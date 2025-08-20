https://sarabic.ae/20250820/مصدر-لـسبوتنيك-أنصار-الله-تعتقل-الأمين-العام-لأكبر-الأحزاب-السياسية-في-اليمن-1103961486.html

مصدر لـ"سبوتنيك": "أنصار الله" تعتقل الأمين العام لأكبر الأحزاب السياسية في اليمن

احتجزت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، قياديا رفيعا في حزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب في اليمن)، في صنعاء (وسط اليمن)، في ظل توتر بين...

وأفاد مصدر في حزب المؤتمر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن "قوة أمنية تابعة لأنصار الله اعترضت سيارة الأمين العام للحزب غازي أحمد الأحول، وسط صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة".وتابع المصدر، أن عملية اعتقال الأحول جرت أثناء توجهه إلى منزل رئيس الحزب صادق أمين أبو رأس.وأفاد قيادي بحزب "المؤتمر" لـ"سبوتنيك"، بأن "قرار إلغاء الاحتفالات بذكرى التأسيس جاء بضغوط من جماعة (أنصار الله) التي تعتبر أي حراك سياسي للحزب في مناطق سيطرتها، عملاً غير مقبول يمس استحواذها على الساحة السياسية في مناطق سيطرتها".ويعود التوتر بين الجانبين، إلى الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2017، والتي انتهت بمقتل الرئيس اليمني الأسبق مؤسس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح، والأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا، إضافة إلى نحو 240 آخرين وإصابة أكثر من 400 حسب الأمم المتحدة، في حين اعتقلت "أنصار الله" نحو ألفي قيادي وناشط من الحزب الذي ظل يتزعمه صالح منذ أن أسسه في 1982 وحتى مقتله.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.محافظ حضرموت لـ"سبوتنيك": تواصلنا مع المتظاهرين وانتهت الاحتجاجات وسنتصدى للقاعدة و"أنصار الله"

