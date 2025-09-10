https://sarabic.ae/20250910/نتنياهو-سنواصل-ضرب-الحوثيين-وكل-من-يهاجمنا-سنستهدفه-1104709233.html

نتنياهو: سنواصل ضرب "الحوثيين" وكل من يهاجمنا سنستهدفه

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل نجحت، قبل أيام قليلة، في القضاء على معظم أعضاء حكومة الإرهاب الحوثية في اليمن"

وجاء ذلك تعليقا على هجوم شننه جماعة "انصار الله" اليمنية، قبل يومين على مطار رامون الإسرائيلي، واصفًا إياه بـ"رد فعل على العملية الإسرائيلية". وأكد نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم الحوثي لم يثنِ إسرائيل عن مواصلة عملياتها"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت اليوم الأربعاء، غارات جوية جديدة استهدفت منشآت وقواعد وصفها بـ"الإرهابية" تابعة لجماعة "أنصار الله"، والتي "تضم عددا كبيرا من العناصر المسلحة، إلى جانب منشآت أخرى مرتبطة بهم". وكان مصدر يمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في غارات جوية مجمّع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات إسرائيلية نفذت 4 غارات على مجمع وزارة الدفاع في العرضي بمنطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومقر القيادة العليا في منطقة التحرير وسط المدينة". في السياق ذاته، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الجوف (شمالي اليمن)، بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على ثكنة عسكرية في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية. بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية التصدي لغارات إسرائيلية على مدينة صنعاء وسط البلاد، وسماع دوي انفجارات عنيفة. وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن". وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".

