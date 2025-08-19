https://sarabic.ae/20250819/محافظ-حضرموت-لـسبوتنيك-تواصلنا-مع-المتظاهرين-وانتهت-الاحتجاجات-وسنتصدى-للقاعدة-وأنصار-الله-1103914766.html

محافظ حضرموت لـ"سبوتنيك": تواصلنا مع المتظاهرين وانتهت الاحتجاجات وسنتصدى للقاعدة و"أنصار الله"

محافظ حضرموت لـ"سبوتنيك": تواصلنا مع المتظاهرين وانتهت الاحتجاجات وسنتصدى للقاعدة و"أنصار الله"

شهدت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الغنية بالنفط، مؤخرا، احتجاجات شعبية على تدهور الخدمات الأساسية وفي المقدمة التيار الكهربائي، إذ تعاني المحافظة الأكبر مساحة في...

القاهرة– سبوتنيك. وجاءت الاحتجاجات في حضرموت التي ظلت بمنأى عن الصراع الذي يشهده اليمن منذ أواخر 2014، وسط توتر سياسي وعسكري، تعانيه المحافظة منذ عام، حيث سيطر "حلف قبائل حضرموت" وهو مكون من بعض قبائل المحافظة على آبار النفط فيها واستحدث نقاطا لمسلحيه على الطريق الرئيسة ومداخل المدن، مشترطا على مجلس القيادة اليمني جعل مكون "مؤتمر حضرموت الجامع" ممثلا لحضرموت، ويمنع الحلف تزويد مناطق ساحل حضرموت بالمشتقات النفطية للضغط على السلطات ما زاد من أزمة الكهرباء.وبشأن التطورات في محافظة حضرموت، قال محافظ المحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، لـ"سبوتنيك": "تم التواصل مع المتظاهرين الغاضبين من نقص الخدمات، وشرحنا لهم الظروف الحالية وتفهموا وانتهت التظاهرات في المحافظة التي تقع في أقصى شرق اليمن، على الحدود مع سلطنة عُمان".وأكد بن ماضي على "صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع في حضرموت، والظروف المعيشية صعبة جدا"، مشيرا إلى أن "هناك أيضا استغلال للظروف المعيشية من قبل (الميليشيات) وبعض المكونات". وبشأن تدخلات تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وجماعة "أنصار الله" في الأحداث الأخيرة بمحافظة حضرموت، قال بن ماضي: "دون شك لهم تدخلاتهم ليس في حضرموت فقط بل في كل محافظات اليمن، وسنقف لهم بالمرصاد".وشدد المحافظ على "ضرورة التهدئة حتى لا تتضرر المنشآت والمنجزات التي تحققت ولا تتأثر مصالح المواطنين والقطاع الخاص".وردا على ما إذا تم اتخاذ إجراءات بمساعدات عربية لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية، قال محافظ محافظة حضرموت: "الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ودولة الإمارات لا يألون جهدا لمساعدتنا".وتابع: "لذلك كان من الطبيعي أن تصبح مدن محافظة حضرموت حلبة للصراع المفتوح، الذي تم تأجيجه بالتظاهرات الشعبية مع انهيار الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وتفاقم الخلاف بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت بعد افتتاحه معسكرات تجنيد يرى معارضيها أنها غير شرعية، ويدعي مؤيديها أنها لرفد النخبة [في إشارة إلى النخبة الحضرمية وهي القوة التي دربتها وجندتها القوات الإماراتية قبل تحرير المحافظة من تنظيم القاعدة]".ورأى التميمي، أن "لا حل لأزمة حضرموت إلا من داخلها وأي استدعاء لتدخل خارجي ليس في مصلحة أحد، وهو ما تريده القوى المتربصة بحضرموت والشرعية على حد سواء".وعلق المحلل السياسي التميمي على البيان الذي أصدره تنظيم القاعدة الداعي للتظاهر ضد السلطة المحلية في محافظة حضرموت حتى الإطاحة بها، بالقول: "من الواضح أن تنظيم القاعدة ما زال يحلم بالعودة إلى حضرموت وتحديدا مدن الساحل، وتكرار سيناريو احتلالها الذي استمر لمدة عام (في نيسان/ أبريل 2015 إلى نيسان/ أبريل 2016 وتم استعادتها بمشاركة ودعم إماراتي)، لكن لا التنظيم يتمتع بقوته في الماضي، ولا حضرموت أضعف من قبل".وأكد التميمي أن "حضرموت كانت وما زالت وستظل النموذج الأمني والعسكري الذي يحظى باعتراف دولي على جاهزيته في مكافحة الإرهاب بفضل الدعم الإماراتي منذ بداية تشكيل النخبة، وفرض الاستقرار كأساس للتنمية، وهو ما يحاول أعداء وخصوم المحافظات المحررة والشرعية من أن يحدثوا إرباكا في بنيته، تمهيدا لجرها إلى صراع داخلي خدمة لأجندة خارجية".يذكر أنه مطلع أغسطس/ آب العام الماضي، أصدر "حلف قبائل حضرموت"، بيانا دعا فيه رئيس مجلس القيادة اليمني إلى جعل مكون "مؤتمر حضرموت الجامع" ممثلاً لحضرموت "أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية السياسية"، محذرا من "التصرف بنفط حضرموت أو تصديره إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت"، مشترطا "تسخير قيمة النفط الموجود في خزانات ميناء الضبة وفي المسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت"، وذلك قبل أن يطوق التحالف القبلي المسلح، المنشآت النفطية في المحافظة، ويسيطر على شحنات النفط و يبيعها في السوق السوداء".وتنتج شركة "بترو مسيلة" الحكومية في حضرموت، ما بين 85 إلى 90 ألف برميل يوميا من الخام المتوسط والأغنى بالكبريت، من حقول منطقة المسيلة، وهي كمية لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لأربعة قطاعات نفطية في المحافظة الأكبر في اليمن، والتي تراجعت جراء توقف الإنتاج بسبب اندلاع الحرب، قبل أن تستأنف الحكومة الإنتاج في أغسطس 2016.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

