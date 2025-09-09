سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر السيناريوهات في المواجهة المقبلة بين "أنصار الله" وإسرائيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر السيناريوهات في المواجهة المقبلة بين "أنصار الله" وإسرائيل
سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أخطر السيناريوهات في المواجهة المقبلة بين "أنصار الله" وإسرائيل

20:13 GMT 09.09.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABأنصار الله..السياسي اليمني عضو مجلس النواب في صنعاء د.علي الزنم
أنصار الله..السياسي اليمني عضو مجلس النواب في صنعاء د.علي الزنم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
حصري
شهدت ساحة المواجهة بين إسرائيل وجماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات تصعيد ومواجهات أكثر قوة وتأثيرًا، بعدما أقدمت إسرائيل على استهداف حكومة البناء والتنمية في صنعاء وقتلت رئيس الحكومة وعددا من رفاقه، إلا أن إعلان صنعاء عن استهداف مفاعل "ديمونا" النووي في إسرائيل، للمرة الأولى، يشكّل خطرًا كبيرًا.
وأجرت وكالة "سبوتنيك"، الحوار التالي مع الدكتور علي الزنم، السياسي اليمني والقيادي السابق، عضو مجلس النواب في صنعاء.
حول التطورات في مشهد المواجهة بين إسرائيل واليمن، وما السيناريوهات المقبلة وهل سيستمر التصعيد الذي قد يؤدي إلى زلزال في المنطقة وربما في العالم إن لم تكن هناك مبادرات حقيقية لوقف الحرب في غزة لوقف الصواريخ اليمنية، فإن العالم مقدم على مرحلة حالكة السوداد قد تقضي على كل ما تحقق خلال العقود الماضية.
وأكد الضيف أن "العمليات العسكرية التي تنفذها صنعاء ضد إسرائيل مؤلمة، وقد تجاوزت كل التحصينات الدفاعية الإسرائيلية"، وحذّر من أن "اليمن سيتخذ خطوات مضاعفة إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرات"، مشددًا على أن "المعركة مفتوحة وأن اليمنيين مستعدون لكل الاحتمالات".
جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" حول آخر التطورات في المشهد اليمني. وإلى نص الحوار:
الضربات الأخيرة والمسيرات التي أُطلقت من صنعاء ضد إسرائيل اتخذت مسارا جديدا باستهداف مفاعل "ديمونا".. هل هذا يمثل رسالة وتوجها جديدا في الرد على الانتهاكات الإسرائيلية؟
عندما نقول إن إسرائيل ونتنياهو تجاوزوا الخط الأحمر بشكل كبير باستهدافهم لحكومة التغيير والبناء، فلا شك أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه، لقد حذرت الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة من أنه ستكون هناك عمليات مؤلمة، لقد كانت هناك سقوف محددة تجاوزتها إسرائيل، وبالتالي، اليوم، نرى نوعية الأهداف ونوعية الأسلحة التي تم استخدامها، سواء الصواريخ الانشطارية أو الطيران المسير، والتي استطاعت أن تنفذ من مراقبتهم بشكل مفجع للداخل الإسرائيلي، لقد أصبحت هناك تحقيقات حول كيفية مرورها من القبة الحديدية و مقلاع داوود وكل هذه التشكيلات، بالإضافة إلى الرقابة عبر الأقمار الصناعية والدعم من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري اللد ورامون و"هدف حساس" بديمونة في إسرائيل
أمس, 15:36 GMT
هناك أخبار تتحدث عن رد مزلزل من إسرائيل على عملياتكم الأخيرة.. هل لديكم ما تخشونه من استهدافات استراتيجية كما أرسلتم رسائلكم إلى ديمونا؟
أولا، ليس هناك جديد يذكر ولا قديم يعاد، اليمن تضرب على مدار أكثر من عشر سنوات من قبل ما يسمى بالتحالف، وتم ضرب الأهداف المعروفة سواء العسكرية أو الاقتصادية، وبالتالي لم يعد هناك ما نخشاه عندما يهدد نتنياهو ووزير دفاعه، صحيح أنهم للأسف الشديد تجاوزوا، عندما يستهدفون الأعيان المدنية والخدمات التي تقدم للمواطنين كالكهرباء والموانئ، وهذا يعتبر خرقا للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وقواعد الاشتباك، هم يتجاوزون هذه الاعتبارات كلها، وبالتالي، إذا أقدموا على خطوات مضاعفة، لا شك أن اليمن ستقوم أيضا بخطوات مضاعفة وبكل إمكانياتها، وهناك أهداف حساسة داخل إسرائيل هي أكثر أهمية في المنطقة من غيرها، وعليهم أن يحرصوا على الحفاظ عليها.
كيف تم الاختراق الأمني الذي استهدف الحكومة والوزراء في صنعاء؟ ألا ترى أن هذا مؤشر خطير؟
صحيح، لا شك أنه يعد اختراقا أمنيا خطيرا نحن في معركة مفتوحة مع العدو ونتوقع كل شيء، باعتبار أن لهم أيادي وعملاء بطريقة أو بأخرى، إضافة إلى استخدامهم للتكنولوجيا بشكل مفرط والدعم اللوجستي الذي يقدم لهم. لقد تمكنوا من النفاذ بثغرة معينة استهدفوا بها حكومة البناء والتغيير، لكن، أقول كما أشرت لك، قد لا تكون هذه العملية هي الأخيرة، فنحن في معركة مفتوحة، واليمنيون مستعدون لكل الاحتمالات، وإن شاء الله تعالى سيكون القادم مؤلما لأولئك الذين يحاولون أن يضروا أو يعتدوا على الشعب اليمني.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بثماني طائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية.. فيديو
7 سبتمبر, 17:28 GMT
هل تتوقعون أن تدخل إسرائيل بقوات برية إلى اليمن؟
مستحيل، أنا لا أعتقد ذلك، لكنها تستخدم أذرعها عن طريق الضغط من قبل أمريكا، واعتبار أن هناك مرتزقة و ما يسمى بالقوة الشرعية، لقد حاولوا تحريك الجبهات من هنا وهناك وفشلوا مرارا وتكرارا، المملكة العربية السعودية ودول الخليج أصبحت محايدة الآن وفي حالة شبه هدنة مستمرة مع حكومة صنعاء، وبالتالي، ليس لديهم إلا أن يحركوا أياديهم في الداخل، أما كجانب تدخل مباشر من قبل إسرائيل، فأنا أشك في ذلك كثيرا.
هل تنتهي الحرب بمجرد وقف القتال في غزة؟
طبعا، المعلن من قبل القيادة الثورية والقيادة العسكرية أن تدخلنا هو نصرة غزة، ولن تتوقف هذه المعركة سواء في البحر أو في إسناد إخواننا في غزة حتى يتم إيقاف العدوان، مجرد إعلان إيقاف العدوان وموافقة الفصائل الجهادية، ستعلن الجمهورية اليمنية من طرف واحد انتهاء المعارك، لكن إذا أرادت إسرائيل أن تستمر معركتنا معهم، فهذا له حكم آخر.
أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب
