عربي
https://sarabic.ae/20250820/مصدر-لـسبوتنيك-أنصار-الله-تعتقل-الأمين-العام-لأكبر-الأحزاب-السياسية-في-اليمن-1103961486.html
مصدر لـ"سبوتنيك": "أنصار الله" تعتقل الأمين العام لأكبر الأحزاب السياسية في اليمن
مصدر لـ"سبوتنيك": "أنصار الله" تعتقل الأمين العام لأكبر الأحزاب السياسية في اليمن
سبوتنيك عربي
احتجزت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، قياديا رفيعا في حزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب في اليمن)، في صنعاء (وسط اليمن)، في ظل توتر بين... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T14:05+0000
2025-08-20T14:05+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وأفاد مصدر في حزب المؤتمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن "قوة أمنية تابعة لأنصار الله اعترضت سيارة الأمين العام للحزب غازي أحمد الأحول، وسط صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة".وتابع المصدر، أن عملية اعتقال الأحول جرت أثناء توجهه إلى منزل رئيس الحزب صادق أمين أبو رأس.وأفاد قيادي بحزب "المؤتمر" لـ"سبوتنيك"، بأن "قرار إلغاء الاحتفالات بذكرى التأسيس جاء بضغوط من جماعة (أنصار الله) التي تعتبر أي حراك سياسي للحزب في مناطق سيطرتها، عملاً غير مقبول يمس استحواذها على الساحة السياسية في مناطق سيطرتها".ويعود التوتر بين الجانبين، إلى الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2017، والتي انتهت بمقتل الرئيس اليمني الأسبق مؤسس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح، والأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا، إضافة إلى نحو 240 آخرين وإصابة أكثر من 400 حسب الأمم المتحدة، في حين اعتقلت "أنصار الله" نحو ألفي قيادي وناشط من الحزب الذي ظل يتزعمه صالح منذ أن أسسه في 1982 وحتى مقتله.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.محافظ حضرموت لـ"سبوتنيك": تواصلنا مع المتظاهرين وانتهت الاحتجاجات وسنتصدى للقاعدة و"أنصار الله"
https://sarabic.ae/20250817/هل-يدخل-الصراع-بين-أنصار-الله-اليمنية-وإسرائيل-مرحلة-جديدة-من-التصعيد-العسكري-1103859344.html
https://sarabic.ae/20250820/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-جاهزيته-لمفاوضات-الحل-النهائي-للأزمة-اليمنية-1103960436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3a0ff1238d616a98ec6dec217775cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

مصدر لـ"سبوتنيك": "أنصار الله" تعتقل الأمين العام لأكبر الأحزاب السياسية في اليمن

14:05 GMT 20.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
حصري
احتجزت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، قياديا رفيعا في حزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب في اليمن)، في صنعاء (وسط اليمن)، في ظل توتر بين الجانبين، على خلفية الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب.
وأفاد مصدر في حزب المؤتمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن "قوة أمنية تابعة لأنصار الله اعترضت سيارة الأمين العام للحزب غازي أحمد الأحول، وسط صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة".
وتابع المصدر، أن عملية اعتقال الأحول جرت أثناء توجهه إلى منزل رئيس الحزب صادق أمين أبو رأس.
ويأتي اعتقال "أنصار الله" للأحول، غداة إعلان حزب "المؤتمر الشعبي" إلغاء احتفالاته بالذكرى الـ43 لتأسيسه التي تصادف 24 آب/أغسطس الجاري، مبرراً ذلك بأنه "ينطلق من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع".
وأفاد قيادي بحزب "المؤتمر" لـ"سبوتنيك"، بأن "قرار إلغاء الاحتفالات بذكرى التأسيس جاء بضغوط من جماعة (أنصار الله) التي تعتبر أي حراك سياسي للحزب في مناطق سيطرتها، عملاً غير مقبول يمس استحواذها على الساحة السياسية في مناطق سيطرتها".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
هل يدخل الصراع بين "أنصار الله" اليمنية وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري؟
17 أغسطس, 17:44 GMT

وأردف أن "أنصار الله تمارس ضغوطاً على قيادة المؤتمر في صنعاء، لفصل الأمين العام المساعد للحزب أحمد علي عبد الله صالح، على خلفية موقفه المؤيد للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وهو ما ترأه الجماعة (خيانة) وعبرت عن هذا الموقف بإصدار محكمة عسكرية تديرها في صنعاء، حكم إعدام بحقه بتهمة التخابر مع التحالف".

ويعود التوتر بين الجانبين، إلى الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2017، والتي انتهت بمقتل الرئيس اليمني الأسبق مؤسس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح، والأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا، إضافة إلى نحو 240 آخرين وإصابة أكثر من 400 حسب الأمم المتحدة، في حين اعتقلت "أنصار الله" نحو ألفي قيادي وناشط من الحزب الذي ظل يتزعمه صالح منذ أن أسسه في 1982 وحتى مقتله.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن جاهزيته لمفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية
13:26 GMT
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتفرض جماعة "أنصار الله" سيطرتها، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
محافظ حضرموت لـ"سبوتنيك": تواصلنا مع المتظاهرين وانتهت الاحتجاجات وسنتصدى للقاعدة و"أنصار الله"
