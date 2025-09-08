https://sarabic.ae/20250908/هل-يعلن-الانتقالي-الجنوبي-الانفصال-عن-اليمن-بعد-تشكيل-القيادة-التنفيذية-العليا-في-عدن؟-1104635279.html

هل يعلن الانتقالي الجنوبي "الانفصال" عن اليمن بعد تشكيل القيادة التنفيذية العليا في عدن؟

هل يعلن الانتقالي الجنوبي "الانفصال" عن اليمن بعد تشكيل القيادة التنفيذية العليا في عدن؟

يشهد الجنوب اليمني حالة من الحراك والغضب السياسي والمجتمعي بعد سنوات من الحرب، نظرا للظروف القاسية التي يعيشها المواطن والتدهور في الاقتصاد والخدمات، ويتشارك...

ما هى الأهداف التي تأتي خلف تشكيل المجلس الانتقالي للهيئة التنفيذية العليا في العاصمة المؤقتة عدن.. رغم الشراكة التي تجمع المجلس بالشرعية اليمنية..هل تشكل تلك الهيئة نواة لفك الارتباط بين الشمال والجنوب على غرار ما حدث في الشمال وفرض سلطة الأمر الواقع..أم أن تلك الخطوة لا تتعدى نوع من التهديد والضغط على الشرعية والتحالف لتحقيق أهداف المجلس؟بداية يقول ، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، عبد العزيز قاسم، "فيما يخص تأسيس سلطة ثالثة أو ما يعرف بفرض الأمر الواقع على الأرض، وعلى غرار ما جرى من فرض أمر واقع بالنسبة لأنصار الله ،إن الظروف كانت مهيئة للقيادة الجنوبية بعد أن تحرر الجنوب من كافة القوى المهيمنة الشمالية بمختلف جوانبها العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية على الجنوب منذ حرب صيف 1994، كانت الفرصة مواتية وممكنة في ظل حاجة التحالف للمقاومة الجنوبية والإرادة الشعبية الجنوبية المتطلعة لاستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى وضعها الطبيعي قبل عام 1990".إرباك المشهدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"لقد كافح شعب الجنوب وما زال منذ عام 1990 لأجل ذلك، لكن التشابك والتداخل في المواقف الإقليمية والدولية وفقا لمصالحها لم يحرك ساكن تجاه الإرادة الشعبية الجنوبية ووفقا للمشروعية الدولية بحق تقرير المصير، خاصة وأن الجنوب كان دولة مستقلة ومعترف بها دوليا بعد استقلالها عام 1967، مشيرا إلى أن دخول بعض القيادات الجنوبية بما يسمى بالشرعية مثل حالة من الفصام والتناقض وخلق إرباك في المشهد، ودفع شعب الجنوب ثمنا باهظا في ظل هذا الانخراط بالحرب إلى جانب التحالف والشرعية، رغم عدم الاعتراف بها من قبل أبناء الجنوب باعتبارها جزء من المنظومة التي عانى منها الجنوب".وتابع قاسم، "بعد تأسيس المجلس الانتقالي ودخوله في عدة جولات من الصراع، حتى المواجهات المسلحة، كانت تذهب إلى إضعاف القضية الجنوبية، وانخرط الانتقالي في عدة حكومات بما عرف بالمناصفة وبدون شروط واعتبار للقضية الجنوبية، ورغم ذلك ساءت الأوضاع وتدهورت إلى حد الكارثة ولم يحرك المجلس الانتقالي ساكنا رغم الضغوط الشعبية التي كان يمكن توجيهها لصالح المشروع الوطني الجنوبي بدلا عن مواجهتها وقمعها، وأصبح يقدم نموذجا فاشلا في إدارة القضية الجنوبية وتوظيف الرغبة الإقليمية والدولية التي كان وما زال بأمس الحاجة للقضاء على مشروع أنصار الله، لكنه تمادى حتى فقد حاضنته الشعبية".الأمر الواقعوأشار القيادي الجنوبي، إلى أن "التحالف كان بإمكانه الضغط باتجاه تشكيل حكومة جنوبية على كافة محافظات الجنوب على غرار أنصار الله، هذه الحكومة إذا ما كانت تشكلت وتم دعمها من قبل المحيط الإقليمي والدولي، سوف تكون ورقة ضغط رابحة لتحقيق أهداف التحالف، غير أن ما جرى كان عكس ذلك، حيث صار الوضع في الجنوب الخاضع لسيطرة التحالف كارثيا في كافة مناحي الحياة الخدمية والمعيشية وتدهور العملة، كل ذلك خلق سخط وتذمر لدى الشارع الجنوبي، ليس من الانتقالي وحسب بل من التحالف أيضا، علاوة على إجراء الاتفاقات والحوارات بين دول التحالف وأنصار الله بعيدا عن الشرعية، وفرض أنصار الله شروطهم، مما عزز القناعة لدى الشارع الجنوبي أن المجتمع الإقليمي والدولي لا يعير أدنى اهتمام ولا أي التزام إلا للقوة وفرض أمر واقع".واستطرد:" الانتقالي لم يستوعب خلال عشر سنوات كل ما سبق، بل ما زال يراهن على الضغوط الإقليمية والدولية في دعمه ومساندته في تحقيق تطلعات وأهداف شعب الجنوب لاستعادة دولته إلى ما قبل عام 1990 وهذا غير وارد، إلا إذا وجدت إرادة سياسية تعيد قراءة المشهد الدولي والمحلي قراءة واعية بعيدا عن التمثيل الشكلي و الصوري الذي عرف عن الانتقالي".إرادة وطنيةوأكد قاسم، "أن الفرصة ما زالت موجودة لكنها تحتاج إلى إرادة وطنية تتحلى بها قيادة المجلس، وأن يضع في الحساب أن بناء علاقات أو تحالفات دولية لابد أن يقوم على حق الشعب اليمني الجنوبي في استعادة دولته، لافتا إلى أن، أحاديث فرض الأمر الواقع وسلطة ثالثة على غرار ما فعله أنصار الله ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الانتقالي ودائما يلوح بها، لكنه سرعان ما يتراجع وتصبح للاستهلاك الإعلامي، ولا أدل على ذلك من إعلان الإدارة الذاتية والتراجع عنها، وكثير من القرارات التي كانت تفضي إلى التراجع".ويعتبر القيادي الجنوبي، "أن قيام سلطة أمر واقع في الجنوب لم تعد مهمة تخص الانتقالي، بل باتت تشكل ضرورة للمحيط الإقليمي والدولي، وتحديدا التحالف، لأن استعادة الدولة الجنوبية مسألة ضرورية لاستقرار المنطقة، ليس الأمر متعلقا فقط بحق الجنوبيين في إقامة دولتهم كحق مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، بل لأن الوضع أيضا مرشح لمزيد من فتح بؤر ملتهبة ووجود جماعات متطرفة منفلتة ومقلقة، وكذلك تعددها الفكري والسياسي وتبعيتها، أضف إلى ذلك مكونات سياسية لها ارتباطاتها وتوجهاتها، كل ذلك يحمل مؤشرا خطيرا لا يمس جنوب اليمن وحده بل المنطقة والسلم والأمن الدوليين، خاصة وأن الجنوب يمتلك باب المندب كأهم ممر مائي صار مصدر رئيس لاجتذاب قوى دولية كبرى".وأوضح قاسم، "أنه يمكن للقيادة الجنوبية، سواء الانتقالي أو بقية المكونات الجنوبية الحراكية التي لم تنخرط بما يسمى بالشرعية والتحالف، استثمار هذا الأمر لصالح مشروعها الوطني، وهو ما يلوح بالأفق سواء قررت قيادة الانتقالي أو لم تقرر فرض سلطة الأمر الواقع".القضية العادلةمن جانبه، يؤكد أمجد يسلم صبيح، مدير إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت باليمن، "أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا ينظر لنفسه كطرف ثالث يزاحم الشرعية أو الحوثي، بل كصاحب حق تاريخي وشرعي في تمثيل شعب الجنوب وقضيته الوطنية العادلة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الجنوب لم يكن يوما ملحقا بالشمال، بل كان دولة ذات سيادة كاملة الأركان، لها مقعدها في الأمم المتحدة وعلاقاتها مع العالم حتى العام 1990، حينما دخل في وحدة اندماجية مع الشمال على أساس شراكة نزيهة وعدالة متكافئة، غير أن هذه الشراكة لم تصمد طويلا، إذ تحولت سريعا إلى أداة للهيمنة الشمالية، وانتهت بالاجتياح العسكري للجنوب في صيف 1994، وما تلاه من مصادرة للقرار السياسي ونهب للثروات وإقصاء للكوادر وتدمير للمؤسسات".ويشير صبيح، إلى أن "وجود المجلس اليوم ليس مغامرة سياسية جديدة، بل استعادة لذلك الحق التاريخي الذي جرى التلاعب به، وإعادة بناء مؤسسات قادرة على إدارة الأرض وحماية الإنسان، وتجسيد إرادة شعبنا التي عبّر عنها بوضوح في كل الساحات والميادين".القيادة التنفيذيةيقول صبيح: "إن القرار بإنشاء القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي لم يكن قرارا عابرا أو موجها ضد طرف معين، بل جاء كنتيجة طبيعية لمسار طويل من التضحيات والمعاناة، واستجابة لعدة عوامل أساسية أولها، حالة الفراغ والتشتت في الجنوب، حيث غابت مؤسسات الدولة الفاعلة القادرة على رعاية مصالح الناس وتقديم الخدمات لهم، فكان لزاما أن يتولى المجلس الانتقالي هذه المهمة الوطنية".واستطرد: "استغلال الشرعية الهشة للجنوب باعتباره مجرد ورقة تفاوض وأرض نفوذ، دون أن تقدم شيئا ملموسا لشعبه هو أحد الأسباب التي دفعت لهذا التوجه، بجانب إصرار الحوثي (أنصار الله)على فرض مشروعه بالقوة المسلحة، في تجاهل كامل لقضية الجنوب وحقه في تقرير مصيره، وأخيرا وربما الأهم، الإرادة الشعبية الجنوبية التي لم تتوقف يوما عن المطالبة بقيادة واضحة ومرجعية موحدة تعبّر عنها، وتضع النقاط على الحروف، وتبني سلطة أمر واقع تستجيب لتطلعات الناس وتحمي مكتسباتهم".مضيفا: "أما الحوثيون، فمشروعهم لا يعنينا إلا بقدر ما يحاولون فرضه على أرضنا، لقد واجهناهم في 2015، وقدمنا التضحيات الجسام لدحرهم، و سنواجههم مجددا إن حاولوا التمدد جنوبا، بالنسبة لنا، الحوثي سلطة أمر واقع في الشمال، لكنه لا يمتلك أي وصاية على الجنوب، وفي المقابل، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس مجرد طرف أضيف إلى هذه المعادلة، بل هو القطب الجنوبي الأصيل، وإذا كان الحوثي يمثل شمال اليمن بسلطته وسلاحه، فإن المجلس الانتقالي يمثل جنوب اليمن بقضيته ومؤسساته وتضحياته، وهذه معادلة جديدة لا بد أن يدركها الجميع في الداخل والخارج".إطار سياديويؤكد صبيح، "من خلال (القيادة التنفيذية العليا) المجلس موجود لإدارة شؤون الناس لا لمجرد رفع الشعارات، ويرفض أن يكون الجنوب رهينة لمؤامرات أو رهينة لمصالح ضيقة، ويعلن بوضوح أن المجلس الانتقالي هو الضمانة الوحيدة لوحدة الصف الجنوبي، وحماية مكتسباته، ومواجهة أي قوة تحاول العبث بمصيره، نحن نضع اللبنات الأولى للبنية المؤسسية للدولة القادمة، ولن نقبل أن يعيش شعبنا رهينة لفراغ سياسي أو لإملاءات تفرض عليه من خارج أرضه".وشدد القيادي الجنوبي، على أن "المجلس لا يؤسس لسلطة ثالثة هامشية بجوار الشرعية والحوثي، بل يضع الأساس لسلطة الجنوب الوطنية، السلطة التي تعبر عن الإرادة الشعبية وتتمتع بشرعية ميدانية قائمة على الأرض، ويرفض أي شراكة تنتقص من حق الجنوب في إدارة أرضه وصياغة مستقبله، ويعمل المجلس بخطوات مدروسة وتراكمية (بناء مؤسسات قوية وفاعلة، تعزيز الحضور الخارجي عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، تنظيم الصف الداخلي) بما يضمن توحيد الموقف الجنوبي، وصولا إلى اللحظة التاريخية التي يكون فيها إعلان الدولة الجنوبية المستقلة قرارا طبيعيا ومشروعا، وليس خيارا استثنائيا".ولفت صبيح، إلى أن" القيادة التنفيذية العليا ليست مجرد جهاز تنظيمي، بل هي إطار سيادي يعلن أن الجنوب حاضر بقراره، وأن المجلس الانتقالي لم يعد مجرد حركة سياسية، بل سلطة قائمة بذاتها، تمهد لعودة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، نحن لا نبحث عن أن نكون سلطة ثالثة بجوار الشرعية والحوثيين، بل نؤسس لسلطة جنوبية مستقلة، هي الخيار الوحيد لشعبنا، والممر الإجباري لأي مشروع سلام حقيقي في اليمن والمنطقة".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

