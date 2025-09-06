https://sarabic.ae/20250906/اليمن-مقتل-قيادي-بارز-في-الجيش-إثر-مواجهات-مع-أنصار-الله-شمالي-البلاد-1104577662.html
اليمن.. مقتل قيادي بارز في الجيش إثر مواجهات مع "أنصار الله" شمالي البلاد
اليمن.. مقتل قيادي بارز في الجيش إثر مواجهات مع "أنصار الله" شمالي البلاد
العالم العربي
أنصار الله
وقال مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" إن مواجهات اندلعت بين الجيش اليمني و"أنصار الله" إثر هجوم شنته الأخيرة بغطاء ناري مكثف على مواقع عسكرية في خطوط التماس بجبهة الفليحة جنوب مدينة مأرب.وأكد المصدر تمكن الجيش اليمني من صد هجوم "أنصار الله"، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.وتأتي المواجهات بعد هدوء نسبي تشهده جبهات القتال بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة مأرب التي تعد مأرب مسرح الصراع الأعنف بين الجانبين منذ إطلاق الجماعة، مطلع العام 2021، حملة للسيطرة على كامل المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق عدة في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.وتكتسب مدينة مأرب التي يسيطر عليها الجيش اليمني، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقرات قيادة للجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافِّر، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في البلد العربي بقدرة 341 ميغا واط.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
قتل قيادي بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، مسرح القتال الأعنف بين الطرفين منذ أعوام.
وقال مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" إن مواجهات اندلعت بين الجيش اليمني و"أنصار الله" إثر هجوم شنته الأخيرة بغطاء ناري مكثف على مواقع عسكرية في خطوط التماس بجبهة الفليحة جنوب مدينة مأرب.
وأضاف أن "أنصار الله" شنت قصفا مدفعيا على مواقع للجيش أثناء تصديها للهجوم، ما أدى إلى مقتل أركان حرب الجبهة الجنوبية في مأرب العقيد خالد دويد حمود مثنى ومرافقه، فيما أصيب آخرون من منتسبي اللواء الثالث مشاة جبلي الذي ينتمي إليه القائد العسكري".
وأكد المصدر تمكن الجيش اليمني من صد هجوم "أنصار الله"، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.
وتأتي المواجهات بعد هدوء نسبي تشهده جبهات القتال بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة مأرب التي تعد مأرب مسرح الصراع الأعنف بين الجانبين منذ إطلاق الجماعة، مطلع العام 2021، حملة للسيطرة على كامل المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق عدة في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
وتكتسب مدينة مأرب التي يسيطر عليها الجيش اليمني، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقرات قيادة للجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافِّر، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في البلد العربي بقدرة 341 ميغا واط.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.