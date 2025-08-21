https://sarabic.ae/20250821/ما-حقيقة-الخلافات-بين-أنصار-الله-والمؤتمر-الشعبي-في-العاصمة-اليمنية-صنعاء؟-1104005779.html

ما حقيقة الخلافات بين "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" في العاصمة اليمنية صنعاء؟

ما حقيقة الخلافات بين "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" في العاصمة اليمنية صنعاء؟

سبوتنيك عربي

بعد سنوات من التحالف بين "المؤتمر الشعبي العام " و"أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء في مواجهة التحالف العربي والشرعية اليمنية، أثار اتخاذ حكومة صنعاء... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T17:59+0000

2025-08-21T17:59+0000

2025-08-21T17:59+0000

أخبار اليمن الأن

محافظ حضرموت

المجلس الانتقالي في حضرموت

أنصار الله

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101459480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e234fcae6ed3be7a84c5c9a5a1c2d1.jpg

إلا أن أن كلا من "أنصار الله" والمؤتمر علقا على تلك الإجراءات بأنها اتخذت لمنع الفوضى واستغلال المناسبات السياسية لإحداث فوضى بمساعدة أطراف خارجية، وأن العلاقة بين المتحالفين (أنصار الله وحزب المؤتمر) نابعة من مواثيق وطنية لا يمكن العمل بغيرها، وأن ما جرى في صنعاء هي عمليات أمنية استباقية لمنع حدوث المخططات الخارجية التي كانت قد حددت مواعيد بعينها لتنفيذ مخططاتها في ظل أجواء توصف بأنها احتفالية".ويرى مراقبون أن الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في حكومة الإنقاذ، هى إجراءات استباقية لمنع حدوث المخطط الخارجي والذي كانت تتزعمه قيادات مؤتمرية من داخل مناطق الشمال وتتلقى الأوامر من الخارج.شركاء ضد العدوانبداية، يقول الدكتور حميد عبد القادر، مستشار حكومة الإنقاذ في العاصمة اليمنية صنعاء: "ليست هناك أي خلافات بين انصار الله وحلفائهم من المؤتمر الشعبي العام الذين هم في خندق المواجه ضد قوى الاستكبار العالمي، والذين وقفوا مع الوطن منذ بد العدوان العالمي على اليمن، أنصار الله تحذر العفافيش (أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح) الذين في الخارج و الذين ارتهنوا للعدوان من مخطط جديد يستهدف اليمن بدعم من دول التطبيع وواشنطن والكيان الصهيوني (إسرائيل) الذين يريدون أن يحركوا أدواتهم من المرتزقة لإشعال الجبهات خدمة للكيان من أجل إشغال أنصار الله عن إسناد غزة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن المؤتمريين الذين هم في الداخل هم شركاء أنصار الله في مواجهة العدوان، وقد عرفو المخطط وأصدر المؤتمر الشعبي بيان بعدم إقامة الحفل بمناسبة تأسيس المؤتمر على أساس إفشال أي مؤامرة تستهدف اليمن، وكان بيان المؤتمر الشعبي العام في داخل اليمن والذي حمل رسالة قوية ضد العدوان هو موقف مشرف يحسب لهم".وأكد عبد القادر، أن "القوى السياسية الذين هم شركاء أنصار الله في مواجهة العدوان متفقين ولا يوجد أي خلاف بينهما إطلاقا"، مشيرا إلى أن "هناك تحذيرات من من القوى السياسية الوطنية للذين ارتهنوا للعدوان من أي مؤامرة تستهدف اليمن، لأن يمن اليوم غير يمن الأمس، وأن أي دولة تتورط باستهداف اليمن سيتم نقل المعركة إلى عمق تلك الدولة أو من خلال تورطها بدعم أي طرف لاستهداف النسيج الاجتماعي خدمة لكيان الاحتلال، ونؤكد أن اليمن متماسك ولا خوف عليه والمشروع الأمريكي الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه ومخططاته".بيان المؤتمر الشعبيبدوره، رد حزب المؤتمر الشعبي في الشمال ببيان قبل أيام، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، يسر المؤتمر الشعبي العام، وهو يستقبل الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه في الرابع والعشرين من أغسطس/آب الجاري، أن يتقدم بالتهنئة الحارة لكل قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام في طول اليمن وعرضها، بهذه المناسبة التي تمثل إحدى أهم محطات التحول في التاريخ السياسي اليمني، حيث تم إنشاء أول حزب سياسي يمني الهوى والهوية، غير مرتبط بأي أيديولوجيات أو نظريات خارجية، كما كانت نشأة بقية القوى الأخرى حينها، مستمداً أهدافه ومبادئه وميثاقه من روح الإسلام الحنيف".وقال البيان: "إن ما يحدث في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني (إسرائيل) المدعومة أمريكيا، لهي حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، والمؤسف حقًا أنها تتم على مرأى ومسمع من العالم، الذي يرى كل ما يحصل لسكان غزة ولشعب فلسطين، ويواصل الصمت المخزي، رغم مزاعم أن البشرية تعيش أزهى فترات حضارتها كما يدّعون".قاعدة صلبةوأضاف البيان: "إن المؤتمر الشعبي العام، وهو يجدد موقفه الداعم والمساند للأعمال البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية نصرة لإخواننا في غزة كواجب ديني وإنساني وأخلاقي، فإنه يؤكد على أن موقف اليمن شعبا وحكومة ودولة، بقيادة المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، سيسجله التاريخ بأحرف من نور، لأنه موقف انطلق من وعي وبصيرة وإيمان بضرورة وأهمية تحمل المسؤولية أمام الله والإسلام وأمام الضمير الإنساني، حيث هب الشعب اليمني لنصرة شعب فلسطين وسكان قطاع غزة بكل ما توفر له من إمكانيات عسكرية وسياسية وإعلامية، إدراكا منه أن ذلك أقل ما يجب فعله في خضم هذا العجز والصمت العربي والإسلامي والعالمي الفاضح تجاه جرائم ترتكب بحق الإنسانية دون رادع يقف في وجه قتلة الأطفال والنساء من قادة وجنود دولة الاحتلال".وجدد المؤتمر الشعبي العام، "التأكيد على أن تحالفه مع أنصار الله في مواجهة العدوان موقف يستند إلى قاعدة صلبة أساسها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومواجهة العدوان والحصار ورفض التدخلات الخارجية والوصاية على شعبنا من أي طرف كان، فإنه يشدد على أهمية الحرص على توحيد الجبهة الداخلية، ورفض أي مساس بها، وذلك من خلال الابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة، والتأكيد على وحدة موقف الشعب اليمني من مختلف القضايا، وخصوصا قضية مساندة ومناصرة غزة وسكانها، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية من قبل الصهاينة".إجراء وقائيمن جانبه، يقول الدكتور علي الزنم، عضو مجلس النواب في صنعاء: "ما يشاع حول الخلافات بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، الحقيقة أن هذا الأمر لا يجب تعميمه بالشكل الذي تم تناوله إعلاميا، لأن هذا الأمر يتعلق بإجراءات دولة وما توفر لديها من معلومات حول موضوع معين يتعلق بالجانب الأمني البحت وتخطيط مجموعة من الأشخاص لإحداث فوضى في وقت معين، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي من أجل حفظ أمن واستقرار اليمن ضد أي تدخلات خارجية، لذا تم التخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في هذا الصدد".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على ما يبدو أن هناك أدلة لدى الجهات الأمنية حول مخطط يقوده مجموعة من الأفراد وهم قلة فيما يتعلق بعمليات استخباراتية، وأن أدوات تلك المجموعة كانت تتعلق بتنظيم مناسبات واستغلالها لتأليب الرأي العام، لذا تم اتخاذ تلك الإجراءات ضد هذه الشخصيات".وتابع الزنم، أن "كل ما جرى على الساحة أشار له السيد عبد الملك الحوثي في مصارحة للشعب وتم تداووله عبر وسائل الإعلام، بأن هناك مجموعة تلقت أموال من الخارج وكانت تنوي إحداث فوضى خلال الأيام القادمة عبر دعوات للاحتفال وغيرها".الشراكة مستمرةوحول ما إذا كان هذا الأمر يؤثر على العلاقة بين "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي" بشكل عام، يقول الزنم: "لا أعتقد أن ما حدث يؤثر على العلاقة بين الطرفين، وعبر عن ذلك البيان الذي أصدره الحزب وأكد فيه على الشراكة مع أنصار الله وكل القوى الوطنية، وبالتالي لا يوجد ما يعكر صفو الشراكة سوى تلك الأخبار التي يتم تداولها بطريقة غير صحيحة عن طريق عناصر لها علاقات بالخارج لإحداث فوضى في البلاد".وخلال الأيام الماضية سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع (وسط اليمن) التي تعد همزة الوصل بين محافظات شمال وجنوب البلاد.وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في جبهة باب غلق غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع، إثر محاولة تقدم للجماعة بغطاء مدفعي صوب مواقع عسكرية في الخطوط الأمامية.وذكر أن القوات المشتركة قصفت بالمدفعية خلال المواجهات، مواقع تمركز لـ "أنصار الله" في منطقة هجار في قطاع باب غلق شمالي الضالع.وحسب المصدر، فإن المواجهات التي استمرت نحو ساعة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و7 جرحى في صفوف المهاجمين (أنصار الله)، دون أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية.ويأتي التصعيد الميداني بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله"، عقب إعراب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في 9 تموز/يوليو الماضي، عن "القلق من أنشطة عسكرية في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة.. وتحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز"، داعياً طرفي الصراع إلى "عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-حضرموت-تعتبر-أساس-المشروع-السياسي-الجنوبي-لاستعادة-الدولة-1103959338.html

https://sarabic.ae/20250820/روسيا-واليمن-تعززان-شراكتهما-الإعلامية-سبوتنيك-وسبأ-توقعان-اتفاقية-تعاون-1103950515.html

https://sarabic.ae/20250819/محافظ-حضرموت-لـسبوتنيك-تواصلنا-مع-المتظاهرين-وانتهت-الاحتجاجات-وسنتصدى-للقاعدة-وأنصار-الله-1103914766.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, أنصار الله, تقارير سبوتنيك