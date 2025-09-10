عربي
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: سنواصل ضرب "الحوثيين" وكل من يهاجمنا سنستهدفه
نتنياهو: سنواصل ضرب "الحوثيين" وكل من يهاجمنا سنستهدفه
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل نجحت، قبل أيام قليلة، في القضاء على معظم أعضاء حكومة الإرهاب الحوثية في اليمن"، على... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل نجحت، قبل أيام قليلة، في القضاء على معظم أعضاء حكومة الإرهاب الحوثية في اليمن"، على حد قوله.
وجاء ذلك تعليقا على هجوم شننه جماعة "انصار الله" اليمنية، قبل يومين على مطار رامون الإسرائيلي، واصفًا إياه بـ"رد فعل على العملية الإسرائيلية".
أنصار الله..السياسي اليمني عضو مجلس النواب في صنعاء د.علي الزنم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر السيناريوهات في المواجهة المقبلة بين "أنصار الله" وإسرائيل
أمس, 20:13 GMT
وأكد نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم الحوثي لم يثنِ إسرائيل عن مواصلة عملياتها"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت اليوم الأربعاء، غارات جوية جديدة استهدفت منشآت وقواعد وصفها بـ"الإرهابية" تابعة لجماعة "أنصار الله"، والتي "تضم عددا كبيرا من العناصر المسلحة، إلى جانب منشآت أخرى مرتبطة بهم".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل الضرب. كل من يهاجمنا أو يعتدي علينا، سنصل إليه"، مؤكدًا تصميم إسرائيل على "الرد الحاسم على أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف أراضيها أو مصالحها".

وكان مصدر يمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في غارات جوية مجمّع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء.
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
هل يعلن الانتقالي الجنوبي "الانفصال" عن اليمن بعد تشكيل القيادة التنفيذية العليا في عدن؟
8 سبتمبر, 19:06 GMT
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات إسرائيلية نفذت 4 غارات على مجمع وزارة الدفاع في العرضي بمنطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومقر القيادة العليا في منطقة التحرير وسط المدينة".
وأضاف أن "قصفا جويا استهدف بغارتين محطة للوقود في شارع الستين شمال غربي صنعاء.
في السياق ذاته، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الجوف (شمالي اليمن)، بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على ثكنة عسكرية في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.
بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية التصدي لغارات إسرائيلية على مدينة صنعاء وسط البلاد، وسماع دوي انفجارات عنيفة.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
8 سبتمبر, 10:44 GMT
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن".
وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس.
وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".
