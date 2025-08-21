ما حقيقة الخلافات بين "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" في العاصمة اليمنية صنعاء؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/ما-حقيقة-الخلافات-بين-أنصار-الله-والمؤتمر-الشعبي-في-العاصمة-اليمنية-صنعاء؟-1104005779.html
ما حقيقة الخلافات بين "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" في العاصمة اليمنية صنعاء؟
ما حقيقة الخلافات بين "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" في العاصمة اليمنية صنعاء؟
سبوتنيك عربي
بعد سنوات من التحالف بين "المؤتمر الشعبي العام " و"أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء في مواجهة التحالف العربي والشرعية اليمنية، أثار اتخاذ حكومة صنعاء... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T17:59+0000
2025-08-21T17:59+0000
أخبار اليمن الأن
محافظ حضرموت
المجلس الانتقالي في حضرموت
أنصار الله
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101459480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e234fcae6ed3be7a84c5c9a5a1c2d1.jpg
إلا أن أن كلا من "أنصار الله" والمؤتمر علقا على تلك الإجراءات بأنها اتخذت لمنع الفوضى واستغلال المناسبات السياسية لإحداث فوضى بمساعدة أطراف خارجية، وأن العلاقة بين المتحالفين (أنصار الله وحزب المؤتمر) نابعة من مواثيق وطنية لا يمكن العمل بغيرها، وأن ما جرى في صنعاء هي عمليات أمنية استباقية لمنع حدوث المخططات الخارجية التي كانت قد حددت مواعيد بعينها لتنفيذ مخططاتها في ظل أجواء توصف بأنها احتفالية".ويرى مراقبون أن الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في حكومة الإنقاذ، هى إجراءات استباقية لمنع حدوث المخطط الخارجي والذي كانت تتزعمه قيادات مؤتمرية من داخل مناطق الشمال وتتلقى الأوامر من الخارج.شركاء ضد العدوانبداية، يقول الدكتور حميد عبد القادر، مستشار حكومة الإنقاذ في العاصمة اليمنية صنعاء: "ليست هناك أي خلافات بين انصار الله وحلفائهم من المؤتمر الشعبي العام الذين هم في خندق المواجه ضد قوى الاستكبار العالمي، والذين وقفوا مع الوطن منذ بد العدوان العالمي على اليمن، أنصار الله تحذر العفافيش (أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح) الذين في الخارج و الذين ارتهنوا للعدوان من مخطط جديد يستهدف اليمن بدعم من دول التطبيع وواشنطن والكيان الصهيوني (إسرائيل) الذين يريدون أن يحركوا أدواتهم من المرتزقة لإشعال الجبهات خدمة للكيان من أجل إشغال أنصار الله عن إسناد غزة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن المؤتمريين الذين هم في الداخل هم شركاء أنصار الله في مواجهة العدوان، وقد عرفو المخطط وأصدر المؤتمر الشعبي بيان بعدم إقامة الحفل بمناسبة تأسيس المؤتمر على أساس إفشال أي مؤامرة تستهدف اليمن، وكان بيان المؤتمر الشعبي العام في داخل اليمن والذي حمل رسالة قوية ضد العدوان هو موقف مشرف يحسب لهم".وأكد عبد القادر، أن "القوى السياسية الذين هم شركاء أنصار الله في مواجهة العدوان متفقين ولا يوجد أي خلاف بينهما إطلاقا"، مشيرا إلى أن "هناك تحذيرات من من القوى السياسية الوطنية للذين ارتهنوا للعدوان من أي مؤامرة تستهدف اليمن، لأن يمن اليوم غير يمن الأمس، وأن أي دولة تتورط باستهداف اليمن سيتم نقل المعركة إلى عمق تلك الدولة أو من خلال تورطها بدعم أي طرف لاستهداف النسيج الاجتماعي خدمة لكيان الاحتلال، ونؤكد أن اليمن متماسك ولا خوف عليه والمشروع الأمريكي الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه ومخططاته".بيان المؤتمر الشعبيبدوره، رد حزب المؤتمر الشعبي في الشمال ببيان قبل أيام، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، يسر المؤتمر الشعبي العام، وهو يستقبل الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه في الرابع والعشرين من أغسطس/آب الجاري، أن يتقدم بالتهنئة الحارة لكل قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام في طول اليمن وعرضها، بهذه المناسبة التي تمثل إحدى أهم محطات التحول في التاريخ السياسي اليمني، حيث تم إنشاء أول حزب سياسي يمني الهوى والهوية، غير مرتبط بأي أيديولوجيات أو نظريات خارجية، كما كانت نشأة بقية القوى الأخرى حينها، مستمداً أهدافه ومبادئه وميثاقه من روح الإسلام الحنيف".وقال البيان: "إن ما يحدث في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني (إسرائيل) المدعومة أمريكيا، لهي حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، والمؤسف حقًا أنها تتم على مرأى ومسمع من العالم، الذي يرى كل ما يحصل لسكان غزة ولشعب فلسطين، ويواصل الصمت المخزي، رغم مزاعم أن البشرية تعيش أزهى فترات حضارتها كما يدّعون".قاعدة صلبةوأضاف البيان: "إن المؤتمر الشعبي العام، وهو يجدد موقفه الداعم والمساند للأعمال البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية نصرة لإخواننا في غزة كواجب ديني وإنساني وأخلاقي، فإنه يؤكد على أن موقف اليمن شعبا وحكومة ودولة، بقيادة المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، سيسجله التاريخ بأحرف من نور، لأنه موقف انطلق من وعي وبصيرة وإيمان بضرورة وأهمية تحمل المسؤولية أمام الله والإسلام وأمام الضمير الإنساني، حيث هب الشعب اليمني لنصرة شعب فلسطين وسكان قطاع غزة بكل ما توفر له من إمكانيات عسكرية وسياسية وإعلامية، إدراكا منه أن ذلك أقل ما يجب فعله في خضم هذا العجز والصمت العربي والإسلامي والعالمي الفاضح تجاه جرائم ترتكب بحق الإنسانية دون رادع يقف في وجه قتلة الأطفال والنساء من قادة وجنود دولة الاحتلال".وجدد المؤتمر الشعبي العام، "التأكيد على أن تحالفه مع أنصار الله في مواجهة العدوان موقف يستند إلى قاعدة صلبة أساسها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومواجهة العدوان والحصار ورفض التدخلات الخارجية والوصاية على شعبنا من أي طرف كان، فإنه يشدد على أهمية الحرص على توحيد الجبهة الداخلية، ورفض أي مساس بها، وذلك من خلال الابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة، والتأكيد على وحدة موقف الشعب اليمني من مختلف القضايا، وخصوصا قضية مساندة ومناصرة غزة وسكانها، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية من قبل الصهاينة".إجراء وقائيمن جانبه، يقول الدكتور علي الزنم، عضو مجلس النواب في صنعاء: "ما يشاع حول الخلافات بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، الحقيقة أن هذا الأمر لا يجب تعميمه بالشكل الذي تم تناوله إعلاميا، لأن هذا الأمر يتعلق بإجراءات دولة وما توفر لديها من معلومات حول موضوع معين يتعلق بالجانب الأمني البحت وتخطيط مجموعة من الأشخاص لإحداث فوضى في وقت معين، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي من أجل حفظ أمن واستقرار اليمن ضد أي تدخلات خارجية، لذا تم التخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في هذا الصدد".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على ما يبدو أن هناك أدلة لدى الجهات الأمنية حول مخطط يقوده مجموعة من الأفراد وهم قلة فيما يتعلق بعمليات استخباراتية، وأن أدوات تلك المجموعة كانت تتعلق بتنظيم مناسبات واستغلالها لتأليب الرأي العام، لذا تم اتخاذ تلك الإجراءات ضد هذه الشخصيات".وتابع الزنم، أن "كل ما جرى على الساحة أشار له السيد عبد الملك الحوثي في مصارحة للشعب وتم تداووله عبر وسائل الإعلام، بأن هناك مجموعة تلقت أموال من الخارج وكانت تنوي إحداث فوضى خلال الأيام القادمة عبر دعوات للاحتفال وغيرها".الشراكة مستمرةوحول ما إذا كان هذا الأمر يؤثر على العلاقة بين "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي" بشكل عام، يقول الزنم: "لا أعتقد أن ما حدث يؤثر على العلاقة بين الطرفين، وعبر عن ذلك البيان الذي أصدره الحزب وأكد فيه على الشراكة مع أنصار الله وكل القوى الوطنية، وبالتالي لا يوجد ما يعكر صفو الشراكة سوى تلك الأخبار التي يتم تداولها بطريقة غير صحيحة عن طريق عناصر لها علاقات بالخارج لإحداث فوضى في البلاد".وخلال الأيام الماضية سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع (وسط اليمن) التي تعد همزة الوصل بين محافظات شمال وجنوب البلاد.وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في جبهة باب غلق غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع، إثر محاولة تقدم للجماعة بغطاء مدفعي صوب مواقع عسكرية في الخطوط الأمامية.وذكر أن القوات المشتركة قصفت بالمدفعية خلال المواجهات، مواقع تمركز لـ "أنصار الله" في منطقة هجار في قطاع باب غلق شمالي الضالع.وحسب المصدر، فإن المواجهات التي استمرت نحو ساعة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و7 جرحى في صفوف المهاجمين (أنصار الله)، دون أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية.ويأتي التصعيد الميداني بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله"، عقب إعراب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في 9 تموز/يوليو الماضي، عن "القلق من أنشطة عسكرية في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة.. وتحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز"، داعياً طرفي الصراع إلى "عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-حضرموت-تعتبر-أساس-المشروع-السياسي-الجنوبي-لاستعادة-الدولة-1103959338.html
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-واليمن-تعززان-شراكتهما-الإعلامية-سبوتنيك-وسبأ-توقعان-اتفاقية-تعاون-1103950515.html
https://sarabic.ae/20250819/محافظ-حضرموت-لـسبوتنيك-تواصلنا-مع-المتظاهرين-وانتهت-الاحتجاجات-وسنتصدى-للقاعدة-وأنصار-الله-1103914766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101459480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0fb2b5a68c535d2737d480292cb12dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, أنصار الله, تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, أنصار الله, تقارير سبوتنيك

ما حقيقة الخلافات بين "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" في العاصمة اليمنية صنعاء؟

17:59 GMT 21.08.2025
© AP Photo / Hani Mohammedمسجد في صنعاء، اليمن
مسجد في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
حصري
بعد سنوات من التحالف بين "المؤتمر الشعبي العام " و"أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء في مواجهة التحالف العربي والشرعية اليمنية، أثار اتخاذ حكومة صنعاء إجراءات أمنية ضد عدد من قادة المؤتمر الكثير من علامات الاستفهام والمخاوف من اشتعال الأوضاع بين الجانبين في صراع داخلي جديد.
إلا أن أن كلا من "أنصار الله" والمؤتمر علقا على تلك الإجراءات بأنها اتخذت لمنع الفوضى واستغلال المناسبات السياسية لإحداث فوضى بمساعدة أطراف خارجية، وأن العلاقة بين المتحالفين (أنصار الله وحزب المؤتمر) نابعة من مواثيق وطنية لا يمكن العمل بغيرها، وأن ما جرى في صنعاء هي عمليات أمنية استباقية لمنع حدوث المخططات الخارجية التي كانت قد حددت مواعيد بعينها لتنفيذ مخططاتها في ظل أجواء توصف بأنها احتفالية".
ويرى مراقبون أن الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في حكومة الإنقاذ، هى إجراءات استباقية لمنع حدوث المخطط الخارجي والذي كانت تتزعمه قيادات مؤتمرية من داخل مناطق الشمال وتتلقى الأوامر من الخارج.

شركاء ضد العدوان

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: حضرموت تعتبر أساس المشروع السياسي الجنوبي لاستعادة الدولة
أمس, 13:14 GMT
بداية، يقول الدكتور حميد عبد القادر، مستشار حكومة الإنقاذ في العاصمة اليمنية صنعاء: "ليست هناك أي خلافات بين انصار الله وحلفائهم من المؤتمر الشعبي العام الذين هم في خندق المواجه ضد قوى الاستكبار العالمي، والذين وقفوا مع الوطن منذ بد العدوان العالمي على اليمن، أنصار الله تحذر العفافيش (أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح) الذين في الخارج و الذين ارتهنوا للعدوان من مخطط جديد يستهدف اليمن بدعم من دول التطبيع وواشنطن والكيان الصهيوني (إسرائيل) الذين يريدون أن يحركوا أدواتهم من المرتزقة لإشعال الجبهات خدمة للكيان من أجل إشغال أنصار الله عن إسناد غزة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن المؤتمريين الذين هم في الداخل هم شركاء أنصار الله في مواجهة العدوان، وقد عرفو المخطط وأصدر المؤتمر الشعبي بيان بعدم إقامة الحفل بمناسبة تأسيس المؤتمر على أساس إفشال أي مؤامرة تستهدف اليمن، وكان بيان المؤتمر الشعبي العام في داخل اليمن والذي حمل رسالة قوية ضد العدوان هو موقف مشرف يحسب لهم".
وأكد عبد القادر، أن "القوى السياسية الذين هم شركاء أنصار الله في مواجهة العدوان متفقين ولا يوجد أي خلاف بينهما إطلاقا"، مشيرا إلى أن "هناك تحذيرات من من القوى السياسية الوطنية للذين ارتهنوا للعدوان من أي مؤامرة تستهدف اليمن، لأن يمن اليوم غير يمن الأمس، وأن أي دولة تتورط باستهداف اليمن سيتم نقل المعركة إلى عمق تلك الدولة أو من خلال تورطها بدعم أي طرف لاستهداف النسيج الاجتماعي خدمة لكيان الاحتلال، ونؤكد أن اليمن متماسك ولا خوف عليه والمشروع الأمريكي الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه ومخططاته".

بيان المؤتمر الشعبي

سبوتنيك وسبأ توقعان اتفاقية تعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا واليمن تعززان شراكتهما الإعلامية... "سبوتنيك" و"سبأ" توقعان اتفاقية تعاون
أمس, 11:42 GMT
بدوره، رد حزب المؤتمر الشعبي في الشمال ببيان قبل أيام، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، يسر المؤتمر الشعبي العام، وهو يستقبل الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه في الرابع والعشرين من أغسطس/آب الجاري، أن يتقدم بالتهنئة الحارة لكل قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام في طول اليمن وعرضها، بهذه المناسبة التي تمثل إحدى أهم محطات التحول في التاريخ السياسي اليمني، حيث تم إنشاء أول حزب سياسي يمني الهوى والهوية، غير مرتبط بأي أيديولوجيات أو نظريات خارجية، كما كانت نشأة بقية القوى الأخرى حينها، مستمداً أهدافه ومبادئه وميثاقه من روح الإسلام الحنيف".
وقال البيان: "إن ما يحدث في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني (إسرائيل) المدعومة أمريكيا، لهي حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، والمؤسف حقًا أنها تتم على مرأى ومسمع من العالم، الذي يرى كل ما يحصل لسكان غزة ولشعب فلسطين، ويواصل الصمت المخزي، رغم مزاعم أن البشرية تعيش أزهى فترات حضارتها كما يدّعون".

قاعدة صلبة

وأضاف البيان: "إن المؤتمر الشعبي العام، وهو يجدد موقفه الداعم والمساند للأعمال البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية نصرة لإخواننا في غزة كواجب ديني وإنساني وأخلاقي، فإنه يؤكد على أن موقف اليمن شعبا وحكومة ودولة، بقيادة المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، سيسجله التاريخ بأحرف من نور، لأنه موقف انطلق من وعي وبصيرة وإيمان بضرورة وأهمية تحمل المسؤولية أمام الله والإسلام وأمام الضمير الإنساني، حيث هب الشعب اليمني لنصرة شعب فلسطين وسكان قطاع غزة بكل ما توفر له من إمكانيات عسكرية وسياسية وإعلامية، إدراكا منه أن ذلك أقل ما يجب فعله في خضم هذا العجز والصمت العربي والإسلامي والعالمي الفاضح تجاه جرائم ترتكب بحق الإنسانية دون رادع يقف في وجه قتلة الأطفال والنساء من قادة وجنود دولة الاحتلال".
وجدد المؤتمر الشعبي العام، "التأكيد على أن تحالفه مع أنصار الله في مواجهة العدوان موقف يستند إلى قاعدة صلبة أساسها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومواجهة العدوان والحصار ورفض التدخلات الخارجية والوصاية على شعبنا من أي طرف كان، فإنه يشدد على أهمية الحرص على توحيد الجبهة الداخلية، ورفض أي مساس بها، وذلك من خلال الابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة، والتأكيد على وحدة موقف الشعب اليمني من مختلف القضايا، وخصوصا قضية مساندة ومناصرة غزة وسكانها، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية من قبل الصهاينة".

إجراء وقائي

من جانبه، يقول الدكتور علي الزنم، عضو مجلس النواب في صنعاء: "ما يشاع حول الخلافات بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، الحقيقة أن هذا الأمر لا يجب تعميمه بالشكل الذي تم تناوله إعلاميا، لأن هذا الأمر يتعلق بإجراءات دولة وما توفر لديها من معلومات حول موضوع معين يتعلق بالجانب الأمني البحت وتخطيط مجموعة من الأشخاص لإحداث فوضى في وقت معين، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي من أجل حفظ أمن واستقرار اليمن ضد أي تدخلات خارجية، لذا تم التخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في هذا الصدد".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على ما يبدو أن هناك أدلة لدى الجهات الأمنية حول مخطط يقوده مجموعة من الأفراد وهم قلة فيما يتعلق بعمليات استخباراتية، وأن أدوات تلك المجموعة كانت تتعلق بتنظيم مناسبات واستغلالها لتأليب الرأي العام، لذا تم اتخاذ تلك الإجراءات ضد هذه الشخصيات".
وتابع الزنم، أن "كل ما جرى على الساحة أشار له السيد عبد الملك الحوثي في مصارحة للشعب وتم تداووله عبر وسائل الإعلام، بأن هناك مجموعة تلقت أموال من الخارج وكانت تنوي إحداث فوضى خلال الأيام القادمة عبر دعوات للاحتفال وغيرها".

الشراكة مستمرة

الحياة اليومية في حضرموت، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
محافظ حضرموت لـ"سبوتنيك": تواصلنا مع المتظاهرين وانتهت الاحتجاجات وسنتصدى للقاعدة و"أنصار الله"
19 أغسطس, 11:01 GMT
وحول ما إذا كان هذا الأمر يؤثر على العلاقة بين "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي" بشكل عام، يقول الزنم: "لا أعتقد أن ما حدث يؤثر على العلاقة بين الطرفين، وعبر عن ذلك البيان الذي أصدره الحزب وأكد فيه على الشراكة مع أنصار الله وكل القوى الوطنية، وبالتالي لا يوجد ما يعكر صفو الشراكة سوى تلك الأخبار التي يتم تداولها بطريقة غير صحيحة عن طريق عناصر لها علاقات بالخارج لإحداث فوضى في البلاد".
وخلال الأيام الماضية سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع (وسط اليمن) التي تعد همزة الوصل بين محافظات شمال وجنوب البلاد.
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في جبهة باب غلق غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع، إثر محاولة تقدم للجماعة بغطاء مدفعي صوب مواقع عسكرية في الخطوط الأمامية.
وذكر أن القوات المشتركة قصفت بالمدفعية خلال المواجهات، مواقع تمركز لـ "أنصار الله" في منطقة هجار في قطاع باب غلق شمالي الضالع.
وحسب المصدر، فإن المواجهات التي استمرت نحو ساعة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و7 جرحى في صفوف المهاجمين (أنصار الله)، دون أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية.
ويأتي التصعيد الميداني بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله"، عقب إعراب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في 9 تموز/يوليو الماضي، عن "القلق من أنشطة عسكرية في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة.. وتحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز"، داعياً طرفي الصراع إلى "عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала