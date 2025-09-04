عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 12 مسؤولا بارزا في قيادة "أنصار الله"
17:41 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 17:43 GMT 04.09.2025)
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارة التي نفذتها قواته يوم الخميس الماضي في محيط العاصمة اليمنية صنعاء، أسفرت عن "تصفية 12 مسؤولا بارزا" في جماعة "أنصار الله".
وذكر أدرعي، في بيان، أن الضربة استهدفت "بنية تحتية عسكرية" كان يجتمع فيها قادة عسكريون رفيعو المستوى ووزراء في حكومة "أنصار الله". وأضاف البيان أن المستهدفين كانوا "متورطين بشكل مباشر في إدارة وتوجيه العمليات ضد دولة إسرائيل".
كما اتهم البيان جماعة أنصار الله بـ"استغلال البنى التحتية المدنية بشكل منهجي كغطاء لأنشطته"، مشيرا إلى تقديرات بـ"استغلال نحو 1.5 مليار دولار للتسلح وتمويل العمليات على حساب السكان المدنيين".
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل
03:41 GMT
وادعى البيان أن الجماعة لا تنفذ هجمات ضد إسرائيل فحسب، بل تنفذ أيضا "مخططات في منطقة البحر الأحمر تهدف إلى المساس بخطوط الملاحة الدولية وزعزعة حرية الملاحة"، مما يتسبب وفقاً للبيان بـ"تداعيات اقتصادية واسعة".
ووصف البيان جماعة "أنصار الله" بأنها "ذراع رئيسية لإيران"، التي تزوده حسب الادعاء "بالتمويل والوسائل القتالية لتنفيذ أنشطته ضد إسرائيل ودول أخرى".
وختم البيان بالإشارة إلى أن "تقييم نتائج الغارة لا يزال مستمرا"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل، في أي مكان وزمان يُطلب منه ذلك".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد "أنصار الله"
05:49 GMT
وفي وقت سابق، أعنلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه"، مؤكدا أن "الصاروخ تسبب في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، أن "جماعة الحوثي في اليمن أطلقت مجدداً صواريخ باتجاه تل أبيب".
