سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر السيناريوهات في المواجهة المقبلة بين "أنصار الله" وإسرائيل

سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر السيناريوهات في المواجهة المقبلة بين "أنصار الله" وإسرائيل

شهدت ساحة المواجهة بين إسرائيل وجماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات تصعيد ومواجهات أكثر قوة وتأثيرًا، بعدما أقدمت إسرائيل على استهداف... 09.09.2025

وأجرت وكالة "سبوتنيك"، الحوار التالي مع الدكتور علي الزنم، السياسي اليمني والقيادي السابق، عضو مجلس النواب في صنعاء.حول التطورات في مشهد المواجهة بين إسرائيل واليمن، وما السيناريوهات المقبلة وهل سيستمر التصعيد الذي قد يؤدي إلى زلزال في المنطقة وربما في العالم إن لم تكن هناك مبادرات حقيقية لوقف الحرب في غزة لوقف الصواريخ اليمنية، فإن العالم مقدم على مرحلة حالكة السوداد قد تقضي على كل ما تحقق خلال العقود الماضية.وأكد الضيف أن "العمليات العسكرية التي تنفذها صنعاء ضد إسرائيل مؤلمة، وقد تجاوزت كل التحصينات الدفاعية الإسرائيلية"، وحذّر من أن "اليمن سيتخذ خطوات مضاعفة إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرات"، مشددًا على أن "المعركة مفتوحة وأن اليمنيين مستعدون لكل الاحتمالات".جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" حول آخر التطورات في المشهد اليمني. وإلى نص الحوار:الضربات الأخيرة والمسيرات التي أُطلقت من صنعاء ضد إسرائيل اتخذت مسارا جديدا باستهداف مفاعل "ديمونا".. هل هذا يمثل رسالة وتوجها جديدا في الرد على الانتهاكات الإسرائيلية؟عندما نقول إن إسرائيل ونتنياهو تجاوزوا الخط الأحمر بشكل كبير باستهدافهم لحكومة التغيير والبناء، فلا شك أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه، لقد حذرت الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة من أنه ستكون هناك عمليات مؤلمة، لقد كانت هناك سقوف محددة تجاوزتها إسرائيل، وبالتالي، اليوم، نرى نوعية الأهداف ونوعية الأسلحة التي تم استخدامها، سواء الصواريخ الانشطارية أو الطيران المسير، والتي استطاعت أن تنفذ من مراقبتهم بشكل مفجع للداخل الإسرائيلي، لقد أصبحت هناك تحقيقات حول كيفية مرورها من القبة الحديدية و مقلاع داوود وكل هذه التشكيلات، بالإضافة إلى الرقابة عبر الأقمار الصناعية والدعم من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.هناك أخبار تتحدث عن رد مزلزل من إسرائيل على عملياتكم الأخيرة.. هل لديكم ما تخشونه من استهدافات استراتيجية كما أرسلتم رسائلكم إلى ديمونا؟كيف تم الاختراق الأمني الذي استهدف الحكومة والوزراء في صنعاء؟ ألا ترى أن هذا مؤشر خطير؟صحيح، لا شك أنه يعد اختراقا أمنيا خطيرا نحن في معركة مفتوحة مع العدو ونتوقع كل شيء، باعتبار أن لهم أيادي وعملاء بطريقة أو بأخرى، إضافة إلى استخدامهم للتكنولوجيا بشكل مفرط والدعم اللوجستي الذي يقدم لهم. لقد تمكنوا من النفاذ بثغرة معينة استهدفوا بها حكومة البناء والتغيير، لكن، أقول كما أشرت لك، قد لا تكون هذه العملية هي الأخيرة، فنحن في معركة مفتوحة، واليمنيون مستعدون لكل الاحتمالات، وإن شاء الله تعالى سيكون القادم مؤلما لأولئك الذين يحاولون أن يضروا أو يعتدوا على الشعب اليمني.هل تتوقعون أن تدخل إسرائيل بقوات برية إلى اليمن؟مستحيل، أنا لا أعتقد ذلك، لكنها تستخدم أذرعها عن طريق الضغط من قبل أمريكا، واعتبار أن هناك مرتزقة و ما يسمى بالقوة الشرعية، لقد حاولوا تحريك الجبهات من هنا وهناك وفشلوا مرارا وتكرارا، المملكة العربية السعودية ودول الخليج أصبحت محايدة الآن وفي حالة شبه هدنة مستمرة مع حكومة صنعاء، وبالتالي، ليس لديهم إلا أن يحركوا أياديهم في الداخل، أما كجانب تدخل مباشر من قبل إسرائيل، فأنا أشك في ذلك كثيرا. هل تنتهي الحرب بمجرد وقف القتال في غزة؟طبعا، المعلن من قبل القيادة الثورية والقيادة العسكرية أن تدخلنا هو نصرة غزة، ولن تتوقف هذه المعركة سواء في البحر أو في إسناد إخواننا في غزة حتى يتم إيقاف العدوان، مجرد إعلان إيقاف العدوان وموافقة الفصائل الجهادية، ستعلن الجمهورية اليمنية من طرف واحد انتهاء المعارك، لكن إذا أرادت إسرائيل أن تستمر معركتنا معهم، فهذا له حكم آخر.أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب

