إعلام عن مسؤولين أمريكيين: قرار ضم الضفة الغربية بيد إسرائيل

عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، مساء الأحد، اجتماعا لبحث إمكانية تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، بينما أشارت وسائل إعلام... 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنها علمت من مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة تدرس قرار ضم الضفة الغربية بجدية، في أعقاب إعلان فرنسا ودول أخرى نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة نهاية سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك.وأشارت الصحيفة إلى قول مصادر مطلعة على الاتصالات بين تل أبيب وواشنطن، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أن قرار السيادة شأن إسرائيلي أولا، موضحين أن "الموقف الأمريكي لا يشكل ضوءا أخضر كاملا للخطوة، لكنه أيضا ليس ضوءا أحمر".وأكد أحد المسؤولين أن الرسالة الأساسية التي تم نقلها إلى نتنياهو ومسؤولين آخرين في إسرائيل هي: "قرروا ما تريدون أولا، ثم تحدثوا معنا".يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.

