردن ومصر ولبنان، بل وحتى الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية".وأردف: "هذا الادعاء الخطير يعد تجسيدًا فاضحًا لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي، وكشفًا صريحًا عن نيات هذا الكيان العدواني في السعي للسيطرة على العالم الإسلامي بأسره".وأشار عراقجي إلى أن "العدوان الإسرائيلي أوقع عشرات الآلاف من الضحايا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأن 90% من القطاع أصبح غير صالح للسكن"، مؤكدًا أن "إسرائيل تسعى لتهجير السكان قسرًا ومحو الهوية الفلسطينية نهائيًا".ودعا وزير الخارجية الإيراني، في مقاله، منظمة التعاون الإسلامي إلى أن "يكون اجتماعها الاستثنائي في جدة نقطة تحول، يتجاوز حدود بيانات التضامن والإدانة، نحو تشكيل تحالف إقليمي ودولي يفرض ضغوطًا سياسية وقانونية واقتصادية على إسرائيل لوقف عدوانها ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".واحتلت إسرائيل، في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.

