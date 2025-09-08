عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ"حزب الله" في البقاع اللبناني
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح في بيان أولي، على تلغرام، باللغة الإنجليزية، أنه تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية.وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن، مشيرا إلى التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.وكانت "القناة الـ12" الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسيرة أطلقت من اليمن لم تعترض ونجحت في التسلل إلى أجواء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ونتيجة لذلك فُعّلت صافرات الإنذار وفق البروتوكولات المتبعة.كما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية بتفعيل صافرات الإنذار في ديمونا في صحراء النقب جنوبي إسرائيل بعد تسلل طائرة مسيرة أطلق من اليمن.وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

طائرة إسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد.
وأوضح في بيان أولي، على تلغرام، باللغة الإنجليزية، أنه تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية.
وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن، مشيرا إلى التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.
وكانت "القناة الـ12" الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسيرة أطلقت من اليمن لم تعترض ونجحت في التسلل إلى أجواء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ونتيجة لذلك فُعّلت صافرات الإنذار وفق البروتوكولات المتبعة.
كما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية بتفعيل صافرات الإنذار في ديمونا في صحراء النقب جنوبي إسرائيل بعد تسلل طائرة مسيرة أطلق من اليمن.
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
